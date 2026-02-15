Sokkoló ókori gyógymód: a görögök szinte mindenkin eret vágtak, de vajon miért?

A különböző régi forrásoknak köszönhetően számos információval rendelkezünk az ókori gyógymódokról, valamint orvoslási technikákról. Az egyik legérdekesebb ókori orvosi filozófia, a négy testnedv elmélete.

Ókori gyógymódként már a gyógynövényeket is ismerték.

Forrás: Moment RF

Ez az ókori gyógymód veszélyes is lehetett

Az antik orvoslás szerint a négy testnedv testen belüli egyensúlya egészséget hoz, ezek megbomlása viszont megbetegedést eredményez. A cél tehát ettől kezdve hosszú századokig az volt, hogy a testnedvek egyensúlyát stabil szinten tartsák. Csakhogy számos betegség volt már ebben az időszakban is, amelyet egyszerűen képtelenség volt ezen az elven kezelni. Akik mégis megpróbálkoztak vele, azokon gyakran csak rontott a kezelés, majd kínok között haltak meg.

Így diagnosztizáltak az ókorban

Az ókorban a gyógyítók már ismerték a szorítókötés jelentőségét a vérzéseknél, valamint a különböző gyógynövények jótékony hatásait és a környezeti okok feltárását is alkalmazták. A nedvek egyensúlya azonban még mindig elsőbbséget élvezett, emiatt pedig gyakran még a vérző betegeken is az erek felvágása volt az első kezelés. A kezelés azért volt olyan népszerű, mert azt gondolták, a „felesleges” vér kiengedésével megszűnhet a láz, a gyulladás vagy éppen a fejfájás. Az eljárás azonban a legtöbb esetben éppen ellenkező hatást váltott ki: legyengülés és súlyos vérveszteség következett be, ami még rosszabb állapotba sodorta a betegeket. Sokan meghaltak a vérzés miatt sokk következményeként, különösen már legyengült, lázas vagy sebesült emberek. A fertőzések kockázata is rendkívül megnőtt, hiszen a beavatkozások nem steril körülmények között történtek.

Az hogy ez az ókori „gyógymód” ilyen sokáig fennmaradt csak annak köszönhető, hogy néhány esetben a beavatkozás szerencsés véletlen folytán átmeneti javulást hozhatott. A nagyon magas vérnyomással rendelkezők vagy erős, feszítő fejfájás esetén a vér lecsapolása átmenetileg javulást eredményezhetett. Ez erősítette tovább a módszer hatékonyságába vetett hitet. Az erek felvágását Európában egészen a 19. századig széles körben alkalmazták, mígnem a modern orvostudomány bebizonyította, hogy az eljárás többet árt, mint használ.