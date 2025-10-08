Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szponzorált megjelenés tévhit vashiány
Life.hu
2025.10.08.
Bár a vashiány meglepően gyakori, rengeteg tévhit kering körülötte, pedig egyáltalán nem mindegy, mikor ismerjük fel és hogyan kezeljük.

Számos tévhit él még mai napig a vashiányról. 

fiatal nő haja törik a vashiány miatt
Forrás: Shutterstock

A leggyakoribb tévhitek a vashiányról

Talán neked is volt olyan időszakod, amikor azt érezted, hogy nonstop fáradt vagy: nem segített a kávé, a korai fekvés, egyszerűen mindig kimerültnek érezted magad. A vashiány az egyik leggyakoribb hiányállapot világszerte, mégis meglepő módon rengeteg tévhit övezi. Most ezek közül gyűjtöttük csokorba a leggyakoribbakat.

1. Csak a nők lehetnek vashiányosak

A férfiak hajlamosak azt gondolni, hogy azok a nők, akik ingerlékenyebbek és fáradtak, azok vagy menstruálnak, vagy vashiányban szenvednek, és az erősebbik nem tagjait nem fenyegetik ezek az állapotok. 

Tény, hogy a nők a menstruáció, a várandósság és a szoptatás miatt jóval veszélyeztetettebbek a vashiány kialakulására, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a férfiaknál ez nem fordulhat elő.

Főleg azok hajlamosabbak rá, akik rendszeresen megerőltető fizikai munkát végeznek, sokat sportolnak vagy szigorúan diétáznak. Ha elkezd romlani a teljesítmény, vagy folyamatos fáradtság, sápadtság áll fenn, akkor ott gyakran a vashiány a ludas.

Hirdetés

2. Elég csak több vasat enni

Sokan azt gondolják, hogy a vashiányt elég egyszerűen az étkezéssel kompenzálni, ám ilyen esetben a normál vasbevitelhez képest (napi 10-20 mg táplálékvas) ötször, akár tízszer több vas pótlására van szükség, amit lehetetlen csak az étkezéssel kivitelezni.

3. A vashiány önálló betegség

Fontos megjegyezni, hogy a vashiány nem egy betegség, hanem valaminek a tünete, egy állapot, ami mögött számos kiváltó tényező állhat. Ilyen ok lehet a bőséges menzesz, krónikus gyulladás, felszívódási zavar vagy éppen a terhesség. Pontosan emiatt igényel a diagnózis minden esetben komplex kivizsgálást.

4. Könnyű észrevenni

Bár a hajhullás, a sápadtság, a fáradtság és a koncentrációzavar mind-mind árulkodó tünetek lehetnek, korántsem biztos, hogy automatikusan a vashiányra kell gondolnunk, amikor ezeket tapasztaljuk. A vashiány diagnosztizálása orvosi feladat , amihez szükséges a laborvizsgálat – a hemoglobin mellett a ferritinszint ellenőrzése – és esetleg egyéb más is.

5. A kezelése csak pár hét

A legtöbben tévesen azt gondolják, hogy vashiány esetén elegendő pár hétig odafigyelni a pótlásra: valójában legalább 3-6 hónap szükséges ahhoz, hogy a vasraktárak kellőképpen feltöltődjenek. A hemoglobinérték hamarabb rendeződik, de ez nem jelenti azt, hogy megoldódott a helyzet: a valódi gyógyulást a ferritinszint normalizálódása jelzi. 

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

Hirdetés

A Maltofer szirup és rágótabletta vény nélkül kapható, vas(III)‑hidroxid‑polimaltóz-komplex tartalmú gyógyszerek.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

https://maltofer.hu/

Szülés utáni hajhullás: meddig tart és mikor kell orvoshoz fordulni?

A szülés utáni hajhullás sok anyukát megijeszt, pedig legtöbbször teljesen természetes jelenség. A szülés utáni hajhullás általában néhány hónap alatt megszűnik, de ha tartósan fennáll vagy túl erős, érdemes orvoshoz fordulni.

11 alapvető vitamin, amit minden nőnek szednie kell a 25 fölött

A női test fokozatosan változik, így nem mindegy, hogyan támogatjuk. A vitaminok 25 év felett fontos szerepet játszhatnak a hormonális egyensúly, az immunrendszer és a bőr egészségének megőrzésében.

Tévhitek a vashiányról – amit sokan rosszul tudnak

A vashiány az egyik leggyakoribb tápanyaghiányos állapot a világon, mégis rengeteg félreértés övezi. Az érintettek gyakran nem is tudják, hogy a panaszaik mögött a vashiány áll – máskor pedig rossz módszerekkel próbálnak tenni ellene. Az alábbi cikkben utánajártunk a leggyakoribb tévhiteknek a vashiánnyal kapcsolatban.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu