Munkahelyi stressz: 5 jel, hogy a főnököd toxikus környezetet teremt, ezért jobb, ha felmondasz

Miután életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ott milyen hangulat uralkodik. A toxikus munkahelyi környezet nagyon káros hatással van a dolgozók mentális egészségére, rontja a teljesítményüket, valamint a szabadidejükre és a magánéletre is hatással van. Bizonyos felmérések szerint ez az egyik legfőbb motivációja valakinek, ha felmond, és ennek hátterében az esetek túlnyomó többségében az adott munkavállaló főnöke áll. Ezúttal azokat a jeleket gyűjtöttük össze, amelyek arra utalnak, hogy a munkahelyi stresszt a főnököd gerjeszti.
- Egy toxikus munkahelyen állandó stressz, szorongás, kudarcélmények és kirekesztettségérzés van.
- Egyes kutatások szerint a munkahelyi stressz mögött legtöbbször a főnök vagy vezető áll.
- Ha nem szeretnél idő előtt kiégni, akkor jobb, ha felmondasz, amikor toxikus munkahelyi környezetet tapasztalsz.
Ezek a jelek egyértelműen azt jelzik, hogy a munkahelyi stressz a főnököd hibája
Ha úgy érzed, a főnököd rendszeresen túlterhel vagy egyszerűen nem vesz emberszámba, akkor könnyen lehet, hogy mérgező vezetővel van dolgod, és miatta tör ki rajtad a munkahelyi stressz. A toxikus környezetet teremtő vezetők aláássák a biztonságérzetet, a lojalitást és a motivációt, valamint hosszú távon komoly lelki terhet jelentenek a magánéletben is. Egy 2024-es Monster-felmérésben a dolgozók 54 százaléka számolt be munkahelyi stresszről és mentális problémákról egy mérgező, kontrolláló vezető miatt.
A szakértők szerint egy rossz főnök még egy jó állást is tönkretehet, hiszen a mindennapi munkaélményt alapjaiban határozza meg a környezet, amit a vezető teremt. Ha az alábbi jeleket tapasztalod, akkor jobb, ha inkább felmondasz, mert a főnököd toxikus.
Hátba szúr
Aki rendszeresen másokat hibáztat saját döntéseiért vagy kudarcaiért, az ritkán jó vezető. Ha a főnököd megaláz vagy rossz színben tüntet fel nyilvánosan, az komoly figyelmeztető jel. Egy valódi vezető akkor is kiáll melletted, ha nem vagy jelen.
Sajátjaként tünteti fel a munkádat
Sok vezető úgy gondolja, a siker is őt illeti, ha már a kudarcért ő felel – de ez tévedés. A jó főnök pontosan tudja, ki végzett érdemi munkát, és ezt mások előtt is elismeri. A szakmai hitelesség egyik alapja, hogy a vezető továbbadja az érdemet.
Empátia hiánya
Az empátia hiánya az egyik legerősebb jel. Ha a főnököd még egy váratlan családi helyzetben sem mutat megértést, akkor az érzelmi intelligenciája alacsony. Egy támogató vezető tudja, hogy az emberi tényező a teljesítmény alapja. Ideális esetben a munka és a magánélet egyensúlyban van. Egy mérgező főnök elvárja a dolgozótól, hogy minden esetben előre rangsorolja a munkát az életében, elmosva ezzel az egészséges határokat.
Túlzott ellenőrzés
A túlzott ellenőrzés, a részletekbe menő számonkérés vagy a folyamatos jelentéstételi kényszer bizalomhiányról árulkodik. A mikromenedzselés hosszú távon nagyon demotiváló, és kutatások szerint jelentősen növeli a munkahelyi stresszt. A jó vezető teret ad, és nem veszi el az önállóságot sem, ugyanakkor ha segítségre van szükséged, akkor bármikor elérhető.
Lehetetlen elvárásokat támaszt
Ha irreálisan sok feladatot kapsz lehetetlen határidőkkel, az egyenes út a kiégés és a folyamatos munkahelyi stressz felé. Egy jó vezető felismeri a terhelhetőség határait, és képes átszervezni, priorizálni vagy támogatást biztosítani.
