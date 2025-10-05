Cruz Beckham 9 évvel idősebb barátnője keményen visszaszólt az őt kritizálóknak: nyilvánosan védte meg szerelmüket

A történet egy Instagram-bejegyzéssel kezdődött: Victoria Beckham október 3-án osztott meg egy családi fotót a párizsi divathétről, amelyen férje, David Beckham és három gyermekük – Cruz, Romeo és Harper – mellett ott ül Cruz barátnője, Jackie Apostel is: „Annyira szeretlek titeket... nélkületek nem tudtam volna megcsinálni! Xx” – írta az 51 éves divattervező.

Victoria Beckham és családja Párizsban - a jobb szélen Jackie Apostel

Forrás: Instagram

A kommentelők között azonban akadt valaki, aki megkérdőjelezte Jackie Apostel és Cruz Beckham kapcsolatát. „Miért jár egy 29 éves egy 20 éves sráccal? Ez egyszerűen furcsa” – írta egy felhasználó.

Jackie Apostel nem hagyta ezt szó nélkül:

„Mert kedves, vicces, okos, gondoskodó, motivált, érett, tehetséges, hűséges – és nagyon jóképű is 🥰” – válaszolta a dalszerző, aki ezzel elegánsan helyre is tette a kritikusokat.

A család támogatja Cruz Beckham és Jackie Apostel kapcsolatát

Cruz - a legkisebb fiú a Beckham családban - tavaly nyáron kezdett el randizni Jackie Apostellel. A kapcsolat 2024 októberében Insta-hivatalossá vált, amior Cruz nyilvánosan köszöntötte Jackie-t a születésnapján.

A 20 éves Cruz a zenében tehetséges, és komolyan is veszi a karrierjét: saját dalain dolgozik, és egyre több figyelmet kap a brit zenei életben. Jackie Apostel dalszerzőként már ismert név a szakmában, korábban több fiatal előadónak írt dalokat Los Angelesben és Londonban.

Victoria és David Beckham a fiatalok között lévő korkülönbség ellenére támogatják fiukat – a divathétre is közösen utaztak el. Párizsban a család minden tagja jelen volt, kivéve a legidősebb fiút, Brooklynt és feleségét, Nicolát, akik valószínűleg a családi balhék miatt maradtak távol.