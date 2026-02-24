Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
agytorna

IQ-teszt: csak a legélesebb látással tudod kiszúrni az egeret 12 másodperc alatt!

agytorna IQ tesztek rejtvény
Ezzel a képes feladvánnyal meg fog gyűlni a bajod! Te megtalálod az állatot a képen? Lássuk, mennyire működnek gyorsan az agytekervényeid a konyhában! Íme a legrágcsálóbb IQ-teszt!

Hogy is tartja a mondás? Minden nap egy IQ-teszt, az orvost távol tartja. Vagy valami hasonló.

IQ-teszt – képes feladvány
Az IQ-tesztek megmozgatják az agytekervényeket.
Forrás: Shutterstock

IQ-teszt a napi agytornáért

Az agyunk napi megmozgatása sokkal fontosabb, mint azt hinnénk. Ezek az IQ-tesztek pedig segítenek abban, hogy beinduljanak azok az agytekervények. Vajon mit látsz meg először a képen? Megtalálod a különbséget? Észreveszed az elbújt figurát? Ezek a lehetetlen rejtvények mind-mind segítenek abban, hogy a reggeli kávéd mellett az eszed is felébredjen.

Képes feladvány: megtalálod az egeret a képen?

Most egy olyan rejtvénnyel rukkolunk elő, melyet csak a sasszeműek tudnak megoldani. Adott egy konyha. A konyhában viszont valahol megbújt egy rágcsáló. Te megtalálod a képen az egeret 12 másodperc alatt?

IQ-teszt – képrejtvény
Te meg tudod oldani ezt az IQ-tesztet?
Forrás: Brightside/jagranjosh

Jól nézd meg! Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása:

Az egér a nyitott polc középső részén bújt meg – és épp az ellopott süteményből lakmározik. Nem túl kedves tőle!

Sikerült megtalálnod?

IQ-teszt megoldása
Itt bújt el a kisegér!
Forrás: Brightside/jagranjosh

Képes feladványok minden napra

Ez a fejtörő is segített abban, hogy fejleszd a kognitív képességeid. A megadott időintervallum gyors szemlélődésre és gondolkodásra késztet, vagyis gyorsabban próbálunk logikát és megoldást teremteni az elénk táruló kép részletei között. Érdemes gyakorolni, hiszen sokat fejlődhetsz az IQ-tesztek által.

Ha még több képes feladványra vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Igazi fel nem fedezett zseni vagy, ha 10 másodperc alatt megtalálod a női arcot ebben a képes IQ-tesztben

Pillanatok alatt felbolygatta az internetet ez az izgalmas képes IQ-teszt, ahol a feladat bár rémesen egyszerű, a legtöbb ember feladja a keresgélést pár másodperc után – és ezt igazából teljesen megértjük!

Teljesen lehetetlen IQ-teszt: valóságos lángelme vagy, ha megtalálod az elrejtett pizzát

Egyetlen kép, néhány másodperc és máris kiderül, hogy az emberiségnek abba az 1 százalékába tartozol-e, akik képesek megoldani ezt a lehetetlennek tűnő képes IQ-tesztet!

10-ből 8-an képtelenek megtalálni a hibát - Neked menne ez a képes IQ-teszt?

Ez a fejtörő most fel fog rázni a téli álmodból! Lehet, hogy kicsit már unod a havat, de a képes IQ-teszt nem is lehetne aktuálisabb.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu