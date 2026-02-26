Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Képes IQ-teszt: a lángelmék közé tartozol, ha 20 másodperc alatt megtalálod a csirkét

feladvány IQ-teszt intelligencia
2026.02.26.
Elsőre egyszerűnek tűnik, mégis csak az igazi lángelméknek megy ez a feladvány. Te megtalálod 20 másodperc alatt a csirkét a bárányok között ezen a képes IQ-teszten?

Gondoltad volna, hogy egy csirke választ el attól, hogy az igazi zsenik közé tartozz? Ezen az optikai illúziót alkalmazó IQ-teszten sokan elhasalnak, csak kevesen tudják megtalálni a csirkét a bárányok között, pláne 20 másodperc alatt. Te vajon köztük vagy?

IQ-teszten gondolkodó nő
Csak keveseknek sikerül 20 másodperc alatt megoldani ezt a képes IQ-tesztet. 
Forrás: Shutterstock
  • Az optikai illúziók, képen elrejtett állatokkal egy népszerű vizuális teszttípus.
  • Ezek ugyanis nem csak szórakoztató kihívások, hanem valós tesztek is, amelyek felmérik a vizuális érzékelésedet, a részletekre való odafigyelésedet és a mintázatfelismerést.
  • Ezek a feladványok mini-IQ-teszteknek felelnek meg, amiknek az a célja, hogy az agyat becsapják és az ember félreértelmezze a bonyolult képeket.

Megtalálod a csirkét a bárányok között ezen a képes IQ-teszten?

Az optikai illúzió csúnya játékot tud űzni velünk. Jó példa erre ez a képes IQ-teszt is, amin a sok bárány között bizony megbújt egy csirke is. Az ilyen típusú feladványokhoz szükség van a koncentrációra és a fókuszáltságra, valamint nem szabad megtörnünk az idő nyomása alatt. Az igazi zsenik erre képesek és 20 másodperc alatt meg is találják az elrejtett csirkét. Vajon te köztük vagy?

Állíts be egy stoppert 20 másodpercre, koncentrálj és indulhat is a keresés!

bárányos IQ-teszt
Keresd meg a csirkét ezen a képen. 
Forrás: jagranjosh.com

Ha megtaláltad a csirkét, mielőtt lejárt volna az időd, akkor igazán kiváltságos vagy. Ez azt jelenti ugyanis, hogy egy valódi lángelme vagy, akinek gyorsan jár az agya és képes kiszűrni a nem fontos információt a képről. Ha sikerült időben megtalálnod a csibét, akkor átlagon felüli IQ-val rendelkezel. 

Az IQ-teszt megoldása: 

Ha nem sikerült 20 másodperc alatt megtalálnod a csirkét, akkor segítünk. A képen bekarikáztuk pirossal a megfejtést. Ugye, hogy nem is volt olyan bonyolult, csak becsapott a szemed?

bárányokkal teli, fekete-fehér kép, amin el van rejtve egy csirke is
A csirke végig ott volt a szemed előtt. 
Forrás: jagranjosh.com

