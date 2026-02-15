Csomó a mellben: mikor ártalmatlan és mikor kell haladéktalanul orvoshoz fordulni

A mell szövetei a hormonális változásokra különösen érzékenyen reagálnak, ezért nem ritka, hogy a ciklus során vagy élethelyzetekhez kötötten megváltozik a tapintatuk. Egy újonnan észlelt csomó azonban mindig figyelmet igényel, mert csak vizsgálattal lehet biztosan eldönteni, hogy ártalmatlan jelenségről vagy kezelést igénylő állapotról van szó. A csomó a mellben lehet puha, rugalmas vagy kemény tapintatú, mozgatható vagy rögzített, fájdalmas vagy teljesen panaszmentes. Ezek a jellemzők fontos támpontot adnak, de önmagukban nem elegendők a diagnózishoz.

A csomó a mellben az egyik leggyakoribb ok, ami miatt nők orvoshoz fordulnak.

Forrás: 123.rf.com

Csomó a mellben: mi okozhatja?

A csomó a mellben leggyakrabban jóindulatú elváltozás következménye. Ilyenek lehetnek a ciszták, amelyek folyadékkal telt tömlők, és gyakran hormonális hatásra alakulnak ki. A fibroadenóma szintén gyakori, főként fiatalabb nőknél fordul elő, jól körülhatárolt, mozgatható csomó formájában. Hormonális ingadozások hatására a mell állománya átmenetileg megduzzadhat, csomósabbá válhat, különösen menstruáció előtt. Terhesség, szoptatás idején, valamint fogamzásgátló szedése mellett is előfordulhatnak ilyen változások. Gyulladásos folyamatok esetén fájdalmas, érzékeny csomó alakulhat ki, amelyet bőrpír és melegség kísérhet. Ritkább esetben a csomó rosszindulatú daganat jele is lehet. Ilyenkor az elváltozás általában keményebb, kevésbé mozgatható, és nem feltétlenül okoz fájdalmat. A bőr behúzódása, a mell alakjának megváltozása vagy a mellbimbó váladékozása figyelmeztető jel lehet.

A fogamzásgátló tabletták, a változókori hormonpótló készítmények, valamint a „lombik program” során kapott hormonok esetleges rákkeltő hatása ma is élénk vita tárgya. Az esetek 5 %-ában olyan génelváltozások – a BRCA1 és BRCA2 génmutációk – felelősek a mellrák kialakulásáért, melyek öröklődnek. A genetikailag kódolt esetek jellemzően fiatal korban fordulnak elő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezeti és pszichés tényezők is szerepet játszhatnak kialakulásukban – vallja Dr. Onódi Éva radiológus szakorvos.

Milyen tünetek esetén indokolt azonnal orvoshoz fordulni?

Bár a csomó a mellben gyakran jóindulatú, bizonyos esetekben haladéktalan kivizsgálás szükséges. Ha az elváltozás gyorsan növekszik, kemény tapintatú, vagy nem mozdítható el, mindenképpen orvosi vizsgálat indokolt. Szintén figyelmeztető jel, ha a csomóhoz bőrelváltozás, behúzódás, narancsbőrszerű felszín vagy véres mellbimbóváladék társul.