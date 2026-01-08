Őszinte vallomás: „Nekem van a világon a legkisebb péniszem, de nem szégyellem" - Videó

Egy észak-karolinai férfinak, Michael Phillipsnek egész életében azzal a tudattal kellett együtt élnie, hogy valószínűleg neki van a világon a legkisebb férfiassága. Saját bevallása szerint a mérete alig éri el az 1 centimétert. A 38 éves férfi végül tavaly egy orvosi vizsgálat során tudta meg, hogy mikropénisze van, ami az orvosok szerint a magzatkori tesztoszteronhiány következménye.

Michael Phillips elárulta, hogyan hatott az önbizalmára és a magánéletére az, hogy mikropénisszel diagnosztizálták

Forrás: Getty Images

Michael Phillipsnek sosem volt még komoly kapcsolata az állapota miatt

A férfi most a LadBible számára árult el részleteket a betegségéről és arról, hogy ha még fiatal korában diagnosztizálták volna a betegségét, akkor az orvosok segíthettek volna a probléma kezelésében.

„Azt gondolom, hogy túl keveset beszélünk erről a betegségről és arról, hogy mi okozhatja. Ha rájönnének a szülők, hogy ez a betegség a gyermekük kiskorában is fennáll, akkor el kell vinniük őt orvoshoz és van esély rá, hogy olyan kezelést kapjon, ami valamilyen szinten segíthet rajta"

A műkincskereskedőként tevékenykedő férfi elmondta, hogy számára hatalmas nehézséget jelent az ismerkedés terén a nemi szerve mérete, ugyanis soha nem volt még egyéjszakás kalandja, nem mer nyilvános helyen mosdózni, és soha nem volt még komoly kapcsolata sem.

„Mindig is szingli voltam, pedig vannak barátaim. Ők sokszor csodálkoztak rajta, hogy miért nem randizgatok soha. Én egyszerűen nem akartam átélni azt a pillanatot, amikor meglátják. Nem csinálhatok olyan dolgokat, amiket a többi férfi. Ez kihat a mosdóhasználatomra és az önbizalmamra is"

Michael szerint vannak bizonyos orvosi beavatkozások, amik esztétikailag növelhetik a férfiassága méretét, de olyanok sajnos még nem léteznek, amelyek teljesen megszűntethetnék a problémát. A nehéz helyzetű férfi ettől még motivált maradt és keresi a lehetőséget rá, hogy megtalálhassa a számára megfelelő partnert.

„Én minden sorstársamnak azt tanácsolom, hogy találja meg a helyét, ahol szabadon beszélhet az állapotáról és ahol kényelmesen érzi magát. Mindenki találhat egy olyan személyt, akit nem fog érdekelni a mérete. Mindannyiunknak vannak problémái, néha több mint másoknak. De valakinek mindig rosszabb a helyzete. Nem kell feladni csak azért, mert mikropéniszed van" - zárta sorait a férfi.

A világ legkisebb péniszű férfijával készült interjút itt tudjátok megtekinteni: