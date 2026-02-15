Vastaps koronázta meg a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának divatbemutatóját a Budapest Central European Fashion Weeken. A bemutatott ruhákban egy mélyen rétegzett vizuális univerzum bújt meg – a természetközeli atmoszféra pedig egyből elragadta a nagyérdeműt.
Budapest Central European Fashion Week
- A BCEFW immár 17. alkalommal kerül megrendezésre. Ezen az eseményen a régió tervezői és alkotásai kerülnek nemzetközi reflektorfénybe.
- A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában nagy hangsúlyt kaptak a természetes színek, illetve a különböző formák és anyagok.
- Az új kollekciót Anna Peter Breton és Biliczki Anett művészek inspirálták.
- A tervezőt, Garam Juditot leginkább más művészete és a vizuális szépség tudja megihletni.
- A NUBU számára a legfontosabb a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság.
- Bár a NUBU nemzetközi terepen is feltűnt már, Judit számára az a legfontosabb, hogy itthon alakítsák ki a célközönségüket.
BCEFW – NUBU
A 2026-os BCEFW-n több márka is bemutatkozott. Láthattuk a lágy brutalizmust és az érzelmes földszíneket a Nanushka kollekciójában, Szarvas Valentin is nagy sikerrel debütált az Apolló Galériában, illetve több prezentációt és workshopot is tartottak a hétvégén, ahol a fiatal alkotók és a legnagyobb tervezők is helyet kaptak.
A BCEFW ugyanis immár 17. alkalommal biztosít nemzetközi platformot a régió tervezőinek.
Most a NUBU divatbemutatóját néztük meg, a kollekció pedig nem okozott csalódást.
2026 divat a NUBU-nál – Interjú Garam Judittal
A kollekciót a NUBU alapítója Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta meg tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával.
A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem kapta a legnagyobb figyelmet – ezeket a textúrákat pedig kézi nemezeléssel és egyedi kézi festési technikák segítségével tették még izgalmasabbá. Emiatt a ruhákban egyfajta harmonikus kettősséget figyelhettünk meg mind az egymást kiegészítő matériák, mind a formáik között.
„Minden NUBU kollekciót művészeti inspiráció inspirálja.” A tervezők most két művészt választottak erre a célra: a magyar-kirgiz származású Anna Peter Bretont festőművészt, és Biliczki Anett üvegművészt.
A művészi inspiráció mellett Juditot a vizuális élmények tudják a leinkább megihletni. „Én egy nagyon művészeti típusú ember vagyok. Tehát engem a művészet, a vizualitás, a szép és esztétikus dolgok tudnak a leginkább inspirálni.” Tekintve, hogy a hétvégi divatbemutatók a Szépművészeti Múzeumban voltak, ki tudja, talán a kiállított műtárgyak adta ihlet elemei a következő kollekcióban is megjelennek – bár Judit állítása szerint ő leginkább a kortárs művészetből inspirálódik.
Kényelem, funkció és fenntarthatóság
A NUBU, melynek jelentése szeretet, hisz a kozmikus egységben, az esztétikai harmóniát a zen filozófiával hozzák összhangba. Mégis az egyik legnagyobb mottójuk a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság hangsúlyozása.
„A kényelem és a funkció azért fontos, mert a ruhát viselni kell, és jól kell benne érezned magad. Ez egy alapvető fontosság. Viszont a fenntarthatóság a mai világban egy napirendi pont. Ezért is nagyon figyelünk arra, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, és nagyon ügyelünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk.”
Bár Judit szerint itthon még épp formálódik a divatérzékenység, úgy véli, hogy ideális esetben az alapokat ott kell elérni, ahol az illető alkot, él és dolgozik. És bár ez itthon nagyon nehéz, mégis nagyon fontos számára a közönsége – azok a magyar férfiak és nők, akik fontosnak tartják személyiséget, a funkcionalitást és a művészi szabadságot a divatban.
