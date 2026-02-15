Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
Budapest Central European Fashion Week divatbemutató BCEFW Fashion Week
Baranyi Hanna
2026.02.15.
Réteges, tájszerű formák, elmosódott színátmenetek és kézzel festett felületek – ez jellemezte a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekcióját. A nagy sikerű magyar márka is bemutatkozott a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW), ahol átütő sikert aratott. A kollekció tervezőjével és a márka alapítójával, Garam Judittal beszélgettünk az alkotás filozófiájáról és a kollekcióról.

Vastaps koronázta meg a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának divatbemutatóját a Budapest Central European Fashion Weeken. A bemutatott ruhákban egy mélyen rétegzett vizuális univerzum bújt meg – a természetközeli atmoszféra pedig egyből elragadta a nagyérdeműt.

NUBU – Budapest Central European Fashion Week
A NUBU új kollekciójában az elmosódott színátmenetek és a különleges textúrák tették rá a Budapest Central European Fashion Week i-jére a pontot.
Forrás: MW

Budapest Central European Fashion Week

  • A BCEFW immár 17. alkalommal kerül megrendezésre. Ezen az eseményen a régió tervezői és alkotásai kerülnek nemzetközi reflektorfénybe.
  • A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában nagy hangsúlyt kaptak a természetes színek, illetve a különböző formák és anyagok.
  • Az új kollekciót Anna Peter Breton és Biliczki Anett művészek inspirálták.
  • A tervezőt, Garam Juditot leginkább más művészete és a vizuális szépség tudja megihletni.
  • A NUBU számára a legfontosabb a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság.
  • Bár a NUBU nemzetközi terepen is feltűnt már, Judit számára az a legfontosabb, hogy itthon alakítsák ki a célközönségüket.

BCEFW – NUBU

A 2026-os BCEFW-n több márka is bemutatkozott. Láthattuk a lágy brutalizmust és az érzelmes földszíneket a Nanushka kollekciójában, Szarvas Valentin is nagy sikerrel debütált az Apolló Galériában, illetve több prezentációt és workshopot is tartottak a hétvégén, ahol a fiatal alkotók és a legnagyobb tervezők is helyet kaptak. 

A BCEFW ugyanis immár 17. alkalommal biztosít nemzetközi platformot a régió tervezőinek.

Most a NUBU divatbemutatóját néztük meg, a kollekció pedig nem okozott csalódást.

NUBU divatbemutató – fekete mint alapszín
A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában a fekete mint alapszín jelent meg.
Forrás: MW

2026 divat a NUBU-nál – Interjú Garam Judittal

A kollekciót a NUBU alapítója Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta meg tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával. 

A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem kapta a legnagyobb figyelmet – ezeket a textúrákat pedig kézi nemezeléssel és egyedi kézi festési technikák segítségével tették még izgalmasabbá. Emiatt a ruhákban egyfajta harmonikus kettősséget figyelhettünk meg mind az egymást kiegészítő matériák, mind a formáik között.

NUBU divatbemutató – Garam Judit és Borcsik Liza
A NUBU tervezői, Garam Judit és Borcsik Liza is meghajoltak a divatbemutató végén.
Forrás: MW

Minden NUBU kollekciót művészeti inspiráció inspirálja.” A tervezők most két művészt választottak erre a célra: a magyar-kirgiz származású Anna Peter Bretont festőművészt, és Biliczki Anett üvegművészt.

A művészi inspiráció mellett Juditot a vizuális élmények tudják a leinkább megihletni. „Én egy nagyon művészeti típusú ember vagyok. Tehát engem a művészet, a vizualitás, a szép és esztétikus dolgok tudnak a leginkább inspirálni.” Tekintve, hogy a hétvégi divatbemutatók a Szépművészeti Múzeumban voltak, ki tudja, talán a kiállított műtárgyak adta ihlet elemei a következő kollekcióban is megjelennek – bár Judit állítása szerint ő leginkább a kortárs művészetből inspirálódik.

Kényelem, funkció és fenntarthatóság

A NUBU, melynek jelentése szeretet, hisz a kozmikus egységben, az esztétikai harmóniát a zen filozófiával hozzák összhangba. Mégis az egyik legnagyobb mottójuk a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság hangsúlyozása.

A kényelem és a funkció azért fontos, mert a ruhát viselni kell, és jól kell benne érezned magad. Ez egy alapvető fontosság. Viszont a fenntarthatóság a mai világban egy napirendi pont. Ezért is nagyon figyelünk arra, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, és nagyon ügyelünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk.”

NUBU divatbemutató – földszínek
A NUBU új kollekciójában a földszínek is megjelentek.
Forrás: MW

Bár Judit szerint itthon még épp formálódik a divatérzékenység, úgy véli, hogy ideális esetben az alapokat ott kell elérni, ahol az illető alkot, él és dolgozik. És bár ez itthon nagyon nehéz, mégis nagyon fontos számára a közönsége – azok a magyar férfiak és nők, akik fontosnak tartják személyiséget, a funkcionalitást és a művészi szabadságot a divatban.

Ha még többet olvasnál a BCEFW-ről, akkor ezeket se hagyd ki!

Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

Munkaruha, keménység, mégis puha sziluett, és egy furcsa, meghatározó érzés. A BCEFW most nemcsak trendeket mutat, hanem hangulatot is.

Vastaps az Apolló Galériában: debütált Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken

Budapest Central European Fashion Week keretében debütált Szarvas Valentin Csendélet kollekciója.

Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

Február 15-ig inspiráló programokkal és a legnívósabb márkák divatbemutatóival várja az érdeklődőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu