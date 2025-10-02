Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2.

Pillanatok alatt elkészül az almás morzsasüti, amivel megspórolod az esti ránctalanítót

2025.10.02.
Egy sütemény, ami percek alatt megvan, és nem csak őrületesen finom, de még a bőrödnek is jót tesz? Ha azt hiszed, ez csak mese, akkor próbáld ki ezt a morzsasüti receptet!

Egy hűvös őszi estén kevés dolog tudja úgy átmelegíteni a lelket, mint egy frissen sült, illatos sütemény. Az almás morzsasüti egyszerre klasszikus kedvenc, és egy gyorsan és egyszerűen elkészíthető desszert. Lehet nem imádni? Ráadásul nemcsak az ízlelőbimbóidat örvendezteti meg, hanem a bőrödet is. A sütőben karamellizálódó fahéjas almaillat pedig garantáltan meghódítja a családot, de még a szomszédokat is.

almás morzsasüti recept
Ez a fahéjas, almás morzsasüti recept le fog venni a lábadról.
Forrás: Shutterstock

Almás morzsasüti recept egy kis csavarral

Az almás morzsasüti lelke természetesen maga a gyümölcs. A keményebb húsú, enyhén savanykás fajták a legjobbak, mert sütés közben is megtartják az alakjukat. A Granny Smith vagy a Jonagold például tökéletes választás, hiszen nem esnek szét, és szuperül kiegészítik az édes, vajas morzsát.  Az igazán jó morzsasüti azonban nem elsősorban az almán múlik, hiszen a textúrák játékával ejti rabul a szíveket. A puha, szaftos alma mellé kell a roppanós réteg, hogy minden falat külön élmény lehessen. A tésztába csempészett zabpehely és dió például csodákat tesz egy régebbi recepttel is.

Almás morzsasüti tetején vanília fagylalttal
Bolondítsd meg a morzsasütit egy kis vanília fagylalttal.
Forrás: Shutterstock

Fahéjas, almás morzsasüti recept

Hozzávalók:

  • 4 nagy alma, meghámozva és kockára vágva
  • 1 és fél teáskanál őrölt fahéj
  • 50 g vaj
  • 250 g porcukor
  • 200 g liszt
  • 50 g zabpehely
  • 50 g darált dió
  • 1,5 evőkanál barna cukor
  • vanília fagylalt (a tálaláshoz)

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 160 fokra. Tedd egy sütőtálba a felkockázott almát, szórd meg a fahéj felével és tegyél rá pár darabka vajat. A lisztet, a porcukrot és a maradék vajat dolgozd össze az ujjaiddal, amíg finom, morzsás állagot kapsz, majd add hozzá a zabpelyhet és a diót. Ezután a keveréket egyenletesen oszlasd el az almán, a tetejét szórd meg barna cukorral, és 40-45 percre tedd be a sütőbe, amíg a teteje aranybarna lesz. Tálald még forrón, tetején egy gombóc vanília fagylalttal. Óvatosan fogyaszd! Egy nagy bögre forró tea mellé  tökéletes társ egy őszi estén.

Az alma jótékony hatásai a bőrre

Az alma igazi szépségfegyver, hiszen tele van C-vitaminnal, amely serkenti a kollagéntermelést, hozzájárulva a bőr feszességéhez, így természetes ránctalanítóként is funkcionál. Antioxidáns tartalmával, amely elsősorban a héjában található, védi a bőrt a szabadgyökök ellen, lassítva az öregedési folyamatokat. 

A gyors almás morzsasüti tehát nemcsak egy szimpla desszert, hanem egy titkos szépségtrükk is. Kényeztet, táplál és közben egyszerre gondoskodik a lelkedről és a bőrödről. Kell ennél jobb multitasking a konyhában?

