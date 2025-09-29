Versengenek a hollywoodi stúdiók az első AI színésznőért, Tilly Norwoodért: mindig tökéletes, és sosem fárad el

Tilly Norwood még csak nemrég „született”, de már több ügynökség és filmstúdió is verseng érte. Vajon ő lesz az első AI, aki Oscar-díjat kap?

Tilly Norwood az egyik szerepében

Forrás: Instagram / tillynorwood

Tilly Norwood: a mesterséges intelligencia, aki Hollywood új kedvence lett

Eddig azt hittük, hogy Hollywoodban a legnagyobb csaták a sztárgázsik körül zajlanak. Hogy ki kapja a 20 millió dollárt egy szuperhősfilmért, vagy kié a legextrémebb jelenet a forgatáson. Most viszont valami egészen új dolog robbant be.

Az első mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő, Tilly Norwood, akit állítólag máris több stúdió próbál leigazolni.

És amikor azt mondjuk „próbál”, akkor tényleg értsd úgy, hogy mindenki sorban áll érte – csak épp Tillynek még a haját sem kell beállítani a castingokra.

A Deadline magazin szerint a virtuális színésznőt egy ügynökség menedzseli, ugyanúgy mintha hús-vér tehetségről lenne szó. Szerződés, tárgyalás, exkluzív interjúk – minden ugyanúgy megy, csak Tillynek nincs szüksége sminkesre vagy személyi edzőre, de még alvásra sem. Ami valljuk be, jelentős költségcsökkentés lehet a stúdióknak.

De ki is az a Tilly Norwood?

Egy digitálisan megtervezett „színésznő”, akinek arca, hangja és mozgása teljes egészében AI-alapú. Ha kell, drámai könnyeket hullajt a vásznon, ha kell, akrobatikus kaszkadőrmutatványokat mutat be, mindezt úgy, hogy sosem fárad el, és sosem panaszkodik a 16 órás munkanapokra. Hollywoodban pedig ez maga a szent grál.

A vörös szőnyeg új sztárja – Aki sosem öregszik

Képzeld el a helyzetet. Miközben a nagy sztárok időről időre visszavonulnak „túlterheltségre” hivatkozva, vagy épp egy botrányba keverednek, Tilly Norwood mindig tökéletesen időzíti a mosolyát. Nem iszik túl sok pezsgőt a Golden Globe-on, nem kerül kínos helyzetekbe, és nem ír kellemetlen posztokat hajnali háromkor. Ő maga a PR-osok álma.

És itt jön a kérdés: vajon a közönség elfogadja-e, hogy egy mesterséges intelligencia uralja a vásznat? Egyelőre úgy tűnik, igen. A közösségi médiában már rajongói oldalak is készültek Tillynek, és sokan azt írják, hogy:

„Végre egy színésznő, aki mindig elérhető és mindig hibátlan.”

Mások persze aggódnak: mi lesz a hús-vér színészekkel, ha a közönség megszokja a tökéletességet?