Sokkban a zenei világ: váratlanul meghalt a Wu-Tang Clan tagja

gyász meghalt rapper
Life.hu
2026.02.26.
Gyászol a hiphop világa. 52 éves korában elhunyt Oliver „Power” Grant, a Wu-Tang Clan egyik alapító tagja. A legendás reppertől sorra búcsúznak a műfaj meghatározó alakjai.

A Wu-Tang Clan a kilencvenes évek egyik legnagyobb hatású hiphop-formációja volt, Oliver „Power” Grant pedig kulcsszerepet játszott a csapat felemelkedésében. Halálhírét az Okay Player zenei és kulturális portál jelentette be egy hivatalos közleményben.

Oliver "Power" Grant, a Wu-Tang Clan alapító tagja
Oliver "Power" Grant, a Wu-Tang Clan alapító tagja
Forrás: Getty Images

Oliver ‘Power’ Grant nagy szerepet játszott a Wu-Tang Clan sikerében

A nyilatkozatban ez áll: „Szomorúan jelentjük be Oliver ‘Power’ Grant, a legendás Wu-Tang Clan alapítójának halálát. A hiphop egyik legbefolyásosabb mozgalmának hajtóerejeként Power megteremtett egy olyan globális örökséget, amely az önállóságra, a tulajdonjogra és a kultúrára épült. A kreativitásba és a közösség erejébe vetett hite nem csupán egy csapatot, hanem egy egész dinasztiát formált, amely örökre megváltoztatta a zenét. Hatása tovább él az általa épített kultúrában és abban a számtalan életben, amelyet inspirált. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és támogatóinak. Nyugodj békében, Power!”

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Wu-Tang Clan tagjai közül többen is megszólaltak. Method Man az Instagramon osztott meg egy közös fotót, a képhez pedig ennyit írt: „Paradicsom, testvérem, jó utat!”

 

Oliver „Power” Grant neve szorosan összeforrt a Wu-Tang Clan történetével. Sokan úgy tartják, hogy szerepe nélkül a csapat nem vált volna a műfaj egyik legnagyobb formációjává.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
