Pillanatok alatt elkészül az almás morzsasüti, amivel megspórolod az esti ránctalanítót

Egy hűvös őszi estén kevés dolog tudja úgy átmelegíteni a lelket, mint egy frissen sült, illatos sütemény. Az almás morzsasüti egyszerre klasszikus kedvenc, és egy gyorsan és egyszerűen elkészíthető desszert. Lehet nem imádni? Ráadásul nemcsak az ízlelőbimbóidat örvendezteti meg, hanem a bőrödet is. A sütőben karamellizálódó fahéjas almaillat pedig garantáltan meghódítja a családot, de még a szomszédokat is.

Ez a fahéjas, almás morzsasüti recept le fog venni a lábadról.

Forrás: Shutterstock

Almás morzsasüti recept egy kis csavarral

Az almás morzsasüti lelke természetesen maga a gyümölcs. A keményebb húsú, enyhén savanykás fajták a legjobbak, mert sütés közben is megtartják az alakjukat. A Granny Smith vagy a Jonagold például tökéletes választás, hiszen nem esnek szét, és szuperül kiegészítik az édes, vajas morzsát. Az igazán jó morzsasüti azonban nem elsősorban az almán múlik, hiszen a textúrák játékával ejti rabul a szíveket. A puha, szaftos alma mellé kell a roppanós réteg, hogy minden falat külön élmény lehessen. A tésztába csempészett zabpehely és dió például csodákat tesz egy régebbi recepttel is.

Bolondítsd meg a morzsasütit egy kis vanília fagylalttal.

Forrás: Shutterstock

Fahéjas, almás morzsasüti recept

Hozzávalók:

4 nagy alma, meghámozva és kockára vágva

1 és fél teáskanál őrölt fahéj

50 g vaj

250 g porcukor

200 g liszt

50 g zabpehely

50 g darált dió

1,5 evőkanál barna cukor

vanília fagylalt (a tálaláshoz)

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 160 fokra. Tedd egy sütőtálba a felkockázott almát, szórd meg a fahéj felével és tegyél rá pár darabka vajat. A lisztet, a porcukrot és a maradék vajat dolgozd össze az ujjaiddal, amíg finom, morzsás állagot kapsz, majd add hozzá a zabpelyhet és a diót. Ezután a keveréket egyenletesen oszlasd el az almán, a tetejét szórd meg barna cukorral, és 40-45 percre tedd be a sütőbe, amíg a teteje aranybarna lesz. Tálald még forrón, tetején egy gombóc vanília fagylalttal. Óvatosan fogyaszd! Egy nagy bögre forró tea mellé tökéletes társ egy őszi estén.

Az alma jótékony hatásai a bőrre

Az alma igazi szépségfegyver, hiszen tele van C-vitaminnal, amely serkenti a kollagéntermelést, hozzájárulva a bőr feszességéhez, így természetes ránctalanítóként is funkcionál. Antioxidáns tartalmával, amely elsősorban a héjában található, védi a bőrt a szabadgyökök ellen, lassítva az öregedési folyamatokat.