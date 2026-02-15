Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az Epstein-akták tovább mélyíthetik Katalin hercegné és a yorki hercegnők közti szakadékot

brit királyi család Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Katalin hercegné
Úgy tudni, Katalin hercegné már régóta tudatosan távolságot tart Beatrixtől és Eugéniától. Királyi források szerint a frissen nyilvánosságra került Epstein-akták még fagyosabbá tehetik a brit királyi család tagjai közötti kapcsolatot.

Bennfentesek szerint Katalin hercegné sosem érezte közel magához York hercegnőit. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után Beatrix és Eugénia még távolabb kerültek a walesi pártól. 

Forrás: Getty Images Europe
  • Bennfentesek szerint Katalinban és a York nővérekben nincs túl sok közös.
  • A hercegnét ritkán látják Beatrixel vagy Eugéniával.
  • Eugénia közeledése Harry herceghez és Meghan Markle-hoz bizalmatlanságot kelthetett Katalinban.
  • A legújabb Epstein-dokumentumokban Beatrix neve is feltűnik.

Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése csak rontott Katalin és a yorki hercegnők kapcsolatán 

Jólértesültek már régóta arról beszélnek, hogy Katalinnak sem Beatrix, sem Eugénia nem a szíve csücske. A hercegné úgy véli, nincs semmi közös benne és a York-testvérekben. Egy 2016-os fényképet is emlegetnek, amelyen Beatrix és Eugénia Katalint követik egy Buckingham-palotabeli kerti partin, amely arról tanúskodik, hogy a walesi hercegné és András lányai között már akkor hűvös volt a viszony.  „Vilmos és Katalin nincsenek különösebben jóban egyik nővérrel sem” – nyilatkozta egy királyi forrás. „Beatrixet és Eugéniát évente egyszer-kétszer meghívják családi rendezvényre, de semmi jel nem utal arra, hogy adófizetők által finanszírozott dolgozó királyi családtagnak tekintenék őket” – tette hozzá. Úgy tudni, a viszonyon az sem segített, hogy Eugénia szíve Harry és Meghan felé húzott, ami a Megxit idején különösen kellemetlen volt a brit uralkodóháznak.  Az Epstein-akták további kellemetlen részleteket tártak fel, bennfentesek szerint Beatrix aktívabb szerepet vállalt szülei és Epstein kapcsolatában, mint azt korábban feltételezték, de erről bővebbet nem közöltek. 

Senki nem lenne most Beatrix és Eugénia helyében 

Richard Fitzwilliams királyi kommentátor nemrégiben arról beszélt, hogy a nővérek óriási kihívással néznek szembe, amikor közéleti szerepük és szüleik Epsteinhez fűződő kapcsolatának következményei között próbálnak egyensúlyt teremteni. „Megdöbbentek attól, amit a legfrissebb aktákban olvastak. Majd a föld alá süllyedtek szégyenükben, amikor elolvasták azokat az e-maileket, amiket anyjuk Epsteinnek küldött. Nagyon kínos számukra” – idéz egy, a hercegnőkhöz közel álló forrást a RadarOnline

Katalin hercegné, Beatrix és Eugénia York herrcegnőivel.
Katalinnak a yorki hercegnők sosem voltak a szíve csücskei.
Forrás: Getty Images Europe

A botrány ellenére Beatrix és Eugénia megtarthatták címeiket, és részt vettek a 2025-ös királyi családi karácsonyon Sandringhamben. „Beatrix és Eugénia nagyon sajnálják a szüleiket, és mára csak árnyékaik saját maguknak. Tartják velük a kapcsolatot, és gondoskodnak arról, hogy jól legyenek, amennyire lehet” − mondta a bennfentes és hozzátette, Andrásnak és Sarah-nak különösen fontos, hogy lányaik továbbra is a királyi család tagjai maradjanak, és örültek, hogy azok Norfolkban tölthették a karácsonyt.

