japán étel

Íme, a TikTok kedvenc sajttortareceptje, amihez nem kell konyhatündérnek lenned

500px Plus - Olga Bauer / 500px
japán étel TikTok-trend recept sajttorta
Life
2026.02.15.
Ez a süti most mindenkit megőrjít a TikTokon! A felkapott japán sajttortához nem kell órákat a konyhában állnod, és már első próbálkozásra jól sikerülhet. Mutatjuk miért van oda mindenki a trendi desszertért!

Talán már te is találkoztál a TikTok japán sajttortareceptjével. Nem véletlen, hogy felkapottá vált ez a süti, hiszen az egész trend túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen. Csak 2 hozzávaló, 1 éjszaka hűtőben, és varázslatos módon kész a sajttorta. Mutatjuk, hogyan készítheted le te is!

japán sajttorta recept
Íme a japán sajttorta TikTok trend.
Forrás: Shutterstock

Japán sajttorta TikTok trend, amit most mindenki imád

  • A TikTok legfelkapottabb receptje a lusta lányoknak készült.
  • Szuper könnyű elkészíteni, nem igényel semmilyen eszközt, tele van fehérjével, és még finom is.
  • Megmutatjuk a japán sajttortatrend legjobb videóit és receptjét!

Az elmúlt hetekben új desszertrecept hódította meg a TikTokot. A sajttortarecept állítólag Japánból származik. Az egész azzal kezdődött, hogy japán tartalomgyártók kekszet állítottak joghurtba, és hagytak átázni, és néhány óra múlva elkészült a joghurtos desszert. Textúrájában és ízében a sajttortára emlékeztetett, annak ellenére, hogy nem tartalmaz mascarpone sajtot. A népszerűségét annak köszönheti, hogy szuper egyszerű elkészíteni, és még a fehérjetartalma is magas.

Nincs szükség profi cukrásztudásra vagy extra konyhai eszközökre, csak 2 alap hozzávalóra és egy kis türelemre. Az eredmény egy könnyű süti, ami pont annyira édes, hogy ne legyen tömény.

Japán sajttortarecept

Hozzávalók:

  • választott joghúrt
  • választott keksz

Elkészítés:

A trendi desszert elkészítése nem is lehetne egyszerűbb: csak egy nagy doboz joghurtra és egy csomag kekszre lesz szükséged. Nyisd ki a joghurtos dobozt, és használd a műanyag dobozt vagy tedd a joghurtot egy külön mély tálba. Állítva szúrd a kekszeket a joghurtba. Zárd le a műanyag dobozt a fém fedelével, de használhatsz fóliát is. Az a legjobb, ha egy egész estét áll a hűtőben, de már pár óra után is összeáll. Így a keksz megpuhul, és krémesen omlós lesz. Vedd le a fedőt, és kész is a japán sajttorta. Egyesek karamell- vagy csokiszirupot is tesznek a tetejére, illetve plusz kekszdarát, de ez teljesen opcionális.

Alakítsd ki a saját kedvenc kombinációdat! Használhatsz mézeskalácsos, csokis, vaníliás, karamellás, oreo vagy háztartási kekszet is. Természetesen a joghurt ízesítését is te választod, próbáld ki vaníliás, epres, csokis vagy natúr ízben is! A trend lényege, hogy a saját ízlésed szerint készítsd el. Ne feledd, ez a süti nemcsak finom, de nagyon magas a fehérjetartalma is.

Nézd meg a több milliós nézettségű TikTok-videót az elkészítéséről!

@angelina.pj LETS MAKE THE VIRAL 2 INGREDIENTS JAPANESE CHEESECAKE!! #japanesecheesecake #2ingredientsrecipe #cheesecake #biscoff #easyrecipe ♬ Lover Girl - Laufey

