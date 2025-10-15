Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
állás

7 önéletrajzhiba, amitől a HR-es azonnal továbblép a következő jelentkezőre

állás önéletrajz álláskeresés
Csére Erik
2025.10.15.
Álláskeresésnél minden szó számít – és néha pont az a baj, ha túl sokat mondasz. Bizonyos információk az önéletrajzodban nemhogy nem segítenek, de konkrétan elvágják az esélyeidet egy interjúra.

Az álláskeresés olyan, mint a horgászat: ha jól csinálod, az önéletrajzod lesz a csali, a HR-es pedig az óvatlan hal, aki ráharap. De vigyázz: vannak dolgok, amiket ha beleírsz a CV-be, az nemhogy nem segít, hanem azonnali biztos bukást jelent. Az önéletrajz nem a naplód, nem gyónási jegyzet és pláne nem panaszfal. Sokkal inkább egy színes reklámplakát rólad, aminek az a dolga, hogy a HR-es azt mondja: „Őt akarjuk a csapatba!” Mutatjuk, melyik 7 adat az, amit könyörtelenül száműznöd kell, ha nem akarod, hogy a pályázatod egyenesen a kukában végezze.

önéletrajz hr
Egyes önéletrajzok egyből a kukába landolnak
Forrás: Shutterstock

7 adat, amit jobb, ha száműzöl az önéletrajzodból

Ezeket ne írd bele az önéletrajzodba, ha azt szeretnéd, hogy behívjanak interjúra.

1. Pontos lakcím – Várost lehet, a kerület-utca-házszám nem kell

Ha odaírod a pontos lakcímet, kisebb eséllyel hívhatnak be állásinterjúra. Például Budapest esetében nem mindegy, hogy Csepelen laksz vagy az agglomerációban. A HR-es azt gondolhatja: „túl messze lakik, biztos sokat fog késni, hamar belefárad az ingázásba”. Gondolj bele: lehet, hogy neked nem gond másfél óra utazás, de a kiválasztó fejében máris felvillan a piros lámpa. Nyugodtan hagyd ki.

2. Hónapok – nem naptárat írunk!

Februárban vagy júliusban kezdtél az előző munkahelyeden? Esetleg alig töltöttél fél évet valamelyik cégnél? Ha amúgy is csak a releváns munkahelyeidet tüntetted fel, senkit nem fog érdekelni. Írd csak az évszámokat, hogy mettől meddig voltál ott: 2009–2012. Az önéletrajz célja, hogy áttekinthető legyen, nem pedig az, hogy valaki percekig azon agyaljon, vajon mivel tölthetted azt a fél év szünetet két munkahely között. Ezek a mikroszünetek senkit nem izgatnak, maximum azt éred el, hogy túlbonyolítod velük az önéletrajzod. Egyedül a legutóbbi állásnál fontos a hónap, hogy tudják, mikor tudsz leghamarabb kezdeni.

3. Az ok, amiért leléptél az előző helyedről – ha nem kérdeznek rá, ne mondd el

„A főnököm bunkó volt.” „Nem fizettek rendesen.” „Toxikus volt a közeg.” Ezek nem az önéletrajzba valók. Egyrészt mert nyafogásnak tűnik, másrészt mert azt üzeni: te egy problémás ember vagy. Az okokat majd interjún meséld el, ha nagyon feszegetik – de még akkor is érdemes diplomatikusnak maradni.

4. Életkor és családi állapot – ezt sem kell a munkáltatók orrárra kötni

35 éves vagy, és három gyereked van? Egyes vezetők rögtön azt látják: „sokat fog hiányozni”, „túl idős”, „túl fiatal”, „nálam öregebb”. Bár a tanulmányaidból úgyis kiszámolják a korod, nem mindegy, mikor szembesülnek vele. Az első benyomás dönt, és ha a CV tetején ott virít a „születési dátum: 1987”, már be is skatulyáztak. Ne adj plusz támadási felületet!

5. Fizetési igény – az első randin se kérsz gyerektartást

A fizuról idő előtt beszélni olyan, mintha az első randin közölnéd: „Én három gyereket akarok, te mennyit?” Ha túl sokat kérsz, azonnal kiesel. Ha keveset, te vágtad magad alatt a fát, és minimum 10-15 százalékot buksz. Erről majd tárgyaljatok, ha kiderült, hogy tényleg rád kíváncsiak – ne dobd be előre az összes jó lapodat.

6. Semmitmondó, multis titulusok – A HR-es sudoku

OTC menedzser, RTR team member, CSM specialista – ezek jól mutatnak a céges intraneten, de a HR-esnek olyan, mintha titkosírással írnál. Aki nem ismeri a szlenget, nem érti, mit csináltál. A kulcsszavas keresésben is elbuksz, mert a HR nem az OTC managerre keres rá, hanem „ügyfélszolgálati ügyintézőre”. Szóval nevezd a nevén a dolgokat.

7. Önéletrajz címe: „Önéletrajz” – köszönjük, Sherlock

Ha címet akarsz adni neki, az legyen ütős: „Értékesítéstámogató munkatárs nyelvtudással.” Ez felkelti a figyelmet. A „Curriculum Vitae” vagy „Resumé” maximum 2003-ban volt menő, azóta csak felesleges helypazarlás. Inkább írd le, hogy milyen feladataid voltak és mi volt az eredménye annak, amit csináltál.

Teszt – Ez az extrém munka illene hozzád a személyiséged alapján

Ez a személyiségteszt megmutatja, melyik őrült hivatás passzolna leginkább hozzád!

Őszi sorozatajánló: 5 szeptemberi folytatás, amit jobban várunk, mint a karácsonyt

Ha sorozatokról vagy filmekről van szó, a szeptember a rajongók igazi Kánaánja, hiszen ekkor érkeznek a legizgalmasabb újdonságok, amik miatt kicsit könnyebb szívvel engedjük el a forró estéket és tengerparti koktélozásokat.

Romantikus vígjátékban kapott főszerepet Blake Lively — A kommentelők üzentek: „Sok szerencsét a rendezőnek”

The Survival List címmel készül romntikus vígjáték, amelynek egyik főszereplőjének a szexuális zaklatási botrányt indított színésznő kapta meg. Justin Baldoni rajongói kiaadtak, és sok szerencsét kívántak a rendezőnek a félresikerült szereplőválasztásához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu