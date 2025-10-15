7 önéletrajzhiba, amitől a HR-es azonnal továbblép a következő jelentkezőre

Az álláskeresés olyan, mint a horgászat: ha jól csinálod, az önéletrajzod lesz a csali, a HR-es pedig az óvatlan hal, aki ráharap. De vigyázz: vannak dolgok, amiket ha beleírsz a CV-be, az nemhogy nem segít, hanem azonnali biztos bukást jelent. Az önéletrajz nem a naplód, nem gyónási jegyzet és pláne nem panaszfal. Sokkal inkább egy színes reklámplakát rólad, aminek az a dolga, hogy a HR-es azt mondja: „Őt akarjuk a csapatba!” Mutatjuk, melyik 7 adat az, amit könyörtelenül száműznöd kell, ha nem akarod, hogy a pályázatod egyenesen a kukában végezze.
7 adat, amit jobb, ha száműzöl az önéletrajzodból
Ezeket ne írd bele az önéletrajzodba, ha azt szeretnéd, hogy behívjanak interjúra.
1. Pontos lakcím – Várost lehet, a kerület-utca-házszám nem kell
Ha odaírod a pontos lakcímet, kisebb eséllyel hívhatnak be állásinterjúra. Például Budapest esetében nem mindegy, hogy Csepelen laksz vagy az agglomerációban. A HR-es azt gondolhatja: „túl messze lakik, biztos sokat fog késni, hamar belefárad az ingázásba”. Gondolj bele: lehet, hogy neked nem gond másfél óra utazás, de a kiválasztó fejében máris felvillan a piros lámpa. Nyugodtan hagyd ki.
2. Hónapok – nem naptárat írunk!
Februárban vagy júliusban kezdtél az előző munkahelyeden? Esetleg alig töltöttél fél évet valamelyik cégnél? Ha amúgy is csak a releváns munkahelyeidet tüntetted fel, senkit nem fog érdekelni. Írd csak az évszámokat, hogy mettől meddig voltál ott: 2009–2012. Az önéletrajz célja, hogy áttekinthető legyen, nem pedig az, hogy valaki percekig azon agyaljon, vajon mivel tölthetted azt a fél év szünetet két munkahely között. Ezek a mikroszünetek senkit nem izgatnak, maximum azt éred el, hogy túlbonyolítod velük az önéletrajzod. Egyedül a legutóbbi állásnál fontos a hónap, hogy tudják, mikor tudsz leghamarabb kezdeni.
3. Az ok, amiért leléptél az előző helyedről – ha nem kérdeznek rá, ne mondd el
„A főnököm bunkó volt.” „Nem fizettek rendesen.” „Toxikus volt a közeg.” Ezek nem az önéletrajzba valók. Egyrészt mert nyafogásnak tűnik, másrészt mert azt üzeni: te egy problémás ember vagy. Az okokat majd interjún meséld el, ha nagyon feszegetik – de még akkor is érdemes diplomatikusnak maradni.
4. Életkor és családi állapot – ezt sem kell a munkáltatók orrárra kötni
35 éves vagy, és három gyereked van? Egyes vezetők rögtön azt látják: „sokat fog hiányozni”, „túl idős”, „túl fiatal”, „nálam öregebb”. Bár a tanulmányaidból úgyis kiszámolják a korod, nem mindegy, mikor szembesülnek vele. Az első benyomás dönt, és ha a CV tetején ott virít a „születési dátum: 1987”, már be is skatulyáztak. Ne adj plusz támadási felületet!
5. Fizetési igény – az első randin se kérsz gyerektartást
A fizuról idő előtt beszélni olyan, mintha az első randin közölnéd: „Én három gyereket akarok, te mennyit?” Ha túl sokat kérsz, azonnal kiesel. Ha keveset, te vágtad magad alatt a fát, és minimum 10-15 százalékot buksz. Erről majd tárgyaljatok, ha kiderült, hogy tényleg rád kíváncsiak – ne dobd be előre az összes jó lapodat.
6. Semmitmondó, multis titulusok – A HR-es sudoku
OTC menedzser, RTR team member, CSM specialista – ezek jól mutatnak a céges intraneten, de a HR-esnek olyan, mintha titkosírással írnál. Aki nem ismeri a szlenget, nem érti, mit csináltál. A kulcsszavas keresésben is elbuksz, mert a HR nem az OTC managerre keres rá, hanem „ügyfélszolgálati ügyintézőre”. Szóval nevezd a nevén a dolgokat.
7. Önéletrajz címe: „Önéletrajz” – köszönjük, Sherlock
Ha címet akarsz adni neki, az legyen ütős: „Értékesítéstámogató munkatárs nyelvtudással.” Ez felkelti a figyelmet. A „Curriculum Vitae” vagy „Resumé” maximum 2003-ban volt menő, azóta csak felesleges helypazarlás. Inkább írd le, hogy milyen feladataid voltak és mi volt az eredménye annak, amit csináltál.