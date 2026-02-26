Sokkban a zenei világ: váratlanul meghalt a Wu-Tang Clan tagja

A Wu-Tang Clan a kilencvenes évek egyik legnagyobb hatású hiphop-formációja volt, Oliver „Power” Grant pedig kulcsszerepet játszott a csapat felemelkedésében. Halálhírét az Okay Player zenei és kulturális portál jelentette be egy hivatalos közleményben.

Oliver "Power" Grant, a Wu-Tang Clan alapító tagja

Forrás: Getty Images

Oliver ‘Power’ Grant nagy szerepet játszott a Wu-Tang Clan sikerében

A nyilatkozatban ez áll: „Szomorúan jelentjük be Oliver ‘Power’ Grant, a legendás Wu-Tang Clan alapítójának halálát. A hiphop egyik legbefolyásosabb mozgalmának hajtóerejeként Power megteremtett egy olyan globális örökséget, amely az önállóságra, a tulajdonjogra és a kultúrára épült. A kreativitásba és a közösség erejébe vetett hite nem csupán egy csapatot, hanem egy egész dinasztiát formált, amely örökre megváltoztatta a zenét. Hatása tovább él az általa épített kultúrában és abban a számtalan életben, amelyet inspirált. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és támogatóinak. Nyugodj békében, Power!”

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Wu-Tang Clan tagjai közül többen is megszólaltak. Method Man az Instagramon osztott meg egy közös fotót, a képhez pedig ennyit írt: „Paradicsom, testvérem, jó utat!”

Oliver „Power” Grant neve szorosan összeforrt a Wu-Tang Clan történetével. Sokan úgy tartják, hogy szerepe nélkül a csapat nem vált volna a műfaj egyik legnagyobb formációjává.

