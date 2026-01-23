Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 23., péntek Rajmund, Zelma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
természet

A fáj a fejem állati verziója: ilyen trükkökkel védekeznek a nőstények a párosodás ellen

Shutterstock - Simon Kovacic
természet párosodás állatvilág
Nagy Kata
2026.01.23.
Ha szükséged lenne némi inspirációra ahhoz, hogyan utasítsd el a kéretlen udvarlókat, egyet se félj: az állatvilág femme fatale nőstényei már évezredek óta fejlesztik tökélyre a párosodás elkerülésének művészetét.

Tedd a szívedre a kezed és mondd azt, hogy még sosem színleltél fejfájást csak azért, hogy lekoptasd a túlbuzgó pasidat – nos, szégyellheted magad, ugyanis az állatvilágban jóval kreatívabb és színesebb megoldásokkal védik ki a nőstények a kellemetlennek ígérkező párosodásokat! 

Két majom párosodás előtt
Ha a nősténynek nincs kedve párosodni, ott bizony nincs apelláta! 
Forrás: Shutterstock

5 tipp a nőstényektől párosodás ellen 

A természetben minden a túlélésről szól: a pingvinek az életben maradásért küzdenek, a tigrisek a lassabb állatokra vadásznak,a nőstények pedig... nos, ők sokszor csak menekülnek a fickós kedvű hím példányok elől.

Miközben az utóbbiak mindent bevetnek a díszes tollakon át a párzási táncig, addig a hölgyek legalább ugyanannyira lelkesek és kreatívak a kifogások keresésében. 

Ha pedig azt gondolnád, hogy a tudomány megáll egy „bocs, de holnap korán kell kelnem”-nél, akkor ki kell, hogy ábrándítsunk: szőrös és tollas társaink ugyanis jóval leleményesebbek, mint gondolnád! 

1. A klasszikus menekülés 

Igazából ha valamiért irigyeljük az állatokat az az, hogy szó nélkül hátat fordíthatnak és eliramodhatnak a számukra kellemetlen szituációkból. A nőstény farkasok például előszeretettel reagálnak így egy nászajánlatra: egyszerűen csak futni kezdenek addig, amíg a lábuk bírja, a bikák pedig csak pilloghatnak értetlenül, hogy itt vajon mi történt. 

2. A trükkös illatok

Néhány rovarfaj (főképp a lepkék) párzási időszakon kívül kellemetlen, olykor mérgező feromonokat bocsátanak ki, hogy ezzel riasszák el a nem várt udvarlókat. Zseniális, nem?

3. A labirintus 

Bizonyos szárnyasok, mint a kacsák egyszerűen elbújnak, hogy ne kerüljenek a párosodni vágyó hímek látószögébe, de egyes fajok még ennél is kreatívabbak: ők a hímek agresszív udvarlása miatt labirintusszerű vaginát fejlesztettek ki, ami meglehetősen nehézzé teszi a megtermékenyítést.

Male kangaroos fight for mating rights with female kangaroos. Kangaroos use their strong tail and hind legs to stand up and fight.
Sajnos az állatvilágban sem mindig ilyen kiegyensúlyozottak a párkapcsolatok. 
Forrás: Shutterstock

4. A DIY módszer

Úgy tűnik, hogy a tengeri csigáknál még gyászosabb a felhozatal, mint a Tinderen, ugyanis egyes példányok inkább önmagukat termékenyítik meg, csak hogy ne kelljen szexuális aktust létesíteniük a társaikkal. 

5. A legvégső megoldás 

Sajnos az állatvilágban is előfordulnak különösen értetlen hímek, akikkel szemben muszáj radikális eszközökhöz nyúlni: így tesznek a békák és a pókok is, akik konkrétan halottnak tettetik magukat, hogy ne kelljen párosodniuk. 

Állati pózok nem csak haladóknak (18+)

Szoktál beszélgetni a háziállatokkal? A tudomány kiderítette, mit árul el ez rólad

Nyugalom, a kedvenceiddel való kommunikáció nem jelenti azt, hogy magányos vagy, vagy nincs ki a négy kereked. A tudomány szerint egyenesen zseni vagy, ha szoktál beszélgetni a háziállatokkal.

Elképesztő! Ez az online eszköz az emberi beszédet elefántnyelvre fordítja

A Hello In Elephant egy olyan online eszköz, amely lefordítja az egyszerű emberi beszédet elefántnyelvre.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu