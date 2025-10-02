Ritka családi pillanat: Janet Jackson és unokahúga, Paris Jackson együtt jelentek meg a párizsi divathéten - FOTÓ

Az 59 éves Janet Jacksont és a 27 éves Parist csak ritkán látni együtt, most azonban együtt vettek részt az év egyik legnagyobb eseményén, a párizsi divathéten. Janet elegáns, fekete selyemszoknyát és bőr felsőt viselt, Paris Jackson pedig földig érő, felsliccelt fekete ruhát választott.

Janet Jackson és Paris Jackson a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images

Janet Jackson a testvéreivel állt színpadra

Janet Jackson mostanában sok időt tölt a családtagjaival: a divathét előtt néhány héttel a testvéreivel, Jackie-vel és Marlonnal találkozott, akik The Jacksons néven léptek fel a Heritage Live fesztiválon. Janet a színpad széléről, 8 éves fiával, Eissával együtt nézte végig a koncertet, majd rövid időre maga színpadra állt.

Paris Jackson nem akar szerepelni az apjáról készülő filmben

Paris Jackson szeptemberben arról beszélt, hogy nem kíván szerepelni a közelgő Michael című filmben, amely édesapja, Michael Jackson életét dolgozza fel. Bár elolvasta a forgatókönyv egyik első változatát és megjegyzéseket is fűzött hozzá, elmondása szerint javaslatait figyelmen kívül hagyták, így inkább továbblépett.

„Ez nem az én dolgom, nem az én problémám. Isten áldjon, Isten veletek!” – írta Instagramon. Egy videóban hozzátette: semmilyen módon nem vesz részt a projektben.

A filmet Michael Jackson hagyatékának társkiadói, John Branca és John McClain jegyzik producerként, a popsztárt pedig Paris unokatestvére, Jaafar Jackson alakítja majd.

A Michael címet viselő életrajzi film bemutatóját többször is elhalasztották, a jelenlegi tervek szerint 2026. április 24-én kerül a mozikba.