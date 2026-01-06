Kiveri a biztosítékot a kommentelőknél az 58 éves tiktoker, aki úgy öltözködik, mint egy 20 éves

Durvábbnál durvább hozzászólásokat kap az az 58 éves tiktoker, aki magasról tesz a társadalmi elvárásokra és úgy öltözködik, ahogy kedve tartja: szívesen visel ultramini, kivágott ruhákat és egy cseppet sem bánja, hogy a külsejével megbotránkoztatja az embereket.

Durván megosztja a kommentelőket az 58 éves tiktoker.

Forrás: TikTok/@suzzy.gg/video

Egy 58 éves tiktoker miatt dühöng az internet népe

Egy ausztrál anyuka feltett célja, hogy bebizonyítsa, hogy a divat 50 felett is lehet ugyanolyan szórakoztató, mint a húszas éveinkben. Bár mi is sokat foglalkoztunk már azzal, hogyan őrizhetjük meg a fiatalos külsőt, vagy hogy milyen ruhadarabok kellenek ahhoz, hogy 50 felett is sikkesek legyünk, Trish Roda a saját bőrén állít példát minden középkorú nő számára.

Az ausztrál nő ugyanis a lányával közösen indított egy TikTok-csatornát, ahol előszeretettel mutatja meg az aznapi szettjeit, amik többnyire sokat mutató, merész darabokból állnak.

A legnépszerűbb videóját a közösségimédia-felületen majdnem 800 ezer ember látta, azonban a hozzászólások kifejezetten megosztóak: sokan arra panaszkodtak, hogy rengeteg nagymamakorú stílusikon van, azonban Trisha csak simán közönséges és kinevetteti magát ezekkel a szettekkel.

Voltak, akik nemes egyszerűséggel kijelentették, hogy szégyellnék magukat, ha Trish az anyjuk lenne és hogy legfőbb ideje, hogy elkezdjen a korának megfelelő színeket, ruhákat és sminket viselni.

Bár a tiktokert nem érdeklik a negatív vélemények, a lányát kifejezetten rosszul érintik a gonosz kommentek: szerinte teljesen rendben van, hogy mindenkinek megvan a saját véleménye, de érthető módon nem szeretné, ha az anyja sérülne ezek miatt.

Trish szerint azonban erről szó sincs: alapvetően sincs híján az önbizalomnak és rengeteg pozitív hangvételű privát üzenetet kap és úgy véli, ha csak egy embert is inspirál arra, hogy kilépjen a komfortzónájából, akkor már megérte.

Szétszedik a kommentelők a tiktokert Egy 58 éves ausztrál nő óriási közfelháborodást keltett a TikTokon a megosztó videóival, amelyekben a merészebbnél merészebb outfitjeit mutatja be. Bár sok kommentelő élesen kritizálta, Trish egy percig sem zavartatja magát: szerinte ez csupán az önkifejezés egyik módja és hisz abban, hogy inspirálja a vele egykorú nőket a szabad, fiatalos öltözködésre.

Ha szívesen olvasol öltözködésről és divatról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: