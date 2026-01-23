A fáj a fejem állati verziója: ilyen trükkökkel védekeznek a nőstények a párosodás ellen

Tedd a szívedre a kezed és mondd azt, hogy még sosem színleltél fejfájást csak azért, hogy lekoptasd a túlbuzgó pasidat – nos, szégyellheted magad, ugyanis az állatvilágban jóval kreatívabb és színesebb megoldásokkal védik ki a nőstények a kellemetlennek ígérkező párosodásokat!
5 tipp a nőstényektől párosodás ellen
A természetben minden a túlélésről szól: a pingvinek az életben maradásért küzdenek, a tigrisek a lassabb állatokra vadásznak,a nőstények pedig... nos, ők sokszor csak menekülnek a fickós kedvű hím példányok elől.
Miközben az utóbbiak mindent bevetnek a díszes tollakon át a párzási táncig, addig a hölgyek legalább ugyanannyira lelkesek és kreatívak a kifogások keresésében.
Ha pedig azt gondolnád, hogy a tudomány megáll egy „bocs, de holnap korán kell kelnem”-nél, akkor ki kell, hogy ábrándítsunk: szőrös és tollas társaink ugyanis jóval leleményesebbek, mint gondolnád!
1. A klasszikus menekülés
Igazából ha valamiért irigyeljük az állatokat az az, hogy szó nélkül hátat fordíthatnak és eliramodhatnak a számukra kellemetlen szituációkból. A nőstény farkasok például előszeretettel reagálnak így egy nászajánlatra: egyszerűen csak futni kezdenek addig, amíg a lábuk bírja, a bikák pedig csak pilloghatnak értetlenül, hogy itt vajon mi történt.
2. A trükkös illatok
Néhány rovarfaj (főképp a lepkék) párzási időszakon kívül kellemetlen, olykor mérgező feromonokat bocsátanak ki, hogy ezzel riasszák el a nem várt udvarlókat. Zseniális, nem?
3. A labirintus
Bizonyos szárnyasok, mint a kacsák egyszerűen elbújnak, hogy ne kerüljenek a párosodni vágyó hímek látószögébe, de egyes fajok még ennél is kreatívabbak: ők a hímek agresszív udvarlása miatt labirintusszerű vaginát fejlesztettek ki, ami meglehetősen nehézzé teszi a megtermékenyítést.
4. A DIY módszer
Úgy tűnik, hogy a tengeri csigáknál még gyászosabb a felhozatal, mint a Tinderen, ugyanis egyes példányok inkább önmagukat termékenyítik meg, csak hogy ne kelljen szexuális aktust létesíteniük a társaikkal.
5. A legvégső megoldás
Sajnos az állatvilágban is előfordulnak különösen értetlen hímek, akikkel szemben muszáj radikális eszközökhöz nyúlni: így tesznek a békák és a pókok is, akik konkrétan halottnak tettetik magukat, hogy ne kelljen párosodniuk.