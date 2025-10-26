Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esztétika

15 milliót költ a tetoválásai eltüntetésére a fiatal anyuka, aki megbánta, hogy ennyit varratott

Shutterstock - LightField Studios
esztétika tetoválások tetoválás
Nagy Kata
2025.10.26.
A kaliforniai Alexa Terese megbánta, hogy szinte az egész testét tetoválások díszítik, most pedig minden pénzét arra költi, hogy megszabaduljon a zavaró motívumoktól.

Bármit megtenne, hogy szabaduljon a tetoválásaitól a kaliforniai anyuka. 

Doktornő tetoválást távolít el
A tetoválások ma már szerencsére nem véglegesek. 
Forrás: Shutterstock

Gyűlöli tetoválásait a kétgyermekes anyuka 

A legtöbb embernek van legalább egy olyan tetoválás a testén, amit már megbánt: egy titokzatos kezdőbetű, egy közhelyes idézet, egy elmosódott rózsa, vagy egy tőrrel átszúrt szív. Ezek a szimbólumok mára közhelyesnek számítanak, pedig anno a világ császárának éreztük magukat, amikor kiléptünk a tetováló szalonból a friss varrásunkkal. Szerencsére azonban ma már mindenki számára elérhetőek a lézeres beavatkozások, amik eltüntetik ennek a letűnt korszaknak a nyomait, bár meg kell hagyni, nem olcsók és semmiképp sem fájdalommentesek. 

Pontosan tudja ezt a 37 éves Alexa Terese is, akinek majdnem 30 tetoválás borítja a testét: a legelsőt még 16 évesen csináltatta, aztán elkapta a gépszíj és az elkövetkezendő években televarratta a karjait, lábait, de még a nyakán is találhatóak motívumok.

Amióta azonban két gyermeket is szült, teljesen megváltozott a véleménye és úgy érzi, a többi szülő lenézi őt a tetoválásai miatt, ezért úgy döntött, hogy megszabadul tőlük. 

@lexaterese An honest opinion from me to you! #tattoos #tattoo #realtalk #fyp #foryoupage #foryou #fypシ ♬ original sound - Alexa Locke

Az elmúlt években Teresa több lézeres tetoválás eltávolításon is átesett és körülbelül 200 ezer forintnak megfelelő összeget költött a kezelésekre, de ez csak a jéghegy csúcsa: ahhoz, hogy elérje a kívánt eredményt és az összes motívum eltűnjön, körülbelül 16 millió forintra lenne szüksége, az egész folyamat pedig nagyjából 3 évet venne igénybe. 

Az elrettentő számok ellenére a kétgyermekes anyuka eltökélt: elhatározta, hogy összegyűjti a szükséges pénzt és ha törik, ha szakad, megszabadul a tetoválásaitól!

Angelina Jolie hátán ott az egész élete: most először mutatta meg teletetovált hátát a színésznő – FOTÓ

Angelina Jolie ismét bebizonyította, hogy ha megjelenik valahol, arra mindenki odafigyel. A színésznő a Couture című film római premierjén egy mélyen kivágott fekete ruhában lépett a vörös szőnyegre, amely teljesen szabadon hagyta tetoválásokkal borított hátát.

Felismered a hírességeket a tetoválásuk alapján? Csak a legnagyobb celebszakértőknek sikerül

Manapság a nők is bátran vállalhatnak tetoválást, és senki nem néz rájuk rossz szemmel.

Extrém őrület az új ajakfeltöltési trend: a polipszáj nem csak bizarr, de veszélyes is

Görgeted az Instagramot, aztán egyszer csak megállítod a képernyőt az ujjaddal. Szinte sokkol, amit látsz: egy dekoratív hölgy mosolyog rád, de az ajkai valahogy furcsán, szinte hullámzóan cakkosak, mintha egy rajzfilmfigura vagy egy másik világ lénye köszönne nézne rád vissza. A hashtagekből tudod meg, ez a polipszáj, más néven ördögajak a legújabb szájfeltöltés-őrület, ami trenddé kezdi kinőni magát.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu