Egy új tanulmány bizonyítja: az aktív életmód a mentális egészség kulcsa

Gyakran halljuk, hogy a testmozgás fontos a fizikai egészségünk szempontjából, de egy új kutatás most még erőteljesebben ráirányítja a figyelmet a sport lelki előnyeire is. A Goiási Szövetségi Egyetem és a Zürichi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, milyen különbségek mutatkoznak a sportolók és a kevésbé aktív emberek agyában, különösen az érzelmi szabályozás és a stresszkezelés terén. Az eredmények magukért beszélnek: a rendszeres mozgás nemcsak az alakunkra, hanem a mentális egészségünkre is hatással van.
- Egy új kutatásban 40 egészséges fiatal bevonásával vizsgálták a fizikai aktivitás és az érzelmi szabályozás kapcsolatát.
- Az alacsonyabb fizikai fittséggel rendelkezők 775%-kal nagyobb eséllyel tapasztaltak magas szorongást, és dühreakcióik hosszabb ideig tartottak.
- A rendszeresen sportolók gyorsabban feldolgozták a negatív ingereket, és hatékonyabban kontrollálták érzelmeiket.
- A CRF (szív- és érrendszeri állóképesség) nemcsak a fizikai erőnlétet, hanem a pszichológiai rugalmasságot is jelzi.
- Már a napi ajánlott lépésszám elérése is csökkentheti a stressz, a demencia és az érzelmi túlterheltség kockázatát.
- A fizikai aktivitás nem feltétlenül jelent extrém edzést: egy rövid séta, kerékpározás vagy könnyed otthoni mozgás is jelentősen javíthatja a mentális egészséget.
Sportolj a mentális egészségedért: a mozgás nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz
A tanulmányban 40 egészséges fiatal vett részt, akiknek a szorongás- és stresszszintjét vizsgálták. A kísérlet során kellemetlen képek sorozatát mutatták a résztvevőknek, köztük a közösségi médiából ismert erőszakos pillanatképeket is.
A kutatók felfedezték, hogy azok, akik kevésbé vannak fizikailag edzett állapotban, 775 százalékkal nagyobb valószínűséggel tapasztaltak magas szorongást, mint a fizikailag aktívabb társaik.
Ezek a kevésbé edzett résztvevők nemcsak gyakrabban éreztek szorongást, de dühreakcióik is intenzívebbek voltak és hosszabb ideig tartottak. Ezzel szemben a rendszeresen sportolók gyorsabban feldolgozták a negatív ingereket és hatékonyabban kontrollálták érzelmeiket.
Jobb fizikum, nyugodtabb élet
A kutatók szerint a jobb fizikai erőnlét segít jobban kezelni a stresszt és megőrizni az érzelmi egyensúlyt. „Eredményeink azt mutatják, hogy a fizikai aktivitás javítja a stresszszabályozást és a mentális ellenálló képességet” – írták a szakemberek az Acta Psychologica folyóiratban. A tanulmány rávilágít, hogy a CRF (szív- és érrendszeri állóképesség) nemcsak a fizikai erőnlét mérőszáma, hanem a pszichológiai rugalmasság fontos indikátora is.
Korábbi kutatások szerint azok, akik krónikus veseelégtelenséggel élnek, de jó fizikai állóképességgel rendelkeznek, stabilabb szívritmust mutatnak, ami arra utal, hogy a testük jobban tudja kezelni a stresszt és az érzelmi ingereket. Ez a fiziológiai rugalmasság lehetővé teszi, hogy a test és az agy jobban reagáljon a mindennapi stresszre, és tompítsa a negatív érzelmi reakciókat.
A tanulmányban hangsúlyozták, hogy a testmozgás nem feltétlenül jelent extrém edzéseket vagy hosszú futásokat. Már az ajánlott napi lépésszám elérése is csökkentheti a demencia kockázatát idősebb korban, és a lelki egészség szempontjából is jelentős előnyökkel jár. A kutatók szerint a rendszeres mozgás hozzájárulhat a stressz- és érzelmi reakciók hatékonyabb kezeléséhez, valamint az általános jólét növeléséhez.
Bár a jelenlegi tanulmány viszonylag kis mintán készült, a kutatók kiemelték, hogy további, nagyobb és változatosabb vizsgálatok szükségesek a jelenség mélyebb megértéséhez.
Mindazonáltal az eredmények azt sugallják, hogy a fizikai aktivitás szerves része lehet a lelki egyensúly fenntartásának, a stressz csökkentésének és az érzelmi ellenálló képesség fejlesztésének.
A fentiek tükrében tehát egyértelmű, hogy nemcsak a testünknek, de az agyunknak is szüksége van a mozgásra. Már egy rövid séta a parkban, a rendszeres kerékpározás vagy a könnyed otthoni edzés is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak és ellenállóbbak legyünk a mindennapi stresszel szemben.
A mentális egészség és mozgás témakörben az alábbi cikkeinket is ajánljuk: