Nagy a baj: Károly király rendkívüli közleményt adott ki

Súlyos károkat okozott a kedvezőtlen időjárás III. Károly király 50 000 hektáros skóciai birtokán. A heves hóolvadás következtében a Spittal of Glen Muick parkolónál lévő út aláásta a fahidat, amely emiatt összeomlott. A hidat azonnal lezárták, a területhez tartozó parkolót pedig elzárták a látogatók elől. Az esetről készült fotók sokkolták a helyieket és a turistákat egyaránt.
- Súlyos károkat okozott az időjárás III. Károly király skóciai birtokán.
- A közleményt a Balmoral-kastely hivatalos Instagram-oldalán tették közzé.
- A kastélyt 1852-ben vásárolta meg Viktória királynő és Albert herceg.
- II. Erzsébet királynő itt töltötte élete utolsó napjait.
Nagy a baj III. Károly király Balmoralban található birtokán
A Balmoral Instagram-oldalán hétfőn tették közzé a hídról szóló közleményt, ezzel a szöveggel: „A jelentős hóolvadás következtében a Spittal of Glen Muick parkolónál az út megcsúszott, és alámosta a hidat. A hidat ezért teljesen lezártuk mind a jármű-, mind a gyalogosforgalom elől. A javítási munkálatokat a lehető leghamarabb megkezdjük.”
A királyi család rajongói döbbenten reagáltak a hírekre, sokan megdöbbent arcú és imádkozó emojikkal fejezték ki aggodalmukat. Egyikük így írta: „Vigyázzatok magatokra!”, míg másik hozzátette: „Ó, ne, micsoda kár.”
II. Erzsébet királynő Balmoralban hunyt el
A Balmoralban található kastélyt először Viktória királynő és Albert herceg vásárolta meg 1852-ben, és a brit királyi család azóta is itt tölti a nyári időszak nagy részét. A birtok kiváló lehetőséget kínál a horgászatra és a túrázásra, és mióta Károly trónra lépett, fokozatosan megnyitotta a balmoral-i rezidencia egy részét a látogatók előtt is: exkluzív vezetett túrák keretében olyan helyiségekbe is betekintést engednek, amelyeket a királyi család ma is használ.
Danielle Stacey, a HELLO! magazin királyi tudósítója korábban elmondta, hogy a király célja, hogy a magánrezidenciákból a nyilvánosság számára is elérhető helyek váljanak, különösen azokat, amelyeket nem egész évben használnak. A lépés az átláthatóbb monarchiát szolgálja, különösen a megélhetési költségek miatti válság idején. A királyi család általában augusztusban tartózkodik Balmoralban, így a látogatók ekkor kaphatnak bepillantást a királyi életbe.
Károly király Skócia iránti szeretetét 2024-ben a skót parlament 25. évfordulója alkalmából tartott beszédében is kifejezte: Skócia mindig is különleges helyet foglalt el a családunk szívében. Hozzátette: „Néhai édesanyám különösen szerette a Balmoralban töltött időt, és ott, a számára legkedvesebb helyen töltötte élete utolsó napjait.”
