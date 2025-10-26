15 milliót költ a tetoválásai eltüntetésére a fiatal anyuka, aki megbánta, hogy ennyit varratott

Bármit megtenne, hogy szabaduljon a tetoválásaitól a kaliforniai anyuka.

A tetoválások ma már szerencsére nem véglegesek.

Gyűlöli tetoválásait a kétgyermekes anyuka

A legtöbb embernek van legalább egy olyan tetoválás a testén, amit már megbánt: egy titokzatos kezdőbetű, egy közhelyes idézet, egy elmosódott rózsa, vagy egy tőrrel átszúrt szív. Ezek a szimbólumok mára közhelyesnek számítanak, pedig anno a világ császárának éreztük magukat, amikor kiléptünk a tetováló szalonból a friss varrásunkkal. Szerencsére azonban ma már mindenki számára elérhetőek a lézeres beavatkozások, amik eltüntetik ennek a letűnt korszaknak a nyomait, bár meg kell hagyni, nem olcsók és semmiképp sem fájdalommentesek.

Pontosan tudja ezt a 37 éves Alexa Terese is, akinek majdnem 30 tetoválás borítja a testét: a legelsőt még 16 évesen csináltatta, aztán elkapta a gépszíj és az elkövetkezendő években televarratta a karjait, lábait, de még a nyakán is találhatóak motívumok.

Amióta azonban két gyermeket is szült, teljesen megváltozott a véleménye és úgy érzi, a többi szülő lenézi őt a tetoválásai miatt, ezért úgy döntött, hogy megszabadul tőlük.

Az elmúlt években Teresa több lézeres tetoválás eltávolításon is átesett és körülbelül 200 ezer forintnak megfelelő összeget költött a kezelésekre, de ez csak a jéghegy csúcsa: ahhoz, hogy elérje a kívánt eredményt és az összes motívum eltűnjön, körülbelül 16 millió forintra lenne szüksége, az egész folyamat pedig nagyjából 3 évet venne igénybe.