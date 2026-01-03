Mégis a szívünkkel érzünk? Kutatók szerint minden szívdobbanás hat az érzéseinkre és a gondolatainkra

A Max Planck Intézet kutatói arra jutottak, hogy a szív és az agy sokkal szorosabb kapcsolatban áll egymással, mint gondolnánk. Minden szívdobbanásod azonnal hat az érzelmeidre és a kognitív működésedre, ami magyarázatot adhat arra, miért jár gyakran együtt a magas vérnyomás depresszióval vagy a szorongással.

A szív és az agy is képes érezni. Minden szívdobbanás befolyásolja az érzéseidet.

Forrás: Shutterstock

Minden szívdobbanás befolyásolja az érzéseinket

Habár a tudomány sokáig azt tartotta, hogy a szívnek semmi köze az érzelmekhez, egy újabb tanulmány rácáfol erre. A szív és agy is képes érezni: már egy dobbanás is érzelmi láncreakciót indít el, hiszen minden egyes szívdobbanás úgynevezett mikroállapotot hoz létre az agyban, amelyhez azonnal érzések társítódnak. Úgy tűnik, a szívfájdalom mégsem csupán költői kép.

A tartós stressz tönkretesz

Ha hosszabb ideig fennálló állapotról van szó, akkor mezoállapotokról beszélünk. Ilyen például a tartós stressz. Ez már nem csak egy szívdobbanásnyi villanás, hanem hetekig-hónapokig tartó tortúra az agy és a szív között, ami kimeríti a szervezetet.

A krónikus makroállapot

A kutatók szerint a krónikus testi betegségek kapcsolatban állhatnak a mentális betegségekkel, ezért a betegségeket holisztikusan lenne érdemes kezelni. A tartós érzelmi hatások képesek olyan krónikus úgynevezett makróállapotokat előidézni, amelyek hosszútávon veszélyesek a fizikai egészségünkre is. Ide tartoznak a krónikus szív és érrendszeri problémák, a mentális betegségek, a magas vérnyomás vagy depresszió is, de akár fordítva is működik: a fizikai betegségek is képesek mentális betegséget előidézni: a depresszió például szívproblémákat, vagy a szívprobléma depressziót.

Miért fontos az agy-szív szövetsége? A kutatók szerint az agy és szív közti kapocs arra mutat rá, hogy sosem elég csak a testet vagy csak a lelket kezelni. A depresszió mögött lehet szívprobléma, a szívroham mögött pedig extrém lelki teher.

