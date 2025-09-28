Unod a bézst, de letisztult otthont szeretnél? Használd az ősz legkedveltebb színeit

Már pár éve kimentek a divatból az élénk szobaszínek, amik csak fejfájást okoztak, ha hosszú ideig bámultuk a falakat. 2025 őszén nem kell sokáig gondolkoznunk, ha szobafestésre adjuk a fejünket, mert itt vannak a legtrendibb színek, amiknek nem fogunk tudni nemet mondani és az a legjobb bennük, hogy még neutrálisak is!

Elhoztuk az ősz legkedveltebb színeit

Az ősz kedvenc színei

Olívazöld

A kedvenc új, izgalmas alternatívánk, az olívazöld, amivel nem fogunk tudni mellényúlni, mert egyszerre visszafogott, nyugalmat sugároz és minden tekintetet egyből odavonz. A harsány árnyalatoknak véglegesen búcsút mondhatunk ebben a minimalista világban, de ettől függetlenül még nem kell lemondani a színekről! Az olívazöld mellett lehet kísérletezni más lágyabb zöld árnyalatokkal is, mint a zsálya vagy a menta, amelyek teljesen fel tudják dobni otthonunkat. Frissességet kölcsönöz és kevésbé lesz olyan az összkép, mint egy katalógusban, ha az olívaszín mellé tesszük le a voksunkat. Ha pedig mégsem lennénk olyan biztosak a zöld falakban, akkor könnyedén el lehet érni ezt a hatást bútorokkal és kiegészítőkkel.

Az olívazöld egy mélyebb, ám mégis visszafogott árnyalat

Mélybarna

Sokan tévedésben élnek, mert úgy gondolják, hogy a minimalista hatást csakis világos színekkel lehet elérni, de most eloszlatjuk ezt a tévképzetet: a barna különböző árnyalatai is éppoly neutrálisak, mint az egyszerű bézs. A természetet, a fákat, a földet idézi meg, ami tökéletes párosítás lehet az őszi hangulathoz és egyáltalán nem megy szembe a legújabb trendekkel sem. Nem szabad tartanunk a mélybarna árnyalatoktól, mert könnyedén meghozza azt a már annyira várt spooky hangulatot és emellett még eleganciát is sugároz.

A mélybarna a természet színeit idézi

Arany

Tisztában vagyunk vele, hogy elsőre merésznek tűnhet az aranyszínű fal, de nem annyira rendkívüli, mint azt elsőre gondolnánk. A pezsgőszínektől, a már egészen mély, metálos árnyalatokig elég széles a skála és biztosan mindenki megtalálja a kedvére valót, hiszen ez az, ami igazán luxushangulatot tud teremteni. Az aranyló lombkoronákat kelti életre a négy fal között ez a ragyogó, ám mégis elegáns szín, ami páratlan módon képes feldobni az otthonunkat.