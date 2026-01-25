Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha erről a rém kínos dologról is tudtok beszélgetni, a szerelmetek nem ismer határokat

párkapcsolat tabu szerelem
Tedd félre a gátlásaidat, és lazulj be egy kicsit. Hidd el, ehhez a témához szükséged lesz rá. Ha a párkapcsolatodban is el tudod engedni magad − szó szerint −, akkor jó hírünk van.

Sokan szeretnék tudni, hogy mi történik a romantikus filmek párkapcsolataival, amikor a párok belecsöppennek a hétköznapokba. Amikor a nő nem full sminkben ébred, a férfinak pedig időnként bizony túlnő az orrszőre. Vajon a határtalan szerelem akkor is ott áll majd mellettük, amikor elfogy a vécépapír? A jó párkapcsolat ismérve nem abban rejlik, hogy mindig tökéletesek vagyok, épp ellenkezőleg.

hosszú távú párkapcsolat, vécé
A jó párkapcsolat a fürdőszobai tabutémákkal kezdődik.
Forrás: Shutterstock

Hosszú távú párkapcsolat legbiztosabb jele

  • A legboldogabb párok nem szégyenkeznek egymás előtt.
  • Még olyan dolgokon is képesek nevetni, amikről mások inkább mélyen hallgatnának.
  • A „piszkos” beszélgetések sem rontják el a köztük lévő intimitást.

Az igazi szerelem jelei is megtéveszthetnek? Akkor dől el igazán, hogy nem csak egy képbe vagy szerelmes, ha a karikás, fáradt szemébe nézve is ugyanazt a szenvedélyt érzed. Ha elég közel álltok egymáshoz, a kinyúlt póló, a kócos haj és akár még az egész napos izzadságszag sem tart vissza egy hatalmas öleléstől. Abban a pillanatban dől el, hogy egy Z generációs mikrorománcban vagy-e, vagy egy hosszú távú párkapcsolatban, amikor megmutatjátok a másiknak, hogy emberből vagytok.

Egy 2005-ös kutatás rámutatott, hogy azok a párok, amelyek képesek nyíltan beszélni a nem túl gusztusos testi funkciókról – mint a nagyvécézésről és a gázos pillanatokról –, boldogabbak, mint azok, akik csak a tökéletes romantika határáig merészkednek el.

jó párkapcsolat a vécén dől el
A jó párkapcsolatban nem lehet elég intim egy téma.
Forrás: Shutterstock

Az igazi intimitás nem az ágyban kezdődik

Olykor a legképtelenebb dolgok fedik fel, mennyire vagytok igazán nyitottak egymás felé. Például, ha nem teszel be hangos zenét, mielőtt beveted magad reggel a mosdóba, csak a maga természetességében vonulsz be a telefonoddal – amit egyébként nem javasolnak az orvosok –, az bizony jól mutatja, mennyire mély köztetek az intimitás.

Az ilyen apró „én is csak ember vagyok" pillanatok építik fel azt a fajta mély bizalmat és természetességet, amit csak azok az emberek engedhetnek meg maguknak, akik már nem próbálnak tökéleteseknek látszani a párjuk előtt. Ne érts félre minket, itt most nem arról beszélünk, amikor egy ember elhanyagolja magát. A higiénia fontos! Ugyanakkor azt azért ne vegyünk ebbe a kalapba, ha épp nem volt időd vagy kedved borotválkozni, esetleg a hajmosás helyett a szoros kontyot választottad.

Ítélkezés helyett megértés

Az összes párkapcsolati tabutéma közül talán a leginkább kínos dolog a görcsös, hangos hasmenés, amit akár a stressz is előidézhet. Rémálom, ugye? Ott van életed szerelme, talán már kilátásba helyezte az összebújós programot, amikor a hasad hirtelen elkezd csikarni, lever a víz, és már csak azért tudsz imádkozni, hogy ép bőrrel eljuss a mosdóig. Nos, ha ilyenkor ki tudod mondani, hogy mi a helyzet, ő pedig együttérzőn, nem pedig fintorogva fogadja a helyzetet, akkor bizony elértétek az intimitás bizalmi szintjét.

A valóságban ugyanis pont ezek a furcsa, kínos, de mindennapi momentumok lehetnek a legfontosabbak. Szóval ne félj, vállald őszintén, de nőiesen a folyó és pottyantó ügyeidet, és állj hasonló lazasággal a párod dolgaihoz.

Mi a titka a tartós és boldog párkapcsolatnak? Ezekben a cikkekben erre keressük a választ:

A kutatók szerint a hosszú távú párkapcsolatok titka egy emoji: te használod?

Egy kutatás szerint az emojikat használó párok boldogabbak hosszú távon. Az vizsgálatból az is kiderült, hogy melyik emoji van a legjobb hatással a párkapcsolatra.

Nem az idő öli meg a vágyat – Ezek a szokásaink teszik tönkre az intimitást

Van, hogy kialszik a láng, mintha elfújták volna. De vajon újra lehet éleszteni?

9 ok, amiért sok pár hasonlít egymásra

Néha olyan, mintha a párod a távoli rokonod lenne? Nem véletlen! Kutatások szerint az idő múlásával egyre jobban hasonlítunk egymásra. De miért?

 

 

