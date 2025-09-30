Hailey Bieber szatén bugyogóban, Madonna átlátszó szoknyában: íme a párizsi divathét legstílusosabb szettjei

A szatén és a mini uralta a párizsi divathét nyitányát.
Elkezdődött a divat egyik legnagyobb ünnepe, a párizsi divathét, ami évről-évre friss inspirációt nyújt a trendekről a sztároknak és modelleknek hála.
Ez a hét minden évben a legnagyobb tervezők tavaszi-nyári ready to wear kollekciójáról szól, idén pedig a Saint Laurent bemutatója nyitotta meg a rendezvényt.
Az eseményen természetesen a sztárvilág krémje is tiszteletét tette, akik ez alkalommal is úgy kitettek magukért, hogy azonnal egyértelművé tették, hogy valójában már ők diktálják a divatot. Lássuk a párizsi divathét legjobb szettjeit!
Az 51 éves divatlegenda egy ultramini blézerruhában jelent meg, ami csodásan kiemelte hosszú, formás lábait. Az i-re a pontot a stílusos napszemüveg és a gyönyörű tűsarkú tette fel, Kate pedig ismét megmutatta, hogy továbbra is ő a hanyag elegancia koronázatlan királynője.
Kate lányán, a 23 éves Lila Mosson mindig meglepődünk, hiszen konkrétan úgy néz ki, mint az anyja kiköpött mása. A feltörekvő modell felmenőjéhez hasonlóan teljesen feketébe öltözött: palazzo nadrágot, magas sarkú csizmát és egy mélyen dekoltált, fekete szaténinget viselt.
A 36 éves színésznő tőle szokatlanul színesbe öltözött: a bohém, túlméretezett dzsekijét a szezon egyik legnagyobb trendjével, egy sárga, csipkén szatén szoknyával párosította, amihez egy magas sarkú szandált húzott.
Az énekesnő a lányával jelent meg és a duójuk öltözetét nézve bizton állíthatjuk, hogy a fekete még egy jó ideig nem fog kikopni a trendek közül. Lourdes egy elegáns, testre simuló midiruhát viselt, édesanyja pedig egy áttetsző csipkeszoknyát a hozzá illő fekete bőrdzsekivel.
Az énekesnő szettje igazán frissítő volt a sok teljesen fekete outfit között: ő egy szaténbugyinak is beillő miniszoknyában jelent meg, amit egy bő, susogós pulcsival és fekete napszemüveggel párosított.
A modell valószínűleg sikítófrászt kapott Charli láttán, ugyanis konkrétan ugyanolyan szettben jelentek meg, csupán a színek nem stimmeltek. Mi a tanulság? Ha idén stílusosak akarunk lenni, szereznünk kell magunknak egy selyem bugyogót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.