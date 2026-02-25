A Z generáció forradalma a hálószobában: egyre furcsábbak a fiatalok szexuális szokásai

A Z generáció jellemzőit egyre nehezebben értik meg az idősebb generációk. A fiatalok szexuális szokásaival sincs ez másképp. Egy kutatás szerint a fiatalok ma már egészen másképp gondolkodnak az intim együttlétekről, mint a korábbi generációk. Íme a részletek!

A fiatalok szexuális szokásai teljesen megváltoztak. A Z generációnak már más fontosabb - mutatjuk mi!

Forrás: Getty Images

A Z generáció szexuális szokásai egészen mások.

Egy kutatás szerint furcsa módon bizonyos tevékenységeket előnyben részesítenek a szex helyett a fiatalok.

A szex hiánya nem a prűdség jele: a Z generáció tudatosan választ mást helyette.

Fiatalok szexuális szokásai: a Z generáció szívesebb foglalkozik mással

A Z generáció tagjai, vagyis az 1997 és 2012 között született fiatalok egészen másképp viszonyulnak a szexualitáshoz, mint elődeik. Egy 2000 fiatal körében végzett EduBirdie-felmérés szerint 67 százalékuk inkább a pihentető alvást választaná a szex helyett. Emellett 64 százalék szerint a stabil munkahely is fontosabb, miközben 59 százalék a személyes sikereket, 50 százalék a baráti kapcsolatok ápolását, és 46 százalék az énidőt részesíti előnyben a szex helyett. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a fiatalok körében kevés a szex, mindössze annyit, hogy a fontossági sorrendben hátrébb kerültek az intim együttlétek – számolt be a New York Post.

Nem jelenti azt, hogy a fiatalok tartózkodnak a szextől

A felmérés szerint a megkérdezett fiatalok szexuális szokásai nagyon eltérőek. 37% vett már részt különböző szexuális kísérletezésben, 29% nyilvános helyen is csinálta, miközben 23% még munkavégzés közben is került intim helyzetbe másokkal. A Z generáció jellemzőiről az is sokatmondó, hogy hogy 92 százalékuk simán nemet mond a szexre, ha éppen nem szeretne összebújni a partnerével.

Julia Alexeenko, kultúra- és médiaelemző szerint a Z generáció még konzervatívabb keretek között nőtt fel, ezért a szexuális szabadság kevésbé volt jelen az életükben. Ugyanakkor ezek a fiatalok már sokszor a különböző közösségi platformokon és alkalmazásokon nőttek fel, kevesebb fizikai kontaktusba kerülve ezáltal, így az önmagukra fordított idő és saját maguk kényelme hangsúlyosabbá vált.