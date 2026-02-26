Valóban olyan jó buli volt férjezetlen nőnek lenni a 19. században, mint ahogy azt Eloise Bridgerton gondolja?

A modern világban teljesen elfogadottnak számít, hogy egy nő ne menjen férjhez, ám ez csak az elmúlt pár évtized eredménye. Évszázadokig az volt az elfogadott, hogy egy bizonyos kor után a nők férjhez mennek – akik vénlányok maradtak, különös helyzetbe kerültek. Alakjuk számos irodalmi műben és kosztümös filmben előkerül, legutóbb Az aranykorban, de Eloise Bridgerton is bejelentette, hogy vénlány marad. Utánajártunk, hogy vajon tényleg olyan jó buli volt-e életünk végéig hajadonnak maradni, mint amilyennek a Bridgerton-sorozat beállítja.

Ilyen volt az idősebb hajadonok élete a 19. században

A Napóleoni háborúknak köszönhető során az ereje teljében lévő férfi lakosság igen nagy hányada veszett oda, így egyszerűen nem jutott elég „férj-alapanyag” a hajadonoknak. Ez nagy csapás volt egy olyan korszakban, amikor egy nő elsődleges feladata a házasságkötés és gyereknevelés volt.

Eredetileg semmi pejoratív nem volt a vénlány kifejezésben, azokra a lányokra alkalmazták, akik 18 évesen még hajadonok voltak. Később a 27 és 30 év fölötti, férj nélküli nőkre alkalmazták, ekkortól vált sértéssé a szó. Nem árt tudni azonban, hogy az évszázadok alatt folyamatosan változott, hogy mikor illik egy nőnek férjhez menni, az újkor hajnalán egy ideig például harminc fölött is elfogadott volt férjhez menni.

Egy vénlánynak igencsak szűkös mozgástere volt a társadalomban, hisz a tisztességes élet alapját a házasság jelentette. Ha nem ment férjhez egy nő, társadalmi értelemben kiskorú maradt.

Jószerivel egy férfi rokonuknál laktak és elvárták tőlük, hogy némi pénzzel ők is szálljanak be a háztartásba. A háziúr hatalmának voltak kiszolgáltatva, nem utazhattak egyedül, ha pedig önállóan laktak, kivetette őket a társadalom. Parkolópályára kerültek, bélyeg került rájuk, társadalmi rangtól függetlenül. A hajadon iparos nők például a rokkát és szövést végezték, mivel megerőltető alja munkának tartották – Innen ered az angol spinster terminus, ami szó szerinti fordításban „forgatót” jelent. A növekvő középosztályban, illetve arisztokráciában is igyekeztek a nőket a háztartásban tartani.