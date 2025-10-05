Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A mesterséges intelligencia fejlődése egy teljes generációtól veszi el a munkát: te köztük vagy?

munkaerőpiac munkahely Z-generáció mesterséges intelligencia
Komáromi Bence
2025.10.05.
Napjainkban egyre égetőbb kérdéssé válik: az AI térnyerése átok vagy áldás? A mesterséges intelligencia fejlődése egyszerre nyitott meg új kapukat a lehetőségek tárházában és tette bizonytalanná emberek millióinak megélhetését.

Egy friss felmérés szerint a mesterséges intelligencia fejlődése átalakította a munkaerőpiacot, ennek pedig a Z-generáció tagjai és a milleniumiak lettek a legnagyobb vesztesei. Az AI terjedésével ugyanis egyre több, korábban emberek által végzett feladat vált és válik automatizálhatóvá, de ezzel együtt nő a megszűnő munkahelyek száma is. A válaszban semmi meglepő nincsen: a cégeknek nem érdeke új munkavállalókat felvenniük, betanítaniuk és fizetést adni nekik, ha a teljesítményüket helyettesíteni tudják a mesterséges intelligencia segítségével. A felmérés szerint leginkább a 35 év alattiak és a pályakezdők megélhetése válik kérdésessé az AI terjedésével.

A mesterséges intelligencia fejlődése emberek milliónak megélhetését teszi kérdésessé
Forrás: Shutterstock

A mesterséges intelligencia fejlődése elveszi az emberek munkáját?

Igenis, meg nem is. A 35 év alattiaknál látható, hogy sokan elvesztették a munkájukat az AI miatt, de a 35 évnél idősebbeknél egyértelműen javított a helyzeten a mesterséges intelligencia. A HuffPost számolt be arról, hogy a ChatGPT két évvel ezelőtti megjelenése óta a 22-25 év közötti munkavállalók foglalkoztatottsága 13 százalékkal esett vissza egyes szakmákban. Ez a drasztikus szám főként a szoftverfejlesztést és az ügyfélszolgálatok területét érinti, de az AI hosszútávon más szakmákban is feltűnhet. A lap szakértői szerint a pályakezdők a legnagyobb vesztesei az MI fejlődésének.

A mesterséges intelligencia forradalmának jelentős hatása volt a munkaerőpiacra az elmúlt két évben. A szoftverfejlesztés és az ügyfélszolgálatok területén 13 százalékkal csökkent az emberi munkavállalók száma. Ez azért lehetséges, mert a belépő szintű munkavállalók feladatait pillanatok alatt képesek elvégezni a számítógépek. Ezzel szemben a 35 és 49 év közötti munkavállalók foglalkoztatottsága nőtt ebben az időszakban, mert a munkahelyi tapasztalatuk felbecsülhetetlen értékű. A cégspecifikus tapasztalatok elengedhetetlenek, ami az MI-nek egyelőre nincs meg.

— vonta le a tapasztalatokat a kutatásból David Kryscynski a Rutgers Egyetem humánerőforrás-menedzsere. A szakértő kifejtette azt is, hogy szerinte hogyan kerülhetik el a 35 év alattiak, hogy feleslegessé váljanak a munkaerőpiacon:

„Koncentráljatok arra, hogy az emberi képességeiteket fejlesszétek, azokat, amelyekkel az MI nem rendelkezik. A szociális munkák, a társas együttműködéseken alapuló szakmák és a gyógyászat területén nagyon sok időbe fog telni, amíg rábízhatjuk magunkat a mesterséges intelligenciára, és valószínűleg mindig is szükség lesz emberi munkavállalókra ezeken a területeken. Emellett a vezetői pozíciókban a lexikális tudást fel fogja váltani az, hogy milyen a személyisége és a gondolkodásmódja az embernek. Tud-e irányítani egy csapatot, tud-e komplexen gondolkodni és összeszervezni a munkafolyamatokat. Pont azok lesznek a mesterséges intelligencia fejlődésének nyertesei, akiknek nincs szükségük rá, hogy segítséget kérjenek az MI-től a munkájukhoz, hanem menedzselni tudják a munkafolyamatokat, és csak ott hasznosítani az MI-t, ahol valóban szükség van rá — zárta sorait a kutatást vezető szakértő.

