A Z generáció forradalma a hálószobában: egyre furcsábbak a fiatalok szexuális szokásai

Simon Benedek
2026.02.25.
Már megszokhattuk, hogy a generációs különbségeknek hála a Z generáció szinte mindent másképp csinál, mint az előző korosztályok. Ezúttal a fiatalok szexuális szokásai kerülnek terítékre.

A Z generáció jellemzőit egyre nehezebben értik meg az idősebb generációk. A fiatalok szexuális szokásaival sincs ez másképp. Egy kutatás szerint a fiatalok ma már egészen másképp gondolkodnak az intim együttlétekről, mint a korábbi generációk. Íme a részletek!

Fiatalok szexuális szokásai: egy fiatal pár szex helyett alszik az ágyban.
A fiatalok szexuális szokásai teljesen megváltoztak. A Z generációnak már más fontosabb - mutatjuk mi!
Forrás:  Getty Images
  • A Z generáció szexuális szokásai egészen mások.
  • Egy kutatás szerint furcsa módon bizonyos tevékenységeket előnyben részesítenek a szex helyett a fiatalok.
  • A szex hiánya nem a prűdség jele: a Z generáció tudatosan választ mást helyette.

Fiatalok szexuális szokásai: a Z generáció szívesebb foglalkozik mással

A Z generáció tagjai, vagyis az 1997 és 2012 között született fiatalok egészen másképp viszonyulnak a szexualitáshoz, mint elődeik. Egy 2000 fiatal körében végzett EduBirdie-felmérés szerint 67 százalékuk inkább a pihentető alvást választaná a szex helyett. Emellett 64 százalék szerint a stabil munkahely is fontosabb, miközben 59 százalék a személyes sikereket, 50 százalék a baráti kapcsolatok ápolását, és 46 százalék az énidőt részesíti előnyben a szex helyett. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a fiatalok körében kevés a szex, mindössze annyit, hogy a fontossági sorrendben hátrébb kerültek az intim együttlétek – számolt be a New York Post.

Nem jelenti azt, hogy a fiatalok tartózkodnak a szextől

A felmérés szerint a megkérdezett fiatalok szexuális szokásai nagyon eltérőek. 37% vett már részt különböző szexuális kísérletezésben, 29% nyilvános helyen is csinálta, miközben 23% még munkavégzés közben is került intim helyzetbe másokkal. A Z generáció jellemzőiről az is sokatmondó, hogy hogy 92 százalékuk simán nemet mond a szexre, ha éppen nem szeretne összebújni a partnerével. 

Julia Alexeenko, kultúra- és médiaelemző szerint a Z generáció még konzervatívabb keretek között nőtt fel, ezért a szexuális szabadság kevésbé volt jelen az életükben. Ugyanakkor ezek a fiatalok már sokszor a különböző közösségi platformokon és alkalmazásokon nőttek fel, kevesebb fizikai kontaktusba kerülve ezáltal, így az önmagukra fordított idő és saját maguk kényelme hangsúlyosabbá vált. 

Az úgynevezett self-care trend a fiatalok körében ma már nem csupán divat, hanem tudatos életstratégia. Netflix, énidő, stabil karrierépítés – ezek a fogalmak gyakrabban kerülnek elő, mint az alkalmi kalandok. A közösségi média és a hookup-kultúra tovább bonyolítja a szexuális szokásokat: a férfiak hajlamosak irreális elvárásokat támasztani, míg a fiatal nők közül sokan szándékosan választják a szexuális önmegtartóztatást, hogy megőrizzék az intimitás különlegességét. 

