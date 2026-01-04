Kiderült, halljuk-e szeretteinket a halálunk előtti utolsó órákban

Sokan úgy gondolják, hogy amikor az ember haldoklik, az érzékszervek sorra leállnak, és a haldoklók nem tapasztalnak semmit a külvilágból. Egy új, kanadai kutatás szerint a hallás a halál előtti utolsó órákban is működhet, és még a válaszképtelen állapotban lévő páciensek agya is reagál a hangokra.

A halál előtt is hallhatjuk szeretteinket

Forrás: Cavan Images RF

Mit mond az új kutatás a halál előtti hallásról? A kanadai kutatás szerint a hallás a halál előtti utolsó órákban is működhet, még akkor is, ha a beteg már válaszképtelen.

EEG-vizsgálatok alapján a hospicebetegek agya hasonlóan reagált bizonyos hangokra, mint az egészséges önkénteseké.

A szakemberek szerint a szeretett személy hangja ilyenkor is megnyugvást és vigaszt adhat, ezért fontos a jelenlét és a búcsú a végső órákban.

A halál előtti utolsó órákban is halljuk, mi történik körülöttünk

A British Columbia Egyetem (UBC) kutatói, Elizabeth Blundon és Lawrence Ward vezetésével, a St. John Hospice-ban gondozott palliatív ellátásban részesülő betegeken vizsgálták a hallás működését. Ez a tanulmány az első, amely az emberi haldokláshoz időben közel vizsgálta az agy hangokra adott válaszát, és az eredményeket a Scientific Reports folyóiratban publikálták.

Így vizsgálták az agy működését

A kutatók elektroencefalográfiával (EEG) mérték az agyi aktivitást, összehasonlítva egészséges önkéntesek és a hospicebetegek adatait. Az eredmények szerint egyes betegek agya hasonló mintázatokat mutatott a hangokra, mint a fiatal, egészséges kontrollcsoport tagjai, még órákkal a halál beállta előtt is.

„Az utolsó órákban sok ember válaszképtelen állapotba kerül, de az adataink azt mutatják, hogy az agy képes reagálni a hangokra még az öntudatlan állapotban is” – mondta Elizabeth Blundon, a tanulmány vezető szerzője.

Miért fontos ez a családoknak?

A kutatás gyakorlati jelentősége óriási: megerősíti azt a tapasztalatot, amit a hospiceellátásban dolgozó szakemberek hosszú évek óta látnak. Dr. Romayne Gallagher hospiceorvos, aki a kutatásban is részt vett, így fogalmazott: „A szeretett személy hangja, a búcsú vagy az ölelés az utolsó órákban valódi vigaszt nyújthat. Ez most tudományosan is alátámasztott.”