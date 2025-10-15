7 önéletrajzhiba, amitől a HR-es azonnal továbblép a következő jelentkezőre

Az álláskeresés olyan, mint a horgászat: ha jól csinálod, az önéletrajzod lesz a csali, a HR-es pedig az óvatlan hal, aki ráharap. De vigyázz: vannak dolgok, amiket ha beleírsz a CV-be, az nemhogy nem segít, hanem azonnali biztos bukást jelent. Az önéletrajz nem a naplód, nem gyónási jegyzet és pláne nem panaszfal. Sokkal inkább egy színes reklámplakát rólad, aminek az a dolga, hogy a HR-es azt mondja: „Őt akarjuk a csapatba!” Mutatjuk, melyik 7 adat az, amit könyörtelenül száműznöd kell, ha nem akarod, hogy a pályázatod egyenesen a kukában végezze.

Egyes önéletrajzok egyből a kukába landolnak

Forrás: Shutterstock

7 adat, amit jobb, ha száműzöl az önéletrajzodból

Ezeket ne írd bele az önéletrajzodba, ha azt szeretnéd, hogy behívjanak interjúra.

1. Pontos lakcím – Várost lehet, a kerület-utca-házszám nem kell

Ha odaírod a pontos lakcímet, kisebb eséllyel hívhatnak be állásinterjúra. Például Budapest esetében nem mindegy, hogy Csepelen laksz vagy az agglomerációban. A HR-es azt gondolhatja: „túl messze lakik, biztos sokat fog késni, hamar belefárad az ingázásba”. Gondolj bele: lehet, hogy neked nem gond másfél óra utazás, de a kiválasztó fejében máris felvillan a piros lámpa. Nyugodtan hagyd ki.

2. Hónapok – nem naptárat írunk!

Februárban vagy júliusban kezdtél az előző munkahelyeden? Esetleg alig töltöttél fél évet valamelyik cégnél? Ha amúgy is csak a releváns munkahelyeidet tüntetted fel, senkit nem fog érdekelni. Írd csak az évszámokat, hogy mettől meddig voltál ott: 2009–2012. Az önéletrajz célja, hogy áttekinthető legyen, nem pedig az, hogy valaki percekig azon agyaljon, vajon mivel tölthetted azt a fél év szünetet két munkahely között. Ezek a mikroszünetek senkit nem izgatnak, maximum azt éred el, hogy túlbonyolítod velük az önéletrajzod. Egyedül a legutóbbi állásnál fontos a hónap, hogy tudják, mikor tudsz leghamarabb kezdeni.

3. Az ok, amiért leléptél az előző helyedről – ha nem kérdeznek rá, ne mondd el

„A főnököm bunkó volt.” „Nem fizettek rendesen.” „Toxikus volt a közeg.” Ezek nem az önéletrajzba valók. Egyrészt mert nyafogásnak tűnik, másrészt mert azt üzeni: te egy problémás ember vagy. Az okokat majd interjún meséld el, ha nagyon feszegetik – de még akkor is érdemes diplomatikusnak maradni.