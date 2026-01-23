Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A kutatás, amit minden férfi rettegve olvas: ez a testalkat kell a nőknek

párválasztás péniszméret testalkat
Virág Emília
2026.01.23.
Egy új ausztrál kutatás szerint a nők azokat a férfiakat találják a legvonzóbbnak, akik magasak, izmos testalkatúak és viszonylag nagy a péniszük. A felmérés arra is rávilágított, hogy más férfiak ezt a kinézetet fenyegetőnek érzik.

A Nyugat-Ausztráliai Egyetem és az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói számítógéppel generált férfialakokat mutattak be 200 nőnek és 600 férfinak. A képeken eltérő testalkatú, különböző méretű nemi szervvel rendelkező férfiakat ábrázoltak. A résztvevőknek értékelniük kellett a látottakat.

Forrás: Getty Images

Nem csak a testalkat, a pénisz mérete is fontos

A nők egyértelműen a magas, széles vállú, keskeny derekú férfiakat tartották a legvonzóbbnak – különösen, ha a férfiak pénisze is nagyobb volt az átlagnál. A férfiak viszont épp az ilyen testalkatot találták „fenyegetőbbnek”.

„A péniszméret valóban befolyásolta, mennyire vonzónak találták a férfiakat, de a testalkat és a magasság még ennél is fontosabb volt” mondta Dr. Upama Aich kutatásvezető. Hozzátette: a résztvevők nagyon gyorsan döntöttek, ami azt jelzi, hogy ezek az ítéletek ösztönösen, nem tudatosan születnek.

A kutatók szerint ezek az evolúció során alakultak ki. Mielőtt az emberek ruhát kezdtek volna viselni, a pénisz jól látható volt, és mérete utalhatott az egészségi állapotra, a tesztoszteronszintre vagy a stressztűrő képességre. Ezért a nagyobb méret előnynek számított a nőknél, míg a férfitársak gyakran riválist láttak benne.

„Úgy tűnik, hogy a pénisz nemcsak a szaporodásban játszik szerepet, hanem egyfajta figyelemfelkeltő "dísz" is, amellyel a férfiak egyszerre vonzhatják a nőket és elbizonytalaníthatják a többi férfit” – fogalmazott Michael D. Jennions, az egyik társszerző.

Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) szerint az átlagos péniszméret merev állapotban 13–18 centiméter közé esik. Ennek ellenére a korábbi felmérések szerint a férfiak nagy többsége aggódik a mérete miatt.

A kutatásból az is kiderült, hogy a nagyobb péniszméret csak egy darabig növeli a vonzerőt: egy bizonyos pont után már nincs érdemi különbség, sőt, az extrém méretek inkább nem tetszettek a vizsgált nőknek.

„Sokan túlmisztifikálják ezt a témát, éppen ezért volt fontos tudományosan megvizsgálni” – mondta Dr. Aich.

