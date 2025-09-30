Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Narah Baptista

Megmutatta 10 hónapos kisfiát Vincent Cassel és Narah Baptista

Narah Baptista Vincent Cassel babafotó
Immár 10 hónapja négygyerekes édesapa a francia színész. Vincent Casselnek három feleségétől négy gyereke született.

Vincent Cassel és felesége, Narah Baptista kisfia immár 10 hónapos. A modell most megmutatta Caetanót az Instagramon. Narah egy kedves videót töltött fel kisfiáról, amint egy Rio de Janeiro-matricás pólóban dobol.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 19: Narah Baptista and Vincent Cassel attend the "Saint-Ex" Premiere at Pathe Wepler on November 19, 2024 in Paris, France. (Photo by Antoine Flament/Getty Images)
Narah Baptista és Vincent Cassel 
Forrás: Getty Images Europe

Vincent Cassel januárban szülte meg kisfiát

A modell 2024 szeptemberében jelentette be, hogy édesanya lesz. „A mami már nagyon vár téged!” - írta egy fotóhoz, amelyen a hasát is megmutatta. Vincent Cassel és Narah kisfia januárban született, mindketten többször posztoltak arról, mennyire boldogok, majd szinte rögtön a születés után megmutatták a kisfiút. 

Narah Baptista gyorsan formába lendült

Narah Baptista egyébként már alig nyolc héttel a szülést követően kifogástalan formában volt, a terhesség nyomai egyáltalán nem látszottak a testén. Vincent Casselnk − aki egyébként a színészet mellett profi harcművész is, többgyerekes édesapa, Caetano a negyedik gyermeke − akiről a legfrissebb felvételt a francia Gala oldalán nézheted meg. 

Vincent Cassel és Narah Baptista2 hónappal a babájuk születése után   
Forrás: Profimedia

Belluccitól két lánya született

Vincent Cassel felesége korábban Monica Bellucci volt, 14 évig éltek együtt. A két színész 1996-ban találkozott a Szerelmi fészek című film forgatásán, és három évvel később házasodtak össze Monacóban. Két lányuk született, Deva és Léonie. 

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Monica Bellucci and Vincent Cassel attend "Irreversible" photocall during the 76th Venice Film Festival at Sala Grande on August 31, 2019 in Venice, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)
Monica Bellucci és Vincent Cassel két lány szülei
Forrás: Getty Images Europe

Tina is kislánnyal ajándékozta meg

A válást követően 2018-ban a színész a nála jóval fiatalabb Tina Kunakeyt vette feleségül, ám 2023-ban elváltak, kislányuk Amazonie 2019-ben született meg. 

LE BOURGET, FRANCE - DECEMBER 12: Vincent Cassel and Tina Kunakey attends the "Le Raphia" Jacquemus show on December 12, 2022 in Le Bourget, France. (Photo by Pierre Suu/Wireimage)
Vincent Cassel és Tina Kunakey
Forrás: WireImage

