Egy új tanulmány bizonyítja: az aktív életmód a mentális egészség kulcsa

Jobb fizikum, nyugodtabb élet

A kutatók szerint a jobb fizikai erőnlét segít jobban kezelni a stresszt és megőrizni az érzelmi egyensúlyt. „Eredményeink azt mutatják, hogy a fizikai aktivitás javítja a stresszszabályozást és a mentális ellenálló képességet” – írták a szakemberek az Acta Psychologica folyóiratban. A tanulmány rávilágít, hogy a CRF (szív- és érrendszeri állóképesség) nemcsak a fizikai erőnlét mérőszáma, hanem a pszichológiai rugalmasság fontos indikátora is.

Korábbi kutatások szerint azok, akik krónikus veseelégtelenséggel élnek, de jó fizikai állóképességgel rendelkeznek, stabilabb szívritmust mutatnak, ami arra utal, hogy a testük jobban tudja kezelni a stresszt és az érzelmi ingereket. Ez a fiziológiai rugalmasság lehetővé teszi, hogy a test és az agy jobban reagáljon a mindennapi stresszre, és tompítsa a negatív érzelmi reakciókat.

A testmozgás segít a stresszkezelésben.

Forrás: Westend61

A tanulmányban hangsúlyozták, hogy a testmozgás nem feltétlenül jelent extrém edzéseket vagy hosszú futásokat. Már az ajánlott napi lépésszám elérése is csökkentheti a demencia kockázatát idősebb korban, és a lelki egészség szempontjából is jelentős előnyökkel jár. A kutatók szerint a rendszeres mozgás hozzájárulhat a stressz- és érzelmi reakciók hatékonyabb kezeléséhez, valamint az általános jólét növeléséhez.

Bár a jelenlegi tanulmány viszonylag kis mintán készült, a kutatók kiemelték, hogy további, nagyobb és változatosabb vizsgálatok szükségesek a jelenség mélyebb megértéséhez.

Mindazonáltal az eredmények azt sugallják, hogy a fizikai aktivitás szerves része lehet a lelki egyensúly fenntartásának, a stressz csökkentésének és az érzelmi ellenálló képesség fejlesztésének.

A fentiek tükrében tehát egyértelmű, hogy nemcsak a testünknek, de az agyunknak is szüksége van a mozgásra. Már egy rövid séta a parkban, a rendszeres kerékpározás vagy a könnyed otthoni edzés is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak és ellenállóbbak legyünk a mindennapi stresszel szemben.