Megmutatta 10 hónapos kisfiát Vincent Cassel és Narah Baptista

Vincent Cassel és felesége, Narah Baptista kisfia immár 10 hónapos. A modell most megmutatta Caetanót az Instagramon. Narah egy kedves videót töltött fel kisfiáról, amint egy Rio de Janeiro-matricás pólóban dobol.

Narah Baptista és Vincent Cassel

Forrás: Getty Images Europe

Vincent Cassel januárban szülte meg kisfiát

A modell 2024 szeptemberében jelentette be, hogy édesanya lesz. „A mami már nagyon vár téged!” - írta egy fotóhoz, amelyen a hasát is megmutatta. Vincent Cassel és Narah kisfia januárban született, mindketten többször posztoltak arról, mennyire boldogok, majd szinte rögtön a születés után megmutatták a kisfiút.

Narah Baptista gyorsan formába lendült

Narah Baptista egyébként már alig nyolc héttel a szülést követően kifogástalan formában volt, a terhesség nyomai egyáltalán nem látszottak a testén. Vincent Casselnk − aki egyébként a színészet mellett profi harcművész is, többgyerekes édesapa, Caetano a negyedik gyermeke − akiről a legfrissebb felvételt a francia Gala oldalán nézheted meg.

Vincent Cassel és Narah Baptista2 hónappal a babájuk születése után

Forrás: Profimedia

Belluccitól két lánya született

Vincent Cassel felesége korábban Monica Bellucci volt, 14 évig éltek együtt. A két színész 1996-ban találkozott a Szerelmi fészek című film forgatásán, és három évvel később házasodtak össze Monacóban. Két lányuk született, Deva és Léonie.

Monica Bellucci és Vincent Cassel két lány szülei

Forrás: Getty Images Europe

Tina is kislánnyal ajándékozta meg

A válást követően 2018-ban a színész a nála jóval fiatalabb Tina Kunakeyt vette feleségül, ám 2023-ban elváltak, kislányuk Amazonie 2019-ben született meg.