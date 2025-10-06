Quasimodóként élt, a párizsi divathéten már ragyogott az influenszer Nikki Lilly

A brit származású, AVM-mel, azaz súlyos érfejlődési rendellenességgel élő Nikki Lilly-t a Matières Fécales márka kérte fel 2026 tavaszi/nyári kollekciójának bemutatására. A 21 éves influenszer a párizsi divathéten lenyűgöző, pánt nélküli fekete tüllruhát viselt, melyet a mellrésznél rózsaszín virágok, hátán pedig fűzőpántok díszítettek. Az előkelő összhatást romantikus, rózsaszínű smink és francia csavarású konty tette teljessé.

Nikki Lilly romantikus tüllruhában a Párizsi Divathéten. Arca a súlyos érfejlődési rendellenesség miatt duzzadt és aszimmetrikus

Forrás: Getty Image

A párizsi divathéten történtekről írt szívhez szóló üzenetet Nikki

A brit influenszer a bemutatót követően szívhez szóló bejegyzést tett közzé Instagramon:

„Sosem gondoltam, hogy részese leszek egy ilyen élménynek. Hosszú ideig a külsőm határozta meg a mindennapjaimat, a hangulatomat és a gondolkodásomat. Tegnap éreztem azt életemben először, hogy tetszem önmagamnak, és hogy végre igent mondok magamra.”

Nikki hozzátette, hogy ez idáig kevés olyan modellt látott a kifutókon, akikkel azonosulni tudott volna.

„Tény, hogy a kifutó a szupermodelleké, de mi van a többiekkel?! Honnan tudhatnák a hozzám hasonlók, hogy ezekbe a gyönyörű ruhákba mi is belebújhatunk? A divat és a világ szerintem akkor fejlődik, ha teret ad a különbözőségnek”

– mondta. A YouTube-on közel 3 millió, az Instagramon 621 ezer követővel rendelkező hölgy egyúttal hangsúlyozta, hogy a bemutatón való megjelenésének nem az volt a célja, hogy modellbabérokra tőrjön, hanem hogy önmaga lehessen és bebizonyítsa, hogy mindannyiunknak helye van a vörös szőnyegen és a reflektorfényben. Instaposztjában köszönetet mondott ruhája tervezőinek és a Matières Fécales márka alapítóinak – Hannah Rose Daltonnak és Steven Rajnak –, amiért lehetőséget adtak neki, illetve hogy nem féltek szembemenni a divathét szabályaival. Dalton a rendezvényen egyébként elárulta, hogy Nikki ruhakölteménye a félelem nélküli szépséget szimbolizálja, amely képes áttörni a határokat.

„Szívem tele van örömmel, hogy létrehozhattuk ezt a különleges kollekciót. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített életre kelteni álmaik bemutatóját a Place Vendôme-on” – mondta.