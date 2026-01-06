Vízkereszt napja: 4 megdöbbentő tény, amit eddig biztos hogy nem tudtál január 6-ról

Beleragadtál a hóba, vagy csak a karácsonyfabontás gondolatától rándul görcsbe a gyomrod? A keresztény hagyományok szerint január 6-án, vízkereszttel hivatalosan is véget ért az ünnepi szezon. Itt az ideje szokásokra emlékezésnek és a kíméletlen mítoszrombolásnak: lerántjuk a leplet a háromkirályok körüli mítoszról, és megmutatjuk, hogyan lett egy csillagjós-találkozóból a világ egyik legfélreértettebb ünnepe. Tarts velünk, mert a mai jégpáncél alatt meglepő igazságok rejtőznek!

Vízkereszt: a Háromkirályok valójában nem hárman voltak és nem is voltak királyok. Amolyan keleti csillagjós-találkozó tagjai lehettek, akik asztrológiai tudásuk miatt tudtak tájékozódni és jövőt jósolni a csillagok alapján.

Az alábbi dolgokról látjuk le a leplet vízkereszt kapcsán: Kik voltak valójában a három királyok?

Mit jelent a C+M+B felirat az ajtófélfán?

Mi volt az „asszonyfarsang”?

Miért volt olyan fontos a szenteltvíz?

Miközben mindenki a Köpönyeget frissíti a rendkívüli hóhelyzet miatt, ne feledkezzünk meg arról, hogy a mai nap egy fontos vízválasztó. Január 6-a a katolikus kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, ami olyan félreértésekkel van tele, amiktől le fog esni az állad.

Mit ünneplünk vízkeresztkor?

Vízkereszt, azaz epifánia ünnepe a katolikus egyház egyik legfontosabb eseménye, amely január 6-án hivatalosan is lezárja a karácsonyi időszakot és megnyitja a farsangi szezont. A keresztény hagyomány szerint három dologra is emlékezünk ezen a napon:

ekkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek (a népnyelvben háromkirályok) látogatását a gyermek Jézusnál,

Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban,

valamint első csodatételét a kánai menyegzőn.

A magyar néphagyományban ez a „vízszentelés” ideje is, amikor a templomokban megszentelt vízből a hívek haza is vittek, hogy megvédjék otthonaikat a rontástól. Emellett vízkereszt egyfajta vidám határvonal: ma kell lebontani a karácsonyfákat, és ezzel a nappal veszi kezdetét a féktelen mulatozásokról híres farsangi időszak. Ám van 4 dolog kevésbé ismert a vízkereszt ünnepével kapcsolatban.

4 történelmi tény, amelyek a hagyományok mögött bújnak meg

A vízkereszt az egyik legrégebbi keresztény ünnep, mégis tele van olyan részletekkel, amiket sokan félreértenek vagy egyszerűen sosem hallottak. S január 6-i szokások mögött meglepő igazságok lapulnak.