Ő Meryl Streep egyetlen fia: Henry a húgaival ellentétben a színfalak mögött lett sikeres

Meryl Streep fia, Henry Wolfe Gummer számára a családi háttér egyszerre jelentett lehetőséget és kihívást. Édesapja, Don Gummer elismert szobrászművész, édesanyja pedig a többszörös Oscar-díjas Meryl Streep. A 46 éves férfit azonban egyik szülőjének foglalkozása sem vonzotta: a zene és az alkotói háttérmunka mellett döntött.

Meryl Streep fia, Henry Wolfe Gummer ma már 46 éves - Ez a kép 2006-ban készült

Forrás: Getty Images

Meryl Streep fia, Henry Wolfe Gummer nem akart színész lenni

Meryl Streep fia kreatív, nyüzsgő, művészetekkel teli közegben nőtt fel. Míg húgai – Mamie Gummer, Grace Gummer és Louisa Jacobson – a színészetet választották, ő már fiatalon eldöntötte, hogy inkább a háttérben szeretne dolgozni. A Dartmouth College elvégzése után New Yorkban megalapította a Bravo Silva nevű indie pop zenekart, amely a 2000-es évek közepén volt aktív. A zenekar feloszlása után Henry új irányt keresett. Los Angelesbe költözött, saját neve alatt kezdett dalokat írni. Saját, egyedi hangzást alakított ki, amely a nyugati parti életérzést ötvözi költői szövegekkel. Az áttörést a 2011-ben megjelent Linda Vista című albuma hozta meg, amely kedvező kritikákat kapott, és televíziós fellépésekhez is vezetett.

Meryl Streep fia dalokat ír

Forrás: Instagram

Henry Wolfe Gummer rendszeresen dolgozik filmes és televíziós produkciókban is zeneszerzőként és dalszerzőként. Neve olyan alkotások stáblistáján szerepel, mint a Julie & Julia. Az, hogy híres családból száramzik, nem zavarja, de a nyilvánosságot kerüli, inkább a munkájára koncentrál, mint a vörös szőnyeges eseményekre.

Magánélete is kiegyensúlyozott. 2019-ben feleségül vette Tamryn Storm Hawkert. Első gyermekük, Ida June 2020 júliusában született, második gyermekük, Quinn William 2022 májusában jött világra. Családja hétköznapjaiba csak ritkán enged betekintést, néhány fotó azonban időnként felbukkan Henry közösségi oldalán.

Henry Gummer húgai a képernyőn sikeresek: Grace Gummert Caroline Kennedy szerepében láthatjuk a Love Story című sorozatban (Disney +), Louisa Jacobson Az aranykorban (HBO Max) alakítja a főszereplő Marian Brookot, Mamie Gummer pedig a Hazudósok című sorozatban (Amazon Prime) látható.

