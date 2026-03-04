Szoboszlai Dominik új frizurát villantott: minden kisfiú ilyen hajat akar most

Kedd este a Liverpool FC a Wolverhampton Wanderers vendégeként lépett pályára, és a klub hivatalos Facebook-oldalán már a mérkőzés előtt megosztották az érkezésről készült fotókat. A képeken feltűnt, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal merészebb frizurával érkezett a stadionhoz, amit a szurkolók azonnal kiszúrtak, és természetesen véleményt is alkottak az új megjelenéséről.

Szoboszlai Dominik új frizurát villantott.

Forrás: AFP

Szoboszlai kedd este a Wolverhampton elleni mérkőzésre érkezett új, fonott hajstílussal.

A magyar válogatott játékosa korábban már kipróbált rövid és hosszú, sima és hullámos hajstílust is.

A mostani fonott frizura a rapsztárok ikonikus megjelenésére emlékeztet.

Szoboszlai a Red Bull interjújában a magánéletéről is mesélt, többek között arról, hogy nem szeretné, ha kislánya focizna.

Szoboszlai Dominik haja rendszeresen beszédtéma

A focista karrierje során már számos hajstílust kipróbált: volt rövid és hosszú, sima és hullámos, most pedig a fonott variációt választotta, amely nagy feltűnést keltett. Szoboszlai Dominik haja legutóbb tavaly ősszel került reflektorfénybe, amikor elment fodrászhoz, ám ahelyett, hogy levágatta volna hosszú fürtjeit, csak egy kis igazítást kért.

Nos, akik újra rövid hajjal látnák a magyar válogatott csapatkapitányát, azoknak még egy kicsit várniuk kell: a mostani fonott frizura a rapsztárok ikonikus megjelenésére emlékeztet. Az viszont biztos, hogy ezt a stílusváltást is profi kezek biztosították, a végeredmény pedig kétségkívül trendi és praktikus.

Szoboszlai a magánéletéről beszélt egy interjúban

A magyar sztárfocista nemrég egy interjúban magánéletéről is vallott, és elárulta, hogy örülne, ha kislánya egyszer élsportoló lenne, annak viszont nem örülne, ha a futballt választaná.

„Szeretném. De semmiféleképpen ne focizzon. Most vagyok így vele. Nem tudom, lehet, azért, mert tudom, mivel jár. Tudom, hogy min kell átmenni, mennyit kell szenvedni. Szeretném, hogy teniszezzen. De úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van”– mondta Szoboszlai.

A Red Bull interjújában arra is kitért, hogy felesége, Buzsik Borka nem engedi, hogy otthon a kedvenc filmjét, a Halálos irambant nézze.