Nyelvi kvíz: 10 latin kifejezés, amit mindenki használ – Te tudod, mi a jelentésük?

A latin nyelvet sokan csak egy régi, holt nyelvként kezelik, azonban különböző jogszabályokban, tudományos szövegekben, állásinterjúkon, sőt közösségi médiás bejegyzésekben is felbukkannak olyan kifejezések, amelyeket évszázadok óta használunk. Ezek a szófordulatok mára az általános műveltség részévé váltak – de vajon tisztában vagyunk a pontos jelentésükkel? Az alábbi nyelvi kvízből kiderül!
Nyelvi kvíz: mit jelentenek a latin szavak és mondások?
- Néhány latin kifejezést ma is használunk: a jogi szövegektől a tudományos publikációkon át egészen az orvostudományig jelen vannak.
- Bár sokan magabiztosan használják őket, a pontos jelentésükkel már jóval kevesebben vannak tisztában.
- Tedd magad próbára ebben a latin szavas kvízben!
Te vajon tudod az összes ismert latin kifejezés vagy szállóige jelentését?
Ebben a latin kifejezésekből álló kvízben a legkülönbözőbb latin szavak, mondatok és szállóigék szerepelnek a jelentésükkel együtt. Ismerd a mea culpa jelentését? Emlékszel még mire használjuk a de facto kifejezést? Sokan rutinszerűen használják a latin eredetű szókapcsolatokat, de összességében mégis csak kevesen tudják, hogy mit jelentenek szó szerint ezek a régi kifejezések, és milyen üzenetet hordoznak. Egy-egy félreértelmezett kifejezés akár teljesen más értelmet is adhat egy mondatnak. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd a tudásod ebben a latin nyelvi kvízben!
1/8 Mit jelent a carpe diem?
2/8 Mi a De facto jelentése?
3/8 Mit jelent az Ab ovo?
4/8 Mire használjuk a Nomen est omen kifejezést?
5/8 Mire használjuk a status quo kifejezést?
6/8 Mit jelent a veni, vidi, vici?
7/8 Kire használjuk a persona non grata kifejezést?
8/8 In vino veritas. Szerinted mit jelenthet?
