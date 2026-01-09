Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Déli-sarkvidék

Vérvízesés borzolja a kedélyeket az Antarktiszon: a jég alatti mélyvörös folyó titka

Déli-sarkvidék Antarktisz vízesés
Az évmilliók óta befagyott víz alatt rejtőzik valami igen különleges, ami még az élet megértésében is nagy segítségünkre lehet. A vérvízesés csak egy, az Antarktisz meglepő jelenségei közül, de egyértelműen a leghíresebb és legdermesztőbb.

Egy különleges, ránézésre hátborzongatóan vöröses vízesés kelt izgalmat a Föld egyik legszárazabb és leghidegebb táján, az Antarktiszon. A vérvízesés azonban nem állná meg a helyét egyik horrorfilmben sem, hiszen a jelenség mögött geológia és kémia áll, ráadásul Magyarországon is találkozhatsz vele.

Az antarktiszi Taylor-gleccser vérvörös vize
Az antarktiszi vérvízesés titka.
Forrás: northfoto

Az antarktiszi véres vízesés rejtélye

  • A Déli-sarkvidék számtalan meglepetést tartogat, ezek közül az egyik a vérvízesés.
  • A Taylor-gleccser vizének gyanúsan vérvörös színét egy izgalmas jelenség okozza.
  • A látványosság vizsgálata még az élet kutatásában is segíthet.

Az olvadó Grönlandhoz hasonlóan a hetedik kontinens is több, mint egy zordan hideg fehér táj. Bár az élet a Déli-sarkvidéken meglehetősen embert próbáló, a régió számos érdekességet rejt, köztük a színéről elhíresült vérvízesést. A Antarktisz keleti részén fekvő Taylor-gleccser alján megjelenő, mélyvörös vízfolyam sokakban kelt olyan benyomást, mintha maga a kontinens vérezne. Természetesen nem emberi vagy állati vér okozza ezt a jelenséget, hanem a vas és sók különleges reakciója.

Taylor-gleccser, Déli-sarkvidék
A Taylor-gleccseren átfolyó víz magas vastartalma miatt látszik mélyvörösnek a víz.
Forrás: AFP

A gleccser vizét nem egyszerű olvadékvíz adja, hanem egy régi sósvíz-forrásból származó, magas vastartalmú oldat. Amikor ez a szuper­sós víz a jég alól a felszínre bukkan, a benne lévő vas a levegővel érintkezve oxidálódik, vagyis rozsdásodik. Ettől változik meg a színe, és nyeri el ezt a hátborzongató vörös árnyalatot, amely olykor egészen vérszínű. A vöröses barnás színű víz nem egyedi, a világ más pontjain is találkozhatunk vele. Magyarországon is találunk rá példát, persze nem ilyen látványosan. A sokszínű Káli-medencében található természetes Kékkúti-forrás környéke is vöröses színű, aminek oka, hogy a víz ásványianyag-tartalma kioldja a talaj és az alapkőzet vastartalmát, miközben keresztül folyik rajta.

antarktiszi vérvízesés
Az antarktiszi vérvízesés az év nagy részében halvány barnás árnyalatú.
Forrás: northfoto

Kutatások és tudományos felfedezések    

Bár a jelenségre már 1911-ben felfigyeltek a felfedezők, a Wikipédia szerint hosszú időnek kellett eltelnie, mire a tudósok elkezdték megfejteni a működését. Kiderült, hogy a Taylor-gleccser alatt rengeteg, évmilliók óta jégbe zárt, sós víz gyűlt össze, amely még a rendkívül alacsony hőmérséklet ellenére is folyékony marad, mivel a só alacsonyabbra csökkenti a víz fagyáspontját.

A kutatások során azonban nem csak erre a kémiai keverékre bukkantak, hanem életre is. Olyan mikrobákat fedeztek fel, amelyek extrém körülmények között, oxigén nélkül is életképesek, ráadásul fel tudják használni a vas- és kénvegyületeket az energiatermelésükhöz. Ez nem csupán az Antarktisz és egyben a Föld egyik legfurcsább bioszférája. A vizsgálatok segíthetnek közelebb kerülni a Földön kívüli élet megértéséhez, például a Jupiter vagy a Szaturnusz jeges holdjain található hasonló környezetekben. 

Ilyen az élet az Antarktiszon: csak kevesek juthatnak el oda

A vizes zokni percek alatt megfagy, a táj rideg és félelmetes, de a pingvinek olyan bájosak, hogy akinek sikerül eljutni az Antarktiszra, biztosan lefotózza őket.

Csodás dologra bukkantak az Antarktisz jégpáncélja alatt: mindenkit megdöbbentett

A Déli-sark kilométer vastag jégtakarója látszólag teljesen sík. Azonban az Antarktisz jege alatt bámulatos folyók és felszínformák rejtőznek, melyekre komoly hatással lehet a globális felmelegedés.

Rejtélyes kapu az Antarktiszon: egy 2016-ban talált piramishoz vezethet

Titokzatos fotó terjed az Antarktiszról, a képen egy ajtóra hasonlító képződmény van a hóban.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu