Hailey Bieber szatén bugyogóban, Madonna átlátszó szoknyában: íme a párizsi divathét legstílusosabb szettjei

Hivatalosan is elstartolt a párizsi divathét

Elkezdődött a divat egyik legnagyobb ünnepe, a párizsi divathét, ami évről-évre friss inspirációt nyújt a trendekről a sztároknak és modelleknek hála.

Ez a hét minden évben a legnagyobb tervezők tavaszi-nyári ready to wear kollekciójáról szól, idén pedig a Saint Laurent bemutatója nyitotta meg a rendezvényt.

Az eseményen természetesen a sztárvilág krémje is tiszteletét tette, akik ez alkalommal is úgy kitettek magukért, hogy azonnal egyértelművé tették, hogy valójában már ők diktálják a divatot. Lássuk a párizsi divathét legjobb szettjeit!

Kate Moss

Kate Moss mint mindig, most is elképesztően stílusos volt.

Az 51 éves divatlegenda egy ultramini blézerruhában jelent meg, ami csodásan kiemelte hosszú, formás lábait. Az i-re a pontot a stílusos napszemüveg és a gyönyörű tűsarkú tette fel, Kate pedig ismét megmutatta, hogy továbbra is ő a hanyag elegancia koronázatlan királynője.

Lila Moss

Lila Moss sem maradt le édesanyja mögött.

Kate lányán, a 23 éves Lila Mosson mindig meglepődünk, hiszen konkrétan úgy néz ki, mint az anyja kiköpött mása. A feltörekvő modell felmenőjéhez hasonlóan teljesen feketébe öltözött: palazzo nadrágot, magas sarkú csizmát és egy mélyen dekoltált, fekete szaténinget viselt.

Zoe Kravitz

A színésznő a szezon egyik meghatározó trendjét viselte.

A 36 éves színésznő tőle szokatlanul színesbe öltözött: a bohém, túlméretezett dzsekijét a szezon egyik legnagyobb trendjével, egy sárga, csipkén szatén szoknyával párosította, amihez egy magas sarkú szandált húzott.

Madonna

Madonna a lányával érkezett az eseményre.

Az énekesnő a lányával jelent meg és a duójuk öltözetét nézve bizton állíthatjuk, hogy a fekete még egy jó ideig nem fog kikopni a trendek közül. Lourdes egy elegáns, testre simuló midiruhát viselt, édesanyja pedig egy áttetsző csipkeszoknyát a hozzá illő fekete bőrdzsekivel.

Charli XCX

Charli XCX szettje igazán bevállalósra sikerült.

Az énekesnő szettje igazán frissítő volt a sok teljesen fekete outfit között: ő egy szaténbugyinak is beillő miniszoknyában jelent meg, amit egy bő, susogós pulcsival és fekete napszemüveggel párosított.

Hailey Bieber

Hailey Bieber is a szatén alsót választotta.

A modell valószínűleg sikítófrászt kapott Charli láttán, ugyanis konkrétan ugyanolyan szettben jelentek meg, csupán a színek nem stimmeltek. Mi a tanulság? Ha idén stílusosak akarunk lenni, szereznünk kell magunknak egy selyem bugyogót!