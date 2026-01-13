Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

3 csillagjegy, melynek szülöttei imádják a spontán szexet

Shutterstock - NDAB Creativity
horoszkóp szex csillagjegy
Majoros Mirtill
2026.01.13.
A spontán szex rendkívül jó szórakozás lehet, és sokat segíthet egy kapcsolaton a maga lazaságával. 3 cslllagjegy számára kifejezetten pezsdítően hat, ők imádják ezt a fajta szórakozást.

Van, aki szeret mindent előre megtervezni, és van, aki akkor érzi igazán, hogy él, ha hagyja, hogy az ösztönei vezessék. A spontán szex pontosan erről szól. Nem a tökéletességről, nem az előkészületekről, hanem a pillanat varázsáról. Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, amelyeknek szülöttei különösen élvezik az ilyen helyzeteket, mellettük soha nem laposodik el a kapcsolat.

Ezek a csillagjegyek nem szégyenlősek: imádják a spontán hancúrt!
Ezek a csillagjegyek nem szégyenlősek: imádják a spontán hancúrt!
Forrás: Shutterstock

Bizonyos csillagjegyeket nem kell félteni

  • Őket nem hozza lázba, ha mindig előre tudják, mi történik majd. 
  • Kalandvágyóak, belevalók és imádják a spontaneitást. 
  • Akkor is nyitottak, ha egy kis huncutkodásról van szó. 
  • Velük a legmerészebb szexuális álmaid is valóra válhatnak!

Mely csillagjegyek imádják a kalandot? 

Az egyik ilyen csillagjegy a Kos. A Kos szenvedélyes, impulzív, és imádja, ha a vágy hirtelen csap le. Nála nincs idő sok gondolkodásra, ha megkíván valakit, azt azonnal ki is mutatja. A spontán együttlétek felpezsdítik, erősítik az önbizalmát, és azt érzi, hogy igazán kívánatos. Egy Kos mellett a szex ritkán kiszámítható, viszont annál izgalmasabb. Ha szereted a tüzet és a váratlan fordulatokat, mellette biztosan nem fogsz unatkozni.

A Skorpió szintén igazi nagyágyú ezen a téren. Nála a szex nemcsak testi, hanem mély érzelmi élmény is. A spontán helyzetek azért vonzzák, mert ilyenkor őszintébbek az érzelmek és nincs idő álarcokra. A Skorpió imádja, ha érzi a másik vágyát, és ha a pillanat hevében történik minden, az számára még intenzívebbé teszi az élményt. Egy Skorpióval a kapcsolat szenvedélyes, mély, és gyakran nagyon forró, főleg akkor, ha nem szabályok szerint működik.

A harmadik jegy a Nyilas, aki szabadságimádó és kíváncsi természet. Ő nem szereti a rutint, főleg a hálószobában nem. A spontán szex számára a kaland része, egy új élmény, amitől közelebb érzi magát a párjához. A Nyilas mellett könnyű felszabadulni, mert nem ítélkezik, inkább nevet, kísérletezik, és élvezi az életet. Ha vele vagy, a spontaneitás természetes része lesz a kapcsolatnak, és ez hosszú távon is frissen tartja a vonzalmat.

Az univerzum megelégelte a sok rosszat – Íme 3 csillagjegy, akiknek elképesztő szerencsében lesz részük

Ideje volt már, nem? Ha a te csillagjegyed is szerepel a listán, akkor kapaszkodj!

Jobb, ha felkészülsz! Erre a 3 csillagjegyre most sötét fellegek borulnak

Öveket becsatolni, és zsepiket előkészíteni! Ez nem lesz szép húzás az univerzumtól!

Ezek a csillagjegyek viselik a legrosszabbul, ha szakítanak velük

„Vége, ennyi volt, nincs tovább!” Ezek a szavak mindenkit szíven ütnek, de három csillagjegyet különösen nagy erővel taszítanak a fájdalomba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu