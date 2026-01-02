Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szilveszteri tragédia: Legalább 40 ember meghalt, többen eltűntek a svájci tűzeset során

tragédia tűzeset szilveszter katasztrófa
Komáromi Bence
2026.01.02.
Szilveszter éjszaka a buli hevében lángra kapott a Le Constellation bár mennyezete, majd hatalmas tűz ütött ki az épületben. A svájci tűzeset során legalább 40-en veszítették életüket.

Borzasztó tragédia történt a svájci Crans-Montana városában. Több százan buliztak szilveszter este a Le Constellation éjszakai klubban, amikor a videófelvételek szerint tűz ütött ki a bár közepén. A lángok pillanatok alatt szétterjedtek az épületben, és csapdába ejtettek több tucat embert. A hatóságok közleménye szerint legalább 40 ember meghalt, 119-en pedig megsérültek a svájci tűzeset során. Jövünk a megrázó részletekkel.

Legalább 40 ember életét követelte a svájci tűzeset
Forrás: Getty Images Europe

A csillagszórók okozhatták a svájci tűzesetet

Több olyan felvétel is terjed a közösségi médiában, amelyeken láthatjuk, ahogy a vendégek pezsgősüvegekbe állított csillagszórókat osztogattak a bár közepén. Már a videókon is látszik, hogy néhány üveg túl közel került az álmennyezethez, amely pillanatok alatt lángra kapott. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy történt-e emberi mulasztás a tűzeset során. Kihallgatták a klub két francia állampolgárságú vezetőjét és több tucatnyi tanúvallomást is rögzítettek már. A kerületi főügyész szerint azonban a legfontosabb feladatuk most az, hogy minél gyorsabban azonosítani tudják az áldozatokat.

A Mirror tájékoztatása szerint megteltek a környező kórházak, azonban egy tinédzsert, és 9 barátját még jelenleg is keresnek, ugyanis 24 órával a tragédia után sem találták meg őket. A rendőrség közleménye szerint az áldozatok nagy része 16 és 24 év közötti fiatal volt. Az elhunytak között voltak svájci, francia, olasz, szerb, belga, lengyel, luxemburgi, és portugál állampolgárok is.

Jelenleg több ezren gyászolnak Crans-Montanába és sorra gyűlnek a gyertyák a leégett éjszakai klub előtt. Amennyiben további információt tudunk meg a svájci tragédiáról arról újfent beszámolunk.

Több ezren gyűltek össze leróni a tiszteletüket a svájci tragédia helyszínén
Forrás: Getty Images Europe

