Tudtad? Ez a közös a libidódban és az arcformádban

A kutatók az arc szélesség-magasság arányát vették alaposan górcső alá. Mivel ez fotók alapján is rendkívül egyszerűen megállapítható egy sima vonalzó segítségével, rendkívül népszerű lett a libidót és a szexuális viselkedést vizsgáló publikációkban.
Ezt állítja a tudomány az arcod és a libidód kapcsolatáról
- A kutatók az arc szélességének és magasságának arányát és a libidó összefüggéseit vizsgálták.
- Egy 2018-as kutatás szerint az arcarányokból megállapítható a libidó.
- A diákokon végzett felmérés rámutatott, hogy az összefüggés nemtől független.
- Egy másik, csak nőket vizsgáló tanulmány viszont semmi ilyesmit nem talált.
- A valóságban a stressz és az alvás minősége sokkal jobban befolyásolja a vágyat.
Amíg más kutatók a személyiségre következtetnek az arc formájából, egy 2018-as tanulmány – amely az Archives of Sexual Behavior című folyóiratban jelent meg – egészen részletesen foglalkozott a magas libidó és az arcforma kérdésével. A kutatás alapjául két egyetemista csoport szolgált.
A kutatás szerint egyértelmű az összefüggés a libidó és az arcforma között
A 2018-ban megjelent tanulmányban 135, a másikban pedig 314 egyetemi diákot kérdeztek meg a témában. A csoportokban a nemek aránya 50-50% volt. Az összefoglalójukban arról számoltak be, hogy az arc szélesség-magasság arányaiból egyértelműen megállapítható volt a libidó mindkét minta szerint. Arra jutottak, hogy az alacsony homlokkal és szélesebb arccal rendelkezők a lepedők királyai és királynői.
Nagyobb minta, nagyobb zavar a kérdést illetően
Egy másik tanulmány, amely szintén 2018-ban jelent meg a PLOS ONE-ban, ugyanezt az elképzelést tesztelte, de ők már csak és kizárólag a nőkre fókuszáltak. A kutatásban 754 arckép alapján kerestek összefüggéseket az arc arányai és a libidó között. Ők végül az égvilágon semmit nem találtak, ami megerősítené ezt a feltételezést.
Akkor most mi a meztelen igazság?
Úgy tűnik, hogy a valóságnak vajmi kevés köze van a száraz statisztikákhoz. A libidódat ugyanis rengeteg minden befolyásolhatja a mindennapokban. Beleszól az alvás minősége, a stressz, a mentális állapot, a szedett gyógyszerek, a hormonok, a kapcsolatok minősége és persze az öregedés is.
A méregetés helyett többet ér a beszélgetés
Ha éppen a párod nem akar veled lefeküdni, az okát garantáltan nem úgy fogod megtudni, hogyha nekiállsz mérőszalaggal vizsgálgatni az arcát. Inkább ülj le vele beszélni erről. Ha pedig épp szingli vagy, hidd el, ezer más fontosabb dolog is van a párválasztásnál, mint a libidó.
