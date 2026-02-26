Nem véletlen derült ki, hogy Sarah Ferguson magánklinikán kezeltette magát: ez az új stratégiájának része

A 66 éves Sarah Ferguson karácsony után csendben hagyta el az Egyesült Királyságot, és több hetet töltött a zürichi Paracelsus Recovery Clinic falai között. A svájci intézmény a világ egyik legexkluzívabb rehabilitációs központjaként ismert: a napi díj elérheti a 18 ezer dollárt (kb. 5,7 millió forint).

Sokan úgy gondolják, Sarah Ferguson azért vonult be a kuxusklinikára, hogy együttérzést csikarjon ki az emberekből

Forrás: FilmMagic

A hercegné nem sokkal azután vonult el, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epsteinnel való levelezését. A dokumentumok szerint Ferguson pénzügyi segítséget kért Epsteintől, és bocsánatot kért azért, mert korábban nyilvánosan elhatárolódott tőle. A levelezésből az is kiderült, hogy lányaival, Beatrix hercegnővel és Eugénia hercegnővel Epsteinnel ebédelt, nem sokkkal annak szabadulása után.

Sarah Ferguson klinikai tartózkódása: az emberek együttérzésére utaztak

Egy svájci forrás szerint Sarah Ferguson karácsony után utazott Zürichbe, és január végéig maradt a tóparti klinikán. A Paracelsus Recovery Clinic – amelyet Jan Gerber alapított – diszkrét menedékként hirdeti magát, ahol személyre szabott kezelést kínálnak többek között függőség, trauma, kiégés és depresszió esetén. A háromnapos diagnosztikai csomag ára 148 ezer dollár (47 millió forint), míg egy egyhónapos bentlakásos program 470 ezer dollárba (150 millió forint) kerül. Az ott kezelt páciensek mellé legalább 15 szakemberből álló csapatot rendelnek, magánszakács, sofőr és penthouse-szállás is jár a szolgáltatáshoz. Ferguson korábban maga is beszélt a klinikáról. Úgy fogalmazott, az intézmény nem csupán szakmailag kiemelkedő, hanem egy „mélyen emberséges hely” is.

Egy bennfentes szerint azonban egyre többen vélik úgy, hogy Sarah Ferguson klinikai tartózkodásának részletei nem véletlen kerültek a nyilvánosság elé. „Az üzenet az, hogy Sarah segítséget kér és gyógyulni szeretne. Ezzel próbálják a figyelmet a botrányról a sebezhetőségre terelni” – mondta egy forrás.

Egy másik informátor úgy fogalmazott: Ferguson tisztában van azzal, a sorsa attól függ, hogyan vélekedik róla a közvélemény. Azzal, hogy nyíltan beszél a kezelésről és a múltbeli traumák feldolgozásáról, igyekszik új keretbe helyezni a róla szóló történetet. Célja, hogy megmutassa: reflektál a történtekre, felelősséget vállal, és dolgozik magán. A források szerint a hercegné környezete abban bízott, hogy a wellnessközpontban tett látogatás híre együttérzést vált ki, és enyhíti az Epstein-ügy okozta károkat.