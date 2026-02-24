IQ-teszt: csak a legélesebb látással tudod kiszúrni az egeret 12 másodperc alatt!

Hogy is tartja a mondás? Minden nap egy IQ-teszt, az orvost távol tartja. Vagy valami hasonló.

Az IQ-tesztek megmozgatják az agytekervényeket.

Forrás: Shutterstock

IQ-teszt a napi agytornáért

Az agyunk napi megmozgatása sokkal fontosabb, mint azt hinnénk. Ezek az IQ-tesztek pedig segítenek abban, hogy beinduljanak azok az agytekervények. Vajon mit látsz meg először a képen? Megtalálod a különbséget? Észreveszed az elbújt figurát? Ezek a lehetetlen rejtvények mind-mind segítenek abban, hogy a reggeli kávéd mellett az eszed is felébredjen.

Képes feladvány: megtalálod az egeret a képen?

Most egy olyan rejtvénnyel rukkolunk elő, melyet csak a sasszeműek tudnak megoldani. Adott egy konyha. A konyhában viszont valahol megbújt egy rágcsáló. Te megtalálod a képen az egeret 12 másodperc alatt?

Te meg tudod oldani ezt az IQ-tesztet?

Forrás: Brightside/jagranjosh

Jól nézd meg! Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása:

Az egér a nyitott polc középső részén bújt meg – és épp az ellopott süteményből lakmározik. Nem túl kedves tőle!

Sikerült megtalálnod?

Itt bújt el a kisegér!

Forrás: Brightside/jagranjosh

Képes feladványok minden napra Ez a fejtörő is segített abban, hogy fejleszd a kognitív képességeid. A megadott időintervallum gyors szemlélődésre és gondolkodásra késztet, vagyis gyorsabban próbálunk logikát és megoldást teremteni az elénk táruló kép részletei között. Érdemes gyakorolni, hiszen sokat fejlődhetsz az IQ-tesztek által.

