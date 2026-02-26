8 szó, amelyet a legtöbb felnőtt nem tud helyesen elválasztani − Te átmennél a helyesírás vizsgán?

A digitális világban már ritkán kell magunknak elvégezni a szavak elválasztását, hiszen elvégzi ezt helyettünk a számítógépünk vagy az okostelefonunk szövegszerkesztője. Neked megy a helyesírás, és emlékszel még az elválasztás szabályaira? Kvízünkből felmérheted, mennyire ismered jól a nyelvtannak ezt a területét.

A szavak elválasztása néha a helyesírás géniuszait is megingatja

Ha a helyesírás profi szinten megy, akkor ez elválasztási kvíz nem fog ki rajtad

A legtöbbeknek zsigerből megy az elválasztás, akinek pedig nem, az úgy van vele, hogy a szövegszerkesztő majd elvégzi helyette a munkát. Léteznek azonban olyan magyar szavak, amelyek láttán lehet, hogy te is elbizonytalanodsz az elválasztást és a helyesírást illetően.

Habár a digitális szövegszerkesztő programok a legtöbb hibát kijavítják, nem képesek a nyelvtörténeti, stilisztikai és ritmikai szabályokat figyelembe venni.

A helyes szótagolás és elválasztás gyakorlása tehát továbbra is alapvetés kell legyen, az elválasztás ugyanis elengedhetetlen a mindennapi írásbeli kommunikáció során. A szótagolás és a szavak írásban történő elválasztása fejleszti a nyelvi tudatosságot és a memóriát. Ha egy szóban felismered a helyes szótagokat, kevésbé valószínű, hogy elgépeled. A helyes elválasztás nem mellesleg a nyomtatott és digitális szövegek olvashatóságát is javítja. Indulhat a kvíz? Akkor rajta!