9+1 híresség, aki elvált, majd újra a korábbi házastársával kötötte össze az életét

2026.01.08.
A reflektorfényben a szerelem sem könnyű. Néhány híresség mégis hitt abban, hogy a házassága megér egy második esélyt, és újra kimondta a boldogító igent ugyanannak az embernek.

A sztárok szerelmi élete néha olyan, mintha egy sikeres filmsorozat újabb évadát néznénk: váratlan fordulatok, drámai kibékülések és szenvedéllyel teli újrakezdések. A románcok és a botrányos válások közepette mégis akadnak, akik nem adták fel a reményt. Ők azok a sztárpárok, akik rájöttek, hogy a szerelem nem mindig egyszerű, de megéri újra kockáztatni. Mert néha a házasság nem örökre szól, hanem addig, amíg az ember újra készen nem áll arra, hogy kimondja: „igen, most már tudom, miért szeretlek”.

Elon Musk és Talulah Riley két házassága is bizonyította: a pénz nem minden.
A második esély sokszor nagyobb bátorságot kíván, mint az első, hiszen aki már megégett, az tudja, mibe vág bele újra. Mégis, ezek a hírességek nemcsak a múltat, hanem a félelmeiket is félretették, hogy visszatérjenek ahhoz, akit valaha már egyszer elengedtek. És bár nem mindegyik történet végződött tündérmeseként, a legtöbbjük bizonyítja, hogy a házasság ereje néha épp a második próbálkozásban rejlik.

Ők azok a sztárok, akik újra a korábbi házastárssal kötöttek házasságot. 

Akadt, aki rövid szünet után tért vissza korábbi párjához, és volt, aki hosszú évek elteltével jött rá, hogy még mindig ugyanaz az ember hiányzik az életéből. Egy biztos: ezek a történetek megmutatják, hogy a házasság néha nem a kapcsolat lezárását jelenti, hanem az újrakezdést.

Eminem és Kimberly Scott Eminem és Kimberly Scott kapcsolata tele volt szenvedéllyel és botránnyal. 1999-ben házasodtak össze először, majd két év után úgy döntöttek, hogy elválnak. A rapper azonban nem tudta elengedni élete szerelmét, és 2006-ban újra feleségül vette. Bár ez a házasság is rövid ideig tartott, Eminem azóta is jó viszonyt ápol Kimberlyvel, és a gyerekeik közös nevelése örökre összekötötte őket.
Frida Kahlo és Diego Rivera A mexikói művészházaspár kapcsolatát egyszerre jellemezte a zsenialitás és a káosz. Frida Kahlo mindössze huszonkét évesen ment hozzá a nála jóval idősebb festőhöz, Diego Riverához. A művészet és a féltékenység uralta mindennapjaikat, mégis újra meg újra egymásra találtak. 1939-ben elváltak, de alig egy évvel később újra kimondták a boldogító igent. Második házasságuk Frida haláláig tartott, és még ma is az egyik legikonikusabb szerelmi történetként emlegetik.
Elon Musk és Talulah Riley A világ leggazdagabb embere sem volt zökkenőmentes a házassága. Elon Musk és Talulah Riley 2010-ben házasodtak össze, majd két év után elváltak. Egy évvel később újra kimondták az igent, de 2016-ban végleg különváltak. A második házasság után is barátok maradtak, ami ritka a sztárvilágban.
Larry King és Alene Akins A legendás tévés műsorvezető, Larry King és felesége sem tudta elengedni egymást. Először 1961-ben vette feleségül Alene Akinst, majd 1967-ben újra. Második házasságukból közös lányuk is született. Bár végül különváltak, King mindig tisztelettel beszélt volt feleségéről, mondván: „ő az a nő az életemben, akit sosem felejtek el”.
Pamela Anderson és Rick Salomon Pamela Anderson életében sosem volt hiány drámából. 2007-ben hozzáment Rick Salomonhoz, majd pár hónap után elvált. 2014-ben ismét összeházasodtak, de a második házasság sem tartott sokáig. Pamela később elmondta: „jobb kétszer szeretni, mint egyszer sem”.
Melanie Griffith és Don Johnson Melanie Griffith és Don Johnson első házassága rövid ideig tartott, mindössze hat hónap után véget ért. Tizenhárom évvel később, 1989-ben újra egymásba szerettek, és ismét összeházasodtak. Ez a második házasság már öt évig tartott, és ekkor született közös lányuk, Dakota Johnson, aki ma maga is világsztár. Bár végül különváltak, mindketten azt mondták: ez a kapcsolat volt életük legszebb időszaka.
Natalie Wood és Robert Wagner A két sztár kapcsolata valóban filmbe illő történet volt. 1957-ben házasodtak össze először, majd öt év múlva elváltak. Tíz évvel később újra egymásra találtak, és másodszor is összeházasodtak. Házasságuk a színésznő rejtélyes, tragikus haláláig, 1981-ig tartott.
Jean-Claude Van Damme és Gladys Portugues A belga akciósztár és felesége először 1987-ben mondták ki boldogító igent, majd öt év után elváltak. Van Damme karrierje és botrányai tönkretették a házasságukat, de a szerelem nem múlt el. 1999-ben újra egybekeltek, és azóta is boldog házasságban élnek. A pár szerint a második próbálkozás érettebb, nyugodtabb és tartósabb lett, mint az első.
Elizabeth Taylor és Richard Burton Hollywood egyik legviharosabb szerelme az övék volt. A Kleopátra forgatásán szeretett egymásba Elizabeth Taylor és Richard Burton, akik akkor még házasok voltak. A botrányos kapcsolat végül 1964-ben házassággal folytatódott, de tíz év után elváltak. Egy évvel később újra összeházasodtak, mert rájöttek, nem tudnak egymás nélkül élni. A második házasság sem tartott örökké, de a szerelmük örök legenda lett.
Sinéad O’Connor és John Reynolds Az ír énekesnő és a producer 1987-ben házasodtak össze, és egy fiuk is született, Jake. A kapcsolat azonban nem tartott sokáig, 1991-ben elváltak. Bár hivatalosan nem kötöttek újra házasságot, kapcsolatuk sosem szakadt meg igazán. Baráti és szakmai szinten is évekig dolgoztak együtt, és sokak szerint szívükben újra megélték az „újraházasodás” érzését. Sinéad több interjúban is elmondta, hogy John volt az egyetlen férfi, aki valóban megértette őt – és akit sosem tudott teljesen elengedni.
