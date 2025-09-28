Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Unod a bézst, de letisztult otthont szeretnél? Használd az ősz legkedveltebb színeit

Shutterstock - Berg Dmitry
otthon nappali szín lakberendezés ősz
Gyüre Bernadett
2025.09.28.
Eleged van már a bézsből és a szürkéből, de meg szeretnél maradni a letisztult árnyalatoknál? A legjobb helyen jársz, mert elhoztuk az idei ősz legjobb neutrális színeit!

Már pár éve kimentek a divatból az élénk szobaszínek, amik csak fejfájást okoztak, ha hosszú ideig bámultuk a falakat. 2025 őszén nem kell sokáig gondolkoznunk, ha szobafestésre adjuk a fejünket, mert itt vannak a legtrendibb színek, amiknek nem fogunk tudni nemet mondani és az a legjobb bennük, hogy még neutrálisak is!

Elhoztuk az ősz legkedveltebb színeit
Forrás: Shutterstock
Forrás: Shutterstock

Az ősz kedvenc színei

Olívazöld

A kedvenc új, izgalmas alternatívánk, az olívazöld, amivel nem fogunk tudni mellényúlni, mert egyszerre visszafogott, nyugalmat sugároz és minden tekintetet egyből odavonz. A harsány árnyalatoknak véglegesen búcsút mondhatunk ebben a minimalista világban, de ettől függetlenül még nem kell lemondani a színekről! Az olívazöld mellett lehet kísérletezni más lágyabb zöld árnyalatokkal is, mint a zsálya vagy a menta, amelyek teljesen fel tudják dobni otthonunkat. Frissességet kölcsönöz és kevésbé lesz olyan az összkép, mint egy katalógusban, ha az olívaszín mellé tesszük le a voksunkat. Ha pedig mégsem lennénk olyan biztosak a zöld falakban, akkor könnyedén el lehet érni ezt a hatást bútorokkal és kiegészítőkkel.

Modern living room with olive-green accents decor. 3d render.
Az olívazöld egy mélyebb, ám mégis visszafogott árnyalat
Forrás: Shutterstock

Mélybarna

Sokan tévedésben élnek, mert úgy gondolják, hogy a minimalista hatást csakis világos színekkel lehet elérni, de most eloszlatjuk ezt a tévképzetet: a barna különböző árnyalatai is éppoly neutrálisak, mint az egyszerű bézs. A természetet, a fákat, a földet idézi meg, ami tökéletes párosítás lehet az őszi hangulathoz és egyáltalán nem megy szembe a legújabb trendekkel sem. Nem szabad tartanunk a mélybarna árnyalatoktól, mert könnyedén meghozza azt a már annyira várt spooky hangulatot és emellett még eleganciát is sugároz.

Modern living room with sofa in trend color of the year 2025 mocha mousse brown chocolate tone. Cozy interior design. 3d render
A mélybarna a természet színeit idézi
Forrás: Shutterstock

Arany

Tisztában vagyunk vele, hogy elsőre merésznek tűnhet az aranyszínű fal, de nem annyira rendkívüli, mint azt elsőre gondolnánk. A pezsgőszínektől, a már egészen mély, metálos árnyalatokig elég széles a skála és biztosan mindenki megtalálja a kedvére valót, hiszen ez az, ami igazán luxushangulatot tud teremteni. Az aranyló lombkoronákat kelti életre a négy fal között ez a ragyogó, ám mégis elegáns szín, ami páratlan módon képes feldobni az otthonunkat.

Ha valaki kedveli a sárgás árnyalatokat, azoknak bátran ajánljuk az aranyat
Forrás: archív

Sötétkék

Egy újabb sötét szín, ami elsőre furcsának és szokatlannak tűnhet, ám mégsem az. Sokan vonzódunk a mélyebb árnyalatokhoz, amelyek azonnal feldobják az otthonunkat és valami egyedit teremtenek. Természetesen nem kell egyből a már szinte fekete falakra gondolni, mert a sötétkéknek is rengeteg olyan árnyalata van, amik sokkal barátságosabbak. A kontraszt érdekében érdemes hozzá barna vagy szürkés árnyalatú kiegészítőket, bútorokat választani, hogy ne legyen túlságosan Addams family stílusú a nappalink.

A modern and spacious apartment in an old tenement house. An elegant and blue living room with a comfortable sofa and armchair designed in a classic, vintage and mid-century modern style. 3D render
A sötétkék az elegancia egy újabb fokozata
Forrás: Shutterstock

Az olíva, az arany, a barna és a sötétkék is a természet árnyalatait tükrözik, amelyekkel ősszel kint is találkozhatunk. Nem szabad félni a változástól, hiszen ezek a színek nem elég, hogy feldobják az otthonunkat, hanem karaktert is adnak neki.

Csempét az ágy mögé? 2025 legmerészebb hálószobatrendje

Idén a csempéből készült ágytámla a legújabb trend – és igen, jól látod, már nemcsak a fürdőben vagy a konyhában bukkan fel, hanem a hálószobában is, ahol a pihenésé a főszerep.

Le a rojtokkal és a bútorszettekkel: ettől az 5+1 dologtól lesz olyan a nappalid, mintha a múltba ragadtál volna

Otthonunk lelke a nappali, ahol egyúttal vendégeket is fogadunk, így megjelenése különösen fontos. Bizonyos bútorok, tárgyak miatt azonban még a legstílusosabb nappali is avíttnak tűnik.

Visszatér egy szín a lakberendezésbe 2026-ban, melytől sírva fakadtak a lakberendezők

Jelige: rendezd be az otthonod ragtapasznak. Azt hittük, megszabadultunk tőle, erre újult erővel igázza le a lakberendezést. A bézs visszatér a 2026-os trendekbe, de még nem tudjuk, hogy ennek örüljünk-e.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
