Sütőtök ihlette lakberendezési tippek az őszi, bekuckózós hangulathoz

Vannak, akik a narancs és a barna árnyalataira esküsznek, de ha igazán különleges, modern és mégis barátságos hangulatot szeretnél otthonodba csempészni, érdemes játszanod a sütőtök és a kék árnyalataival. Tudtad, hogy a kék szín elősegíti az ellazulást? Természetes jelleget ad egyes helyiségeknek (nem csak a fürdőszobának), hűsítő érzetet kelt, amit a sütőtök meleg árnyalatai remekül ellensúlyoznak. Az eredmény: kibillenthetetlen harmónia.
Nem véletlenül olyan a buddhista szerzetesek ruhája, amilyen: a narancsos árnyalatokat (így a sütőtök színét is) a bölcsesség sugarának nevezik. Energikusságot, melegséget árasztanak, mindemellett bizonyítottan pozitív hatással vannak az érzelmekre. Egy kék bársony kanapéra helyezz narancsszínű párnákat, a konyhai faasztalra pedig sütőtök alakú mécseseket. Egy narancsszínű vagy mustársárga fotel vonzza a tekintetet, inspirál a bekuckózásra, míg a hűvöskék falak vagy kékesszürke kiegészítők elegáns atmoszférát teremtenek.
A nappali és a hálószoba meghitt hangulatát erősíthetik a puha, kötött takarók, a bézs vagy kék lenvászon függönyök, a rusztikus faasztalok és a sütőtök árnyalataiban pompázó dekorációk.
Meghitt, őszi hangulatot teremthetsz, ha a sütőtökszínű bútorokat és dekorokat a barna különféle árnyalataival, például fahéjszínnel vagy mocha mousse-szal párosítod.
Fehéret és szürkét is használhatsz a lakásodban, hiszen akárcsak a kék, mérséklik a sütőtökszín energikusságát. Ne feledkezz meg a természetes elemekről sem: a szárított falevelek, a kerámia vagy valódi sütőtökök, a tobozok, a rattankosarak és a fahasábok bensőséges őszi hangulatot árasztanak, és ha mindezt lágy fényű gyertyákkal, hangulatos fényfüzérekkel egészíted ki, az otthonod szó szerint felragyog majd a hidegebb estéken.
Amennyiben az ebédlőben ragaszkodsz a jól bevált fehér falhoz, az asztaldíszekkel kell megteremtened az őszi varázst. Meglásd, ha a sütőtök árnyalatait megfelelően alkalmazod, csodát művelhetsz otthonoddal, és eszed ágában nem lesz majd kimozdulni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.