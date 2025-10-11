Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sütőtök ihlette lakberendezési tippek az őszi, bekuckózós hangulathoz

Jónás Ágnes
2025.10.11.
Az időjárás a tudtunkra adta: nincs menekvés a csípős őszi napok elől. Ne kötelező rosszként tekints az őszre, hanem egy új lehetőségre, amikor otthonodat is szépítheted, csinosítgathatod és kísérletezhetsz a sütőtök árnyalataival.

Vannak, akik a narancs és a barna árnyalataira esküsznek, de ha igazán különleges, modern és mégis barátságos hangulatot szeretnél otthonodba csempészni, érdemes játszanod a sütőtök és a kék árnyalataival. Tudtad, hogy a kék szín elősegíti az ellazulást? Természetes jelleget ad egyes helyiségeknek (nem csak a fürdőszobának), hűsítő érzetet kelt, amit a sütőtök meleg árnyalatai remekül ellensúlyoznak. Az eredmény: kibillenthetetlen harmónia. 

Bátran díszítsd előszobádat rusztikus fával, rattan kosarakkal, kövekkel vagy kerámiából készült sütőtökös dekorációval!
Sütőtökös árnyalatokkal garantált a meghitt, őszi hangulat

Nem véletlenül olyan a buddhista szerzetesek ruhája, amilyen: a narancsos árnyalatokat (így a sütőtök színét is) a bölcsesség sugarának nevezik. Energikusságot, melegséget árasztanak, mindemellett bizonyítottan pozitív hatással vannak az érzelmekre. Egy kék bársony kanapéra helyezz narancsszínű párnákat, a konyhai faasztalra pedig sütőtök alakú mécseseket. Egy narancsszínű vagy mustársárga fotel vonzza a tekintetet, inspirál a bekuckózásra, míg a hűvöskék falak vagy kékesszürke kiegészítők elegáns atmoszférát teremtenek. 

Kék kanapé vagy fotel, amihez narancsos vagy sütőtök árnyalatú párnák társulnak.
A nappali és a hálószoba meghitt hangulatát erősíthetik a puha, kötött takarók, a bézs vagy kék lenvászon függönyök, a rusztikus faasztalok és a sütőtök árnyalataiban pompázó dekorációk. 

A mustársárga, sütőtök és terrakotta árnyalatok mindenkinek tetszenek

Meghitt, őszi hangulatot teremthetsz, ha a sütőtökszínű bútorokat és dekorokat a barna különféle árnyalataival, például fahéjszínnel vagy mocha mousse-szal párosítod.

Az idei év Pantone-színét se felejtsd! Íme egy remek példa mocha mousse és sütőtök színű dekorációra  
Fehéret és szürkét is használhatsz a lakásodban, hiszen akárcsak a kék, mérséklik a sütőtökszín energikusságát. Ne feledkezz meg a természetes elemekről sem: a szárított falevelek, a kerámia vagy valódi sütőtökök, a tobozok, a rattankosarak és a fahasábok bensőséges őszi hangulatot árasztanak, és ha mindezt lágy fényű gyertyákkal, hangulatos fényfüzérekkel egészíted ki, az otthonod szó szerint felragyog majd a hidegebb estéken.

Pasztellkék vagy kékeszürke árnyalatok, puha kötött takarók bézs árnyalatban, természetesen sütőtökkel kombinálva
Amennyiben az ebédlőben ragaszkodsz a jól bevált fehér falhoz, az asztaldíszekkel kell megteremtened az őszi varázst. Meglásd, ha a sütőtök árnyalatait megfelelően alkalmazod, csodát művelhetsz otthonoddal, és eszed ágában nem lesz majd kimozdulni!

A mini sütőtökök az asztalon az őszi hangulatért, a sötétkék poharak az eleganciáért felelnek  
