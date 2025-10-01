Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
szobor

Miért volt a reneszánsz szobroknak apró férfiassága?

Getty Images Europe - Roberto Serra - Iguana Press
szobor Reneszánsz szobrász
Bába Dorottya
2025.10.01.
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a reneszánsz férfiszobrokat kis férfiassággal ábrázolták. Annak, hogy a korabeli művészek, miért ilyen szerény méretekkel dolgoztak, szórakoztató története van.

Bizonyára mindenkiben felmerült már életében legalább egyszer, hogy a reneszánsz művészek, miért olyan apró férfiassággal ábrázolták az erőtől duzzadó istenségeket. Vajon egy szokatlan öncenzúra tanúi lehetünk? Esetleg egy zavarba ejtő divathóbortról lenne szó? Ahogy utánajártunk, még egy ennél is izgalmasabb történet bontakozott ki.

reneszánsz
A Dávid-szobor, a férfiasság reneszánsz szimbóluma
Forrás: Getty Images Europe

A reneszánsz szobrok kis méretének rejtélye

A Dávid-szobor Michelangelo-tól, a Laokoón-csoport, Herkules és Cacus Bandinellitől – a művészettörténet legjelentősebb szobrait rendszerint igen szerény méretekkel jelenítik meg. Mivel a statisztika szerint a dél-európai férfiak nem rendelkeznek kirívóan kis méretekkel, más okot kell keresni, melyet az ókori filozófiában találunk.

Ugyan a modern társadalom a minél nagyobb anakondát tekinti a férfiasság szimbólumának, ez nem volt mindig így, melyre remek példák a reneszánsz szobrok.

A nagy reneszánsz polihisztorok, szobrászok az ókori Görögországba nyúltak vissza inspirációért, nem pusztán stílus, de filozófia terén is. A görög hatás tehát az oka annak, hogy a belőle inspirálódott 14-16. századi szobrok férfijai kis méretekkel büszkélkedtek.

Nem a méret a lényeg? Görögök és a szerény férfiasság

Az ókori görög filozófia szerint a kis pénisz a civilizáltság magas szimbóluma volt, hisz az önuralmat, az emberi késztetésen való felülkerekedést jelképezte. Jellemzően nyugalmi állapotban jelentek meg, fokozva a kifinomult összhatást, mint a kultúra legmagasabb fokát. Úgy hitték, hogy az istenek vagy észt, vagy termetes férfiasságot adnak, így az apró méret egyúttal a magas intelligenciát, racionalitást jelképezte.

Érdekes adalék, hogy az ókori görögök úgy vélték, gyereknemzéshez alkalmasabb a kisebb méretű „szerszám”, mivel rövidebb utat kell megtennie az örökítőanyagnak.

Így a kisebb méret nemcsak az intellektus és civilizáltság, hanem – a maga furcsa módján – a termékenység szimbóluma is volt. Ezt erősíti az a tény, hogy az ógörög ábrázolásokon bizonyos alakokat, például Priaposzt, a termékenység istenét, valamint a nimfákat hajkurászó pánt, szatírokat megtermett doronggal ábrázolták. Náluk nyilván a bujaságot, erkölcstelenséget akarták kidomborítani, mint negatív karakterek esetén.

Ezt a filozófiai szemléletmódot átvették a rómaiak is, hogy aztán az 1300-as években fellendülő itáliai reneszánsz fedezze fel magának újra.

