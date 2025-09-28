Dwayne Johnson nagyot villantott otthonában: nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú és kék – VIDEÓ

A semleges színek nem szerepelnek 2026 konyha trendjei között. Ezt pedig a szakértők véleményén túl, Dwayne Johnson otthona is kiválóan tükrözi. Egy cuki videót osztott meg, amin apák napján gyermeke lepi meg a színészt. A felvételt nézve bepillanthatunk a család igen izgalmas konyhájába is. Nézzük meg együtt, és elemezzük ki, miért is lesznek menők jövőre az élénk színek a lakberendezésben!

Dwayne Johnson elhozza a 2026 konyha trend legmerészebb színét: a királykéket.

Forrás: picture alliance

Dwayne Johnson otthona már most trendi

A színész konyhájában a fehér falak és a világos munkalapok dominálnak, ami önmagában sem rossz választás, hiszen amellett, hogy letisztult és tágítja a teret, különböző mintákkal, anyagokkal és színekkel is jól kombinálható. Tehát, ha a te alapod is ilyen, könnyen trendivé varázsolhatod. Elsőként az tűnhet fel Dwayne Johnson videójában, hogy a konyha nagy eséllyel egy folyosóból lett kialakítva. Itthon is gyakran szabadítanak fel így helyiségeket, hiszen a közlekedők nagyrészt kihasználatlanul árválkodnak elsősorban a nagypolgári lakásokban. Jó ötlet tehát ezeket konyhává alakítani, aminél a világos színek egyszerűen mesések. Ám, ha szeretnéd egy kicsit feldobni, akkor a színész remek inspirációt nyújt.

Az elrendezésen túl, ami még szemet szúrhat, az a szekrényfrontok királykék árnyalata. Ez a sötétebb, gazdag tónus ragyogó kontrasztot alkot a semleges, világos hátterekkel. Nem mellesleg pedig rendkívül karakteressé is teszi. Számolj le a konyha rejtegetésével, inkább hangsúlyozd ki úgy, mint Dwayne Johnson!

A kék több mint egy szín; egy olyan élmény, amely bármilyen teret a nyugalom és a kifinomultság oázisává varázsol. A kék árnyalatai a leglágyabb pasztellszínektől a legmélyebb tengerészkékig terjedhet, és minddel egyedi hangulatot kölcsönöz az adott helyiségnek. Ha átgondoltan használjuk a lakberendezésben, a kék erejével olyan tereket teremthetünk, amelyek nyugodtnak, földhözragadtnak és időtlennek tűnnek

– mondta Nina Lichtenstein tervező a Homes&Gardens magazinnak.

Már most berobbant a 2026 konyha trend

Bár a színes frontok az utóbbi években fokozatosan csordogáltak vissza a lakberendezési dizájnba, a kék csak most kezd szárnyalni igazán. Sokan rideg, hideg színnek tartják, és gyakran csak a fürdőszobákban alkalmazzák, pedig akár egy konyha lendületességét is képes kiemelni, ha a megfelelő árnyalatot választod ki. Erre Dwayne Johnson otthona kiváló példa. A szakértők szerint a kék, különösen a királykék és az élénkebb tónusok használata a konyhabútorokon azt jelenti, merünk nagyban gondolkodni, és egy magabiztos, határozott ember benyomását keltjük.