Hamupipőke-komplexus: 76 éve imádjuk a mesét, ami rávilágít a kapcsolatfüggőség árnyoldalára

Hetvenhat éve mutatták be Walt Disney Hamupipőke-történetét, amely generációk kedvence lett. A romantikus mese azonban egy olyan lelki mintázatra is rávilágít, amely ma is sok nő életét befolyásolja: a Hamupipőke-komplexus jelenségére.
Mi az a Hamupipőke-komplexus?
A 76 éves Disney Hamupipőkéjéről korábban már összegyűjtöttünk pár igen érdekes titkot, most pedig betekintünk a a mögötte meghúzódó pszichológiai kórképbe. A klasszikus tündérmese első pillantásra a reményről, a kitartásról és az igaz szerelemről szól. Mélyebbre ásva azonban Hamupipőke története egy olyan nő archetípusát rajzolja meg, aki megmentésre vár, és aki boldogságát egyetlen kapcsolattól teszi függővé.
A Hamupipőke-komplexus egy pszichológiai fogalom, amely arra a – gyakran tudattalan – vágyra utal, hogy valaki külső megmentőben, többnyire egy párkapcsolatban találja meg a biztonságot és az önértékelés forrását. Az érintett nő nehezen hisz saját erejében, döntéseiben, és abban, hogy önállóan is képes boldogulni. A jelenség szorosan összefügg a kapcsolatfüggőséggel, a félelem az egyedülléttől érzésével és a félelem az elhagyástól mélyen gyökerező tapasztalatával.
Hamupipőke sajnos a kapcsolatfüggő nő archetípusa
Hamupipőke története romantikus köntösben mesél a megmentésről. A főhős szenved, tűr, vár, majd egy külső erő, a herceg érkezése változtatja meg az életét. Ez a narratíva könnyen beépülhet a tudattalan elvárásaink közé: jön valaki, aki megoldja, helyrehozza, betölti az űrt. A kapcsolatfüggő nő gyakran hasonló mintázatot követ. Saját szükségleteit háttérbe szorítja, identitását a párkapcsolat köré szervezi, és akkor érzi magát értékesnek, ha valaki kiválasztja őt.
Lehet, hogy te is kapcsolatfüggő vagy? Mutatjuk a tipikus jeleket
A kapcsolatfüggőség jelei nem mindig látványosak. Sokszor éppen a túl jó partner szerepében bújik meg. A kapcsolatfüggő nő mindent megért, mindent megbocsát, mindig ő alkalmazkodik. Ha rendszeresen szorongsz attól, hogy a párod elhagy, ha nehezen hozol önálló döntéseket, vagy ha egy szakítás után azonnal új kapcsolatba menekülsz, érdemes elgondolkodnod.
Erről ismerhető fel a Hamupipőke-komplexus:
- Erős félelem az egyedülléttől, még akkor is, ha a kapcsolat nem működik jól.
- Állandó alkalmazkodás és önfeladás a partner kedvéért.
- Intenzív félelem az elhagyástól, túlzott ragaszkodás.
- Az az érzés, hogy „nélküle nem vagyok egész”.
A félelem az egyedülléttől jelensége gyakoribb, mint gondolnánk
A félelem az egyedülléttől sokszor gyerekkori tapasztalatokból, bizonytalan kötődésből fakad. Ilyenkor a párkapcsolat nem csupán társas viszony, hanem érzelmi túlélési eszköz. Ez azonban hosszú távon kimerítő és sérülékeny állapot. A kapcsolatfüggőség kezelése első lépésben az önismeretnél kezdődik. Felismerni, hogy a biztonság nem egy kívülről érkező csoda, hanem egy bennünk épülő erős önkép. Egy kapcsolatfüggő nő ritkán képes teljesen egyedül kilépni ebből a számára igen mérgező szerepből, gyakran indokolt szakember segítségét kérni.
Mire tanít minket Hamupipőke története?
A mesében megjelenő kapcsolatfüggőség, vagyis Hamupipőke-komplexus nem azt jelenti, hogy ne vágynánk szerelemre. Inkább arra figyelmeztet, hogy a valódi társ csak akkor tud mellettünk állni, ha mi már a saját lábunkon is stabilan állunk. A mese lehet romantikus, de a valóságban a legnagyobb varázslat az, amikor megtanuljuk, nem megmentésre, hanem partnerségre van szükségünk.
