Illatok, amelyek felforrósítanak a havazásban: 5 melegítő illóolaj a hideg ellen

A téli fagyos időjárásban minden segítség jól jön. Szerencsénkre a természet most is segíthet rajtunk. A téli hónapokban bizonyos illóolaj használata javítja a hőérzetet és erősíti az immunrendszert is. Tehát nemcsak füstösen jó illatú leszel, de még a havzás ellen is védekezhetsz. Mutatjuk mit kell tudnod a melegítő illóolajokról, és melyik miért hatásos!

Téli illóolajok a havazás okozta hideg ellen.

Illóolajok a téli hideg ellen Egyes illóolaj-típusok melegítő hatással bírnak, ami kifejezetten jól jön a hideg időjárásban.

Ezek a típusok jó illatúak, növelik az immunrendszer védekező képességét és elképesztő befolyással bírnak a hangulatodra is.

A téli hideg, szürkeség ellenszere természetes úton is elérhető.

Az illóolajok hatással vannak a érzékelésünkre, csökkenthetik a szorongást és a stresszt. Minden évszaknak megvan a maga illóolaj-repertoárja. Egyesek hideg, hűsítő hatással rendelkeznek, mint például a borsmenta-illóolaj, míg mások felmelegítenek minket a kinti fagy ellen. Az illóolaj-párologtató használata most trendi lett, amely nemcsak az otthonodat varázsolja érzékivé, de az elmédet is.

A természetes, organikus illóolajok a szervezetünkre és általános egészségünkre is hatással vannak. Ügyelj rá, hogy 100%-ban természetes és organikus, bio illóolajat vegyél. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy még mielőtt a bőrödre kened az illóolajat, nézz utána, hogyan kell hígítani azt a bizonyos típust. Ezek az illóolajok nagyon magas koncentrációjúak, így könnyen irritálhatják a bőrödet, ha nem jól használod őket. A téli melankóliára és megfázásra illóolaj is alkalmazható.

Mutatjuk a legjobb téli illóolajokat, amelyeket muszáj beszerezned!

5 melegítő téli illóolaj

Gyömbérillóolaj

Fokozza a hőérzetet, különösen jó a fázós emberek számára. Támogatja az emésztést és az immunrendszert is. Gyakran használják a megfázás korai időszakában. Úgy tartják, hogy a gyömbérillóolaj hasznos a hirtelen és ingadozó hangulatingadozások kezelésében, így előnyös azoknak, akik érzelmi egyensúlyhiányban szenvednek. A gyömbérolaj élénkítő hatása hasznos az alacsony libidó és a koncentrációs nehézségek ellen.