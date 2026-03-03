Tudtad? Ez a közös a libidódban és az arcformádban

A kutatók az arc szélesség-magasság arányát vették alaposan górcső alá. Mivel ez fotók alapján is rendkívül egyszerűen megállapítható egy sima vonalzó segítségével, rendkívül népszerű lett a libidót és a szexuális viselkedést vizsgáló publikációkban.

Egy 2018-as kutatás szerint az arcarányokból megállapítható a libidó.

A diákokon végzett felmérés rámutatott, hogy az összefüggés nemtől független.

Egy másik, csak nőket vizsgáló tanulmány viszont semmi ilyesmit nem talált.

A valóságban a stressz és az alvás minősége sokkal jobban befolyásolja a vágyat.

Amíg más kutatók a személyiségre következtetnek az arc formájából, egy 2018-as tanulmány – amely az Archives of Sexual Behavior című folyóiratban jelent meg – egészen részletesen foglalkozott a magas libidó és az arcforma kérdésével. A kutatás alapjául két egyetemista csoport szolgált.

A kutatás szerint egyértelmű az összefüggés a libidó és az arcforma között

A 2018-ban megjelent tanulmányban 135, a másikban pedig 314 egyetemi diákot kérdeztek meg a témában. A csoportokban a nemek aránya 50-50% volt. Az összefoglalójukban arról számoltak be, hogy az arc szélesség-magasság arányaiból egyértelműen megállapítható volt a libidó mindkét minta szerint. Arra jutottak, hogy az alacsony homlokkal és szélesebb arccal rendelkezők a lepedők királyai és királynői.

Nagyobb minta, nagyobb zavar a kérdést illetően

Egy másik tanulmány, amely szintén 2018-ban jelent meg a PLOS ONE-ban, ugyanezt az elképzelést tesztelte, de ők már csak és kizárólag a nőkre fókuszáltak. A kutatásban 754 arckép alapján kerestek összefüggéseket az arc arányai és a libidó között. Ők végül az égvilágon semmit nem találtak, ami megerősítené ezt a feltételezést.

Akkor most mi a meztelen igazság?

Úgy tűnik, hogy a valóságnak vajmi kevés köze van a száraz statisztikákhoz. A libidódat ugyanis rengeteg minden befolyásolhatja a mindennapokban. Beleszól az alvás minősége, a stressz, a mentális állapot, a szedett gyógyszerek, a hormonok, a kapcsolatok minősége és persze az öregedés is.