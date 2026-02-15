Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
pszichológia

Hamupipőke-komplexus: 76 éve imádjuk a mesét, ami rávilágít a kapcsolatfüggőség árnyoldalára

pszichológia hamupipőke kapcsolatfüggőség
A kapcsolatfüggő nők szentírásaként is értelmezhető klasszikus mese közel 80 éve mérgezi a tudatunkat. A Hamupipőke-komplexus létezik, és bizony, minél előbb fel kell ismerni!

Hetvenhat éve mutatták be Walt Disney Hamupipőke-történetét, amely generációk kedvence lett. A romantikus mese azonban egy olyan lelki mintázatra is rávilágít, amely ma is sok nő életét befolyásolja: a Hamupipőke-komplexus jelenségére.

Hamupipőke-komplexus, avagy kapcsolatfüggőség
A Hamupipőke-komplexus a párkapcsolat mindkét tagjára mérgező.
Forrás: Northfoto/ Entertainment Pictures via ZUMA

Mi az a Hamupipőke-komplexus?

A 76 éves Disney Hamupipőkéjéről korábban már összegyűjtöttünk pár igen érdekes titkot, most pedig betekintünk a a mögötte meghúzódó pszichológiai kórképbe. A klasszikus tündérmese első pillantásra a reményről, a kitartásról és az igaz szerelemről szól. Mélyebbre ásva azonban Hamupipőke története egy olyan nő archetípusát rajzolja meg, aki megmentésre vár, és aki boldogságát egyetlen kapcsolattól teszi függővé.

A Hamupipőke-komplexus egy pszichológiai fogalom, amely arra a – gyakran tudattalan – vágyra utal, hogy valaki külső megmentőben, többnyire egy párkapcsolatban találja meg a biztonságot és az önértékelés forrását. Az érintett nő nehezen hisz saját erejében, döntéseiben, és abban, hogy önállóan is képes boldogulni. A jelenség szorosan összefügg a kapcsolatfüggőséggel, a félelem az egyedülléttől érzésével és a félelem az elhagyástól mélyen gyökerező tapasztalatával.

Hamupipőke sajnos a kapcsolatfüggő nő archetípusa

Hamupipőke története romantikus köntösben mesél a megmentésről. A főhős szenved, tűr, vár, majd egy külső erő, a herceg érkezése változtatja meg az életét. Ez a narratíva könnyen beépülhet a tudattalan elvárásaink közé: jön valaki, aki megoldja, helyrehozza, betölti az űrt. A kapcsolatfüggő nő gyakran hasonló mintázatot követ. Saját szükségleteit háttérbe szorítja, identitását a párkapcsolat köré szervezi, és akkor érzi magát értékesnek, ha valaki kiválasztja őt.

kapcsolatfüggő nő
Félelem az egyedülléttől: ezt érezhetjük Walt Disney kedvenc mesehősnőjén, Hamupipőkén.
Forrás: Northfoto

Lehet, hogy te is kapcsolatfüggő vagy? Mutatjuk a tipikus jeleket

A kapcsolatfüggőség jelei nem mindig látványosak. Sokszor éppen a túl jó partner szerepében bújik meg. A kapcsolatfüggő nő mindent megért, mindent megbocsát, mindig ő alkalmazkodik. Ha rendszeresen szorongsz attól, hogy a párod elhagy, ha nehezen hozol önálló döntéseket, vagy ha egy szakítás után azonnal új kapcsolatba menekülsz, érdemes elgondolkodnod.

Erről ismerhető fel a Hamupipőke-komplexus:

  • Erős félelem az egyedülléttől, még akkor is, ha a kapcsolat nem működik jól.
  • Állandó alkalmazkodás és önfeladás a partner kedvéért.
  • Intenzív félelem az elhagyástól, túlzott ragaszkodás.
  • Az az érzés, hogy „nélküle nem vagyok egész”.
félelem az egyedülléttől, avagy így működik a kapcsolatfüggőség
A kapcsolatfüggőségben úgy érezzük, hogy a biztonságot csak a párunktól várhatjuk.
Forrás: Northfoto

A félelem az egyedülléttől jelensége gyakoribb, mint gondolnánk

A félelem az egyedülléttől sokszor gyerekkori tapasztalatokból, bizonytalan kötődésből fakad. Ilyenkor a párkapcsolat nem csupán társas viszony, hanem érzelmi túlélési eszköz. Ez azonban hosszú távon kimerítő és sérülékeny állapot. A kapcsolatfüggőség kezelése első lépésben az önismeretnél kezdődik. Felismerni, hogy a biztonság nem egy kívülről érkező csoda, hanem egy bennünk épülő erős önkép. Egy kapcsolatfüggő nő ritkán képes teljesen egyedül kilépni ebből a számára igen mérgező szerepből, gyakran indokolt szakember segítségét kérni.

Mire tanít minket Hamupipőke története?

A mesében megjelenő kapcsolatfüggőség, vagyis Hamupipőke-komplexus nem azt jelenti, hogy ne vágynánk szerelemre. Inkább arra figyelmeztet, hogy a valódi társ csak akkor tud mellettünk állni, ha mi már a saját lábunkon is stabilan állunk. A mese lehet romantikus, de a valóságban a legnagyobb varázslat az, amikor megtanuljuk, nem megmentésre, hanem partnerségre van szükségünk.

Ezek is érdekelhetnek:

Kvíz: mennyire emlékszel Hamupipőke történetére?

A Hamupipőke a szeretet, a varázslat és a remény klasszikus története, amiért kicsik és nagyok egyaránt rajonganak. Kvízünk segítségével kideríthet, hogy mennyire ismered jól Hamupipőke történetét.

75 éve varázsolja el a világot Hamupipőke – De tudtad, hogy majdnem más lett a befejezése?

Szülinapos az egyik legikonikusabb Disney-hercegnő! 1950-ben mutatták be a Hamupipőke című filmet, amely idén ünnepli 75. évfordulóját. Összegyűjtöttük a varázslatos rajzfilm legérdekesebb titkait, amelyekről eddig csak kevesen hallottak.

Kapcsolatfüggés vagy társfüggés? A kettő nem egészen ugyanaz

A társfüggő a kapcsolatban nem a függő fél, hanem a függő személy társa.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu