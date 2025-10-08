Számos tévhit él még mai napig a vashiányról.

Forrás: Shutterstock

A leggyakoribb tévhitek a vashiányról

Talán neked is volt olyan időszakod, amikor azt érezted, hogy nonstop fáradt vagy: nem segített a kávé, a korai fekvés, egyszerűen mindig kimerültnek érezted magad. A vashiány az egyik leggyakoribb hiányállapot világszerte, mégis meglepő módon rengeteg tévhit övezi. Most ezek közül gyűjtöttük csokorba a leggyakoribbakat.

1. Csak a nők lehetnek vashiányosak

A férfiak hajlamosak azt gondolni, hogy azok a nők, akik ingerlékenyebbek és fáradtak, azok vagy menstruálnak, vagy vashiányban szenvednek, és az erősebbik nem tagjait nem fenyegetik ezek az állapotok.

Tény, hogy a nők a menstruáció, a várandósság és a szoptatás miatt jóval veszélyeztetettebbek a vashiány kialakulására, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a férfiaknál ez nem fordulhat elő.

Főleg azok hajlamosabbak rá, akik rendszeresen megerőltető fizikai munkát végeznek, sokat sportolnak vagy szigorúan diétáznak. Ha elkezd romlani a teljesítmény, vagy folyamatos fáradtság, sápadtság áll fenn, akkor ott gyakran a vashiány a ludas.

2. Elég csak több vasat enni

Sokan azt gondolják, hogy a vashiányt elég egyszerűen az étkezéssel kompenzálni, ám ilyen esetben a normál vasbevitelhez képest (napi 10-20 mg táplálékvas) ötször, akár tízszer több vas pótlására van szükség, amit lehetetlen csak az étkezéssel kivitelezni.

3. A vashiány önálló betegség

Fontos megjegyezni, hogy a vashiány nem egy betegség, hanem valaminek a tünete, egy állapot, ami mögött számos kiváltó tényező állhat. Ilyen ok lehet a bőséges menzesz, krónikus gyulladás, felszívódási zavar vagy éppen a terhesség. Pontosan emiatt igényel a diagnózis minden esetben komplex kivizsgálást.

4. Könnyű észrevenni

Bár a hajhullás, a sápadtság, a fáradtság és a koncentrációzavar mind-mind árulkodó tünetek lehetnek, korántsem biztos, hogy automatikusan a vashiányra kell gondolnunk, amikor ezeket tapasztaljuk. A vashiány diagnosztizálása orvosi feladat , amihez szükséges a laborvizsgálat – a hemoglobin mellett a ferritinszint ellenőrzése – és esetleg egyéb más is.