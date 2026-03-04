Nyelvi kvíz: 10 latin kifejezés, amit mindenki használ – Te tudod, mi a jelentésük?

A latin nyelvet sokan csak egy régi, holt nyelvként kezelik, azonban különböző jogszabályokban, tudományos szövegekben, állásinterjúkon, sőt közösségi médiás bejegyzésekben is felbukkannak olyan kifejezések, amelyeket évszázadok óta használunk. Ezek a szófordulatok mára az általános műveltség részévé váltak – de vajon tisztában vagyunk a pontos jelentésükkel? Az alábbi nyelvi kvízből kiderül!

Nyelvi kvíz: te kitalálod a latin szavak jelentését?

Forrás: Getty Images

Nyelvi kvíz: mit jelentenek a latin szavak és mondások? Néhány latin kifejezést ma is használunk: a jogi szövegektől a tudományos publikációkon át egészen az orvostudományig jelen vannak.

Bár sokan magabiztosan használják őket, a pontos jelentésükkel már jóval kevesebben vannak tisztában.

Tedd magad próbára ebben a latin szavas kvízben!

Te vajon tudod az összes ismert latin kifejezés vagy szállóige jelentését?

Ebben a latin kifejezésekből álló kvízben a legkülönbözőbb latin szavak, mondatok és szállóigék szerepelnek a jelentésükkel együtt. Ismerd a mea culpa jelentését? Emlékszel még mire használjuk a de facto kifejezést? Sokan rutinszerűen használják a latin eredetű szókapcsolatokat, de összességében mégis csak kevesen tudják, hogy mit jelentenek szó szerint ezek a régi kifejezések, és milyen üzenetet hordoznak. Egy-egy félreértelmezett kifejezés akár teljesen más értelmet is adhat egy mondatnak. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd a tudásod ebben a latin nyelvi kvízben!