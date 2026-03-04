Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tudásteszt

Nyelvi kvíz: 10 latin kifejezés, amit mindenki használ – Te tudod, mi a jelentésük?

tudásteszt műveltségi kvízek latin nyelv
Simon Benedek
2026.03.04.
A latin nyelv hivatalosan ugyan holt nyelv, ennek ellenére nap mint nap használjuk. A hétköznapi beszédben ma is megtalálhatóak latin eredetű szófordulatok. Te tudod, mit jelentenek ezek a kifejezések? Tedd próbára a tudásod a következő nyelvi kvízben!

A latin nyelvet sokan csak egy régi, holt nyelvként kezelik, azonban különböző jogszabályokban, tudományos szövegekben, állásinterjúkon, sőt közösségi médiás bejegyzésekben is felbukkannak olyan kifejezések, amelyeket évszázadok óta használunk. Ezek a szófordulatok mára az általános műveltség részévé váltak – de vajon tisztában vagyunk a pontos jelentésükkel? Az alábbi nyelvi kvízből kiderül!

Nyelvi kvíz latin szavakka.
Nyelvi kvíz: te kitalálod a latin szavak jelentését?
Forrás:  Getty Images

Nyelvi kvíz: mit jelentenek a latin szavak és mondások?

  • Néhány latin kifejezést ma is használunk: a jogi szövegektől a tudományos publikációkon át egészen az orvostudományig jelen vannak.
  • Bár sokan magabiztosan használják őket, a pontos jelentésükkel már jóval kevesebben vannak tisztában.
  • Tedd magad próbára ebben a latin szavas kvízben!

Te vajon tudod az összes ismert latin kifejezés vagy szállóige jelentését? 

Ebben a latin kifejezésekből álló kvízben a legkülönbözőbb latin szavak, mondatok és szállóigék szerepelnek a jelentésükkel együtt. Ismerd a mea culpa jelentését? Emlékszel még mire használjuk a de facto kifejezést? Sokan rutinszerűen használják a latin eredetű szókapcsolatokat, de összességében mégis csak kevesen tudják, hogy mit jelentenek szó szerint ezek a régi kifejezések, és milyen üzenetet hordoznak. Egy-egy félreértelmezett kifejezés akár teljesen más értelmet is adhat egy mondatnak. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd a tudásod ebben a latin nyelvi kvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mit jelent a carpe diem?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mi a De facto jelentése?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mit jelent az Ab ovo?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mire használjuk a Nomen est omen kifejezést?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mire használjuk a status quo kifejezést?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Mit jelent a veni, vidi, vici?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Kire használjuk a persona non grata kifejezést?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 In vino veritas. Szerinted mit jelenthet?

Ezek a műveltségi kvízek is érdekelhetnek:

Műveltségi kvíz – Mennyire ismered a magyar regényeket?

A magyar regények tele vannak felejthetetlen hősökkel, kalandokkal és ismerős történetekkel. Ebben a kvízben játékosan tesztelheted, mennyire vagy otthon Jókai, Mikszáth és a magyar próza klasszikusainak világában.

Itt az AI alapműveltségi kvíze: szerinte átlag feletti vagy, ha 7-re tudod a választ

Azt gondolod, hogy jó az alapműveltséged? Ez a teszt próbára teszi a tudásodat történelemből, irodalomból és kultúrából! Ha legalább 7 kérdésre helyesen válaszolsz, az AI szerint már az okosak közé tartozol. Vajon sikerül?

Piszkosul nehéz műveltségi kvíz: csak a legjobbak tudják elérni a 8 pontot!

Készen állsz egy újabb izgalmas kihívásra, amellyel komolyan próbára teheted a tudásodat? Ebből a kőkemény műveltségi kvízből kiderül, mennyire vagy tisztában a világunk alapvető kérdéseivel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu