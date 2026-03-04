Napi horoszkóp 2026. március 4.: a Kost bókokkal halmozzák el, az Oroszlán újratervez

Ezen tavaszi napon különösen fontos szerep jut az apró, figyelmes gesztusoknak. Ugyanis az asztrológia tanítása szerint az állandó következetes figyelem az, ami öltésről-öltésre összevarrja a régi sebeket. Ezt a Szűz Hold indukálja, ami immár fogyó szakaszába lépett. Ez utóbbi olyan csatornákat nyit meg az állatövi jegyekben, melyek fokozatosan kivezetik azokat a szokásokat, erőket, melyek már nem szolgálnak minket. Csak akkor tudjuk viszont ezt végigvinni, hogyha tétovázás helyett cselekszünk. Ehhez nyújt útmutatást a napi horoszkóp.

Napi horoszkóp 2026. március 4.

Forrás: Getty Images

A fogyó hold égisze alatt az elengedésé a főszerep. Annak érdekében, hogy ezt sérülés nélkül vészeljék át a csillagjegyek, ne a gyors lökésre, hanem a lassú, fokozatos változtatásokra van szükség.

Kos napi horoszkóp (03.21.–04.20.)

Valósággal elhalmoznak dicsérettel, ami felturbózza önbizalmadat és tartásod. Nagyra törő ambíciók helyett érdemes ma a kisebb, apró szükségletekre koncentrálni. Barátaiddal folytatott beszélgetéseid során felszabadul az elméd és tisztán látod a dolgokat.

Bika napi horoszkóp (04.21.–05.20.)

A Szűz Hold hatására szokatlan stabilitásra lelsz, amit érdemes terveid megszilárdítására fordítani. Egy barát vagy munkatárs figyelmes gesztusa új reményt csepegtet a lelkedbe. Késztetést érzel a cselekésre, ne engedd hát, hogy úrrá legyen rajtad a lustaság.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.–06.21.)

Ahelyett, hogy témáról témára ugranál a beszélgetések során, egy adott topikot vesézz ki mélyen. Igazi szociális pillangó vagy, azonban óvakodj a virágok között megbúvó karolópóktól. Egy régi hobbid felelevenítésével fedezd fel a benned szunnyadó kreativitást.

Rák napi horoszkóp (06.22.–07.22.)

A Hold hatására önelemzővé válsz, így keresni fogod a magányt. Bizonyos gondolatok szorongást, aggodalmat váltanak ki belőled, amire viszont a beszélgetés lehet a gyógyír. Sértődés helyett meg kell tanulnod konstruktívan kezelni a téged ért kritikát.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23.–08.22.)

Örömödet leled a részletgazdag feladatok elvégzésében, mivel feléled aprólékosságod. Egy ambiciózus projekted átgondolást kíván, így állj hozzá türelemmel. Egyszerre csak egy feladatra koncentrálj, hisz nem győzhetsz minden versenyen azonnal.