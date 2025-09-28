Dwayne Johnson nagyot villantott otthonában: nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú és kék – VIDEÓ

A semleges színek nem szerepelnek 2026 konyha trendjei között. Ezt pedig a szakértők véleményén túl, Dwayne Johnson otthona is kiválóan tükrözi. Egy cuki videót osztott meg, amin apák napján gyermeke lepi meg a színészt. A felvételt nézve bepillanthatunk a család igen izgalmas konyhájába is. Nézzük meg együtt, és elemezzük ki, miért is lesznek menők jövőre az élénk színek a lakberendezésben!
A színész konyhájában a fehér falak és a világos munkalapok dominálnak, ami önmagában sem rossz választás, hiszen amellett, hogy letisztult és tágítja a teret, különböző mintákkal, anyagokkal és színekkel is jól kombinálható. Tehát, ha a te alapod is ilyen, könnyen trendivé varázsolhatod. Elsőként az tűnhet fel Dwayne Johnson videójában, hogy a konyha nagy eséllyel egy folyosóból lett kialakítva. Itthon is gyakran szabadítanak fel így helyiségeket, hiszen a közlekedők nagyrészt kihasználatlanul árválkodnak elsősorban a nagypolgári lakásokban. Jó ötlet tehát ezeket konyhává alakítani, aminél a világos színek egyszerűen mesések. Ám, ha szeretnéd egy kicsit feldobni, akkor a színész remek inspirációt nyújt.
Az elrendezésen túl, ami még szemet szúrhat, az a szekrényfrontok királykék árnyalata. Ez a sötétebb, gazdag tónus ragyogó kontrasztot alkot a semleges, világos hátterekkel. Nem mellesleg pedig rendkívül karakteressé is teszi. Számolj le a konyha rejtegetésével, inkább hangsúlyozd ki úgy, mint Dwayne Johnson!
A kék több mint egy szín; egy olyan élmény, amely bármilyen teret a nyugalom és a kifinomultság oázisává varázsol. A kék árnyalatai a leglágyabb pasztellszínektől a legmélyebb tengerészkékig terjedhet, és minddel egyedi hangulatot kölcsönöz az adott helyiségnek. Ha átgondoltan használjuk a lakberendezésben, a kék erejével olyan tereket teremthetünk, amelyek nyugodtnak, földhözragadtnak és időtlennek tűnnek
– mondta Nina Lichtenstein tervező a Homes&Gardens magazinnak.
Bár a színes frontok az utóbbi években fokozatosan csordogáltak vissza a lakberendezési dizájnba, a kék csak most kezd szárnyalni igazán. Sokan rideg, hideg színnek tartják, és gyakran csak a fürdőszobákban alkalmazzák, pedig akár egy konyha lendületességét is képes kiemelni, ha a megfelelő árnyalatot választod ki. Erre Dwayne Johnson otthona kiváló példa. A szakértők szerint a kék, különösen a királykék és az élénkebb tónusok használata a konyhabútorokon azt jelenti, merünk nagyban gondolkodni, és egy magabiztos, határozott ember benyomását keltjük.
A kék szín elsősorban világos alappal mutat jól, így elkerülheted a zsúfolt és sötét hatást. Az is szerencsés, ha a bútor, amin használnád, nem túldíszített, hiszen ez a szín önmagában elég erőteljes, ezért szinte követeli, hogy ő legyen a középpontban. Ha még csak barátkoznál ezzel a színnel, elég, ha csupán a felső szekrényeket fested át, a többit pedig meghagyod semlegesebb árnyalatúnak.
Nemrég megmutattuk, hogy milyen egy sztár zöld konyhája, így, ha Dwayne Johnson otthonát egyelőre túl merésznek érzed, érdemes lehet azt is fontolóra venned. Feltéve persze, ha szeretnéd követni a 2026 konyha trendeket.
