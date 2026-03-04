Pengeéles az elméd, ha megoldod ezt a IQ-tesztet 7 másodperc alatt

Mit szólnál egy szuper fejtörőhöz? Ezzel az IQ-teszttel ráadásul nem a szokványos módon derítheted ki, hogy mennyire gyorsan fut az információ az idegpályáidon. Készülj, mert nem lesz könnyű dolgot, talán még trükkökre is számíthatsz. Ha azonban igazi zseni vagy, aggodalomra semmi okod.

Megtalálod az IQ-teszt megoldását? Vigyázz, trükkös lesz a feladvány!

Forrás: Shutterstock

IQ-teszt, ami megdolgoztatja az agyadat

Szereted a képes rejtvényeket, amiken meg kell találni egy jól elrejtőzött alakot? Nagyon izgalmasak, ahogyan a hibakeresős tesztek is. A matematikai feladványokról és az optikai illúziókról már nem is beszélve. Ám az összes rejtvény közül a mostani típus a leginkább alkalmas arra, hogy megvillantsd borotvaéles elméd.

Jöjjön a feladvány!

A fejtörő egy képből, a rajta látható eseményből és egy kérdésből áll. Neked mindössze 7 másodperced lesz megtalálni az egyetlen helyes választ. Három férfit fogsz látni, akik a vállukon cipelnek egy vaskos farönköt. A kérdés egyszerű: ki cipeli a több súlyt? Íme a kép, jöhet a válasz!

IQ-teszt: ki cipel több terhet?

Forrás: jagranjosh

Miért szeretjük az ilyen IQ-teszteket?

Egyszerre használod a megfigyelőképességedet és logikádat, valamint veted be a fizikából és való életből szerzett tudásodat. Ahhoz, hogy időn belül megtaláld a választ, fontos lesz koncentrálnod, jelen lenned mindenféle mellékes gondolat nélkül. Ez a mai modern felgyorsult világban pedig nem is olyan egyszerű. Hiszen folyamatosan érnek minket vizuális, emocionális és audio ingerek, a fény- és zajszennyezésről pedig ne is beszéljünk. Tehát igenis kihívás egyetlen egy feladat megoldására összpontosítani.

Az IQ-teszt megfejtése

Sikerült megtalálnod a helyes választ? Amennyiben szerinted mind a három férfi ugyanakkora súlyt cipel, gratulálunk! Láthatod a képen, hogy nincs köztük magasságbeli különbség, a farönk is mindenhol egyformán vastag, ráadásul sík terepen mennek. Ne csüggedj akkor sem, ha ez most nem ment az elvártaid szerint. Gyakorolj más hasonló képes rejtvényekkel, hiszen ha elkapod a logika fonalát, már gyerekjáték lesz a többi. Persze csak akkor, ha lappang benned egy fel nem ismert zseni.

Mit tanulhattál ebből? Mivel a képes IQ-teszt megoldásához logikára, fókuszra, megfigyelőképességre és tárgyi tudásra is szükséged volt, leellenőrizhetted, hogy mennyire vagy jó ezekben. Ráadásul hatalmas büszkeséggel tölthet el, ha sikerült 7 másodpercig minden mást kizárva összpontosítanod erre az egyetlen feladatra.

Ha kedved támadt még egy kis fejtörőhöz, ezek is érdekelhetnek: