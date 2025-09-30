Megmutatta 10 hónapos kisfiát Vincent Cassel és Narah Baptista

Vincent Cassel és felesége, Narah Baptista kisfia immár 10 hónapos. A modell most megmutatta Caetanót az Instagramon. Narah egy kedves videót töltött fel kisfiáról, amint egy Rio de Janeiro-matricás pólóban dobol.
A modell 2024 szeptemberében jelentette be, hogy édesanya lesz. „A mami már nagyon vár téged!” - írta egy fotóhoz, amelyen a hasát is megmutatta. Vincent Cassel és Narah kisfia januárban született, mindketten többször posztoltak arról, mennyire boldogok, majd szinte rögtön a születés után megmutatták a kisfiút.
Narah Baptista egyébként már alig nyolc héttel a szülést követően kifogástalan formában volt, a terhesség nyomai egyáltalán nem látszottak a testén. Vincent Casselnk − aki egyébként a színészet mellett profi harcművész is, többgyerekes édesapa, Caetano a negyedik gyermeke − akiről a legfrissebb felvételt a francia Gala oldalán nézheted meg.
Vincent Cassel felesége korábban Monica Bellucci volt, 14 évig éltek együtt. A két színész 1996-ban találkozott a Szerelmi fészek című film forgatásán, és három évvel később házasodtak össze Monacóban. Két lányuk született, Deva és Léonie.
A válást követően 2018-ban a színész a nála jóval fiatalabb Tina Kunakeyt vette feleségül, ám 2023-ban elváltak, kislányuk Amazonie 2019-ben született meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.