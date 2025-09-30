Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bemutató

Hailey Bieber szatén bugyogóban, Madonna átlátszó szoknyában: íme a párizsi divathét legstílusosabb szettjei

Corbis Entertainment - Stephane Cardinale - Corbis
bemutató Párizsi Divathét outfit
Nagy Kata
2025.09.30.
Hétfőn este hivatalosan is elkezdődött a párizsi divathét a Saint Laurent divatbemutatójával, ahol természetesen a legnagyobb sztárok is tiszteletüket tették – nem is akárhogy!

A szatén és a mini uralta a párizsi divathét nyitányát. 

Lila Moss a párizsi divathéten
Lila Moss is tiszteletét tette a párizsi divathéten.
Forrás: Corbis Entertainment

Hivatalosan is elstartolt a párizsi divathét 

Elkezdődött a divat egyik legnagyobb ünnepe, a párizsi divathét, ami évről-évre friss inspirációt nyújt a trendekről a sztároknak és modelleknek hála. 

Ez a hét minden évben a legnagyobb tervezők tavaszi-nyári ready to wear kollekciójáról szól, idén pedig a Saint Laurent bemutatója nyitotta meg a rendezvényt.

Az eseményen természetesen a sztárvilág krémje is tiszteletét tette, akik ez alkalommal is úgy kitettek magukért, hogy azonnal egyértelművé tették, hogy valójában már ők diktálják a divatot. Lássuk a párizsi divathét legjobb szettjeit!

Kate Moss

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Kate Moss attends the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Kate Moss mint mindig, most is elképesztően stílusos volt. 
Forrás: Getty Images

Az 51 éves divatlegenda egy ultramini blézerruhában jelent meg, ami csodásan kiemelte hosszú, formás lábait. Az i-re a pontot a stílusos napszemüveg és a gyönyörű tűsarkú tette fel, Kate pedig ismét megmutatta, hogy továbbra is ő a hanyag elegancia koronázatlan királynője. 

Lila Moss

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Lila Moss attends the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
Lila Moss sem maradt le édesanyja mögött. 
Forrás: Getty Images

Kate lányán, a 23 éves Lila Mosson mindig meglepődünk, hiszen konkrétan úgy néz ki, mint az anyja kiköpött mása. A feltörekvő modell felmenőjéhez hasonlóan teljesen feketébe öltözött: palazzo nadrágot, magas sarkú csizmát és egy mélyen dekoltált, fekete szaténinget viselt. 

Zoe Kravitz 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Zoë Kravitz attends the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
A színésznő a szezon egyik meghatározó trendjét viselte. 
Forrás: Getty Images

A 36 éves színésznő tőle szokatlanul színesbe öltözött: a bohém, túlméretezett dzsekijét a szezon egyik legnagyobb trendjével, egy sárga, csipkén szatén szoknyával párosította, amihez egy magas sarkú szandált húzott. 

Madonna

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Lourdes Maria Ciccone Léon and Madonna attend the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Madonna a lányával érkezett az eseményre. 
Forrás: WireImage

Az énekesnő a lányával jelent meg és a duójuk öltözetét nézve bizton állíthatjuk, hogy a fekete még egy jó ideig nem fog kikopni a trendek közül. Lourdes egy elegáns, testre simuló midiruhát viselt, édesanyja pedig egy áttetsző csipkeszoknyát a hozzá illő fekete bőrdzsekivel. 

Charli XCX

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Charli XCX attends the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Charli XCX szettje igazán bevállalósra sikerült. 
Forrás: Getty Images

Az énekesnő szettje igazán frissítő volt a sok teljesen fekete outfit között: ő egy szaténbugyinak is beillő miniszoknyában jelent meg, amit egy bő, susogós pulcsival és fekete napszemüveggel párosított. 

Hailey Bieber 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Hailey Bieber attends the Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Hailey Bieber is a szatén alsót választotta. 
Forrás: Getty Images

A modell valószínűleg sikítófrászt kapott Charli láttán, ugyanis konkrétan ugyanolyan szettben jelentek meg, csupán a színek nem stimmeltek. Mi a tanulság? Ha idén stílusosak akarunk lenni, szereznünk kell magunknak egy selyem bugyogót! 

Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A szupermodell és lánya, Leni Velencében is bebizonyították, hogy a szépség és a stílus náluk családi örökség.

A buborék sosem megy ki a divatból - És nem csak szoknyában

Ariana Grande, Selena Gomez és Kylie Jenner - csak néhány sztár, aki az elmúlt időszakban buborékszoknyát viselt. Népszerűsége nem véletlen, hiszen többek között a 2024-es koppenhágai divathéten a buborékszoknya volt az egyik legnagyobb sláger. Utána több mint 700 százalékkal több ilyen darabot vásároltak.

Ma jelenthetik be, kit választott Anna Wintour az utódjának

Ha igazak a hírek, már nem kell sokáig várni ahhoz, hogy megtudjuk, ki váltja Anna Wintourt az amerikai Vogue élén. A fiatal Chloe Malle kinevezését még ma nyilvánosságra hozhatják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu